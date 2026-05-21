Allemagne : le calendrier complet de l’équipe nationale pour la Coupe du monde 2026, avec toutes les dates, les matchs amicaux et les options de diffusion en clair à la télévision et en streaming.

Après un début de campagne éliminatoire laborieux, la Mannschaft a finalement validé son billet pour la phase de groupes de la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Elle a notamment impressionné en concluant les qualifications par une victoire 6-0 à domicile contre la Slovaquie. Le tirage au sort, effectué à Washington, a ensuite désigné les trois adversaires du groupe de l’équipe entraînée par Julian Nagelsmann. Que reste-t-il à faire d’ici le coup d’envoi de la compétition ?

SPOX vous dévoile le programme de l’équipe allemande jusqu’à la Coupe du monde.