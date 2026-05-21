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Allemagne : le calendrier complet de l’équipe nationale pour la Coupe du monde 2026, avec toutes les dates, les matchs amicaux et les options de diffusion en clair à la télévision et en streaming

Allemagne
Coupe du Monde des Clubs FIFA

Que réserve l'équipe d'Allemagne d'ici le coup d'envoi de la Coupe du monde cet été ? SPOX vous livre toutes les informations !

Après un début de campagne éliminatoire laborieux, la Mannschaft a finalement validé son billet pour la phase de groupes de la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Elle a notamment impressionné en concluant les qualifications par une victoire 6-0 à domicile contre la Slovaquie. Le tirage au sort, effectué à Washington, a ensuite désigné les trois adversaires du groupe de l’équipe entraînée par Julian Nagelsmann. Que reste-t-il à faire d’ici le coup d’envoi de la compétition ?

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SPOX vous dévoile le programme de l’équipe allemande jusqu’à la Coupe du monde. 

  • Allemagne : le calendrier complet de l’équipe nationale pour la Coupe du monde 2026, avec toutes les dates, les matchs amicaux et les options de diffusion en clair à la télévision et en streaming.

    D’ici à la Coupe du monde de l’année prochaine, l’équipe nationale ne disputera plus que deux matchs amicaux. Le 31 mai, l’Allemagne défiera la Finlande à Mayence, puis se rendra à Houston pour affronter les États-Unis, nation hôte, juste avant le coup d’envoi de la compétition. Son premier match de groupe est programmé le 14 juin à 19 h contre Curaçao.

    Le match contre les États-Unis sera diffusé sur RTL, tandis que la rencontre face à la Finlande sera retransmise par la ZDF

    Les rencontres diffusées sur RTL sont également disponibles en direct via le service de streaming RTL+ ; un abonnement payant est alors nécessaire. En revanche, les streams des chaînes publiques sont accessibles gratuitement.

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    Allemagne : le programme complet de l'équipe nationale en vue de la Coupe du monde 2026, avec tous les matchs amicaux à la loupe.

    DateHeureRencontreLieuDiffusion
    Dimanche 31 mai 202620 h 45Allemagne vs FinlandeMewa Arena, MayenceDiffuseur : ZDF
    Samedi 6 juin 202620 h 30États-Unis - AllemagneSoldier Field, ChicagoDiffuseur : RTL

  • Allemagne : le calendrier complet de l’équipe nationale pour la Coupe du monde 2026, avec toutes les dates, les matchs amicaux, les options de diffusion en clair à la télévision et en direct via streaming, ainsi que la composition officielle du groupe pour la compétition.

    PosteJoueurClub
    GardienOliver BaumannTSG Hoffenheim
    MaisManuel NeuerFC Bayern Munich
    MaisAlexander NübelVfB Stuttgart
    DéfenseWaldemar AntonBorussia Dortmund
    DéfenseurNathaniel BrownEintracht Francfort
    DéfenseurPascal GroßBrighton & Hove Albion
    DéfenseJoshua Kimmich (FC Bayern Munich)FC Bayern Munich
    DéfenseurFelix NmechaBorussia Dortmund
    DéfenseurFelix PavlovicFC Bayern Munich
    DéfenseurDavid RaumRB Leipzig
    DéfenseurAntonio RüdigerReal Madrid
    DéfenseurNico SchlotterbeckBorussia Dortmund
    DéfenseurAngelo Stiller, VfB Stuttgart.VfB Stuttgart
    DéfenseurJonathan TahFC Bayern Munich
    DéfenseurMalick ThiawNewcastle United
    AttaquantNadiem AmiriMayence 05
    AttaquantMaximilian BeierBorussia Dortmund
    AttaquantLeon GoretzkaFC Bayern Munich
    AttaquantKai HavertzFC Arsenal
    AttaquantLennart KarlFC Bayern Munich
    AttaquantJamie LewelingVfB Stuttgart
    AttaquantJamal MusialaFC Bayern Munich
    AttaquantLeroy SanéGalatasaray Istanbul
    AttaquantDeniz UndavVfB Stuttgart
    AttaquantFlorian WirtzFC Liverpool
    AttaquantNick WoltemadeNewcastle United

  • Coupe du monde 2026 : aperçu des groupes

    Groupe A

    Mexique
    Afrique du Sud
    Corée du Sud
    Vainqueur des barrages D

    Groupe B

    Canada
    Vainqueur du barrage A
    Qatar
    Suisse

    Groupe C

    Brésil
    Maroc
    Haïti
    Écosse

    Groupe D

    États-Unis
    Paraguay
    Australie
    Vainqueur du barrage C

    Groupe E

    Allemagne
    Curaçao
    Côte d’Ivoire
    Équateur

    Groupe F

    Pays-Bas
    Japon
    Vainqueur du barrage B
    Tunisie

    Groupe G

    Belgique
    Égypte
    Iran
    Nouvelle-Zélande

    Groupe H

    Espagne
    Cap-Vert
    Arabie saoudite
    Uruguay

    Groupe I

    France
    Sénégal
    Vainqueur du barrage 2
    Norvège

    Groupe J

    Argentine
    Algérie
    Autriche
    Jordanie

    Groupe K

    Portugal
    Vainqueur du barrage 1
    Ouzbékistan
    Colombie

    Groupe L

    Angleterre
    Croatie
    Ghana
    Panama
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