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Alisha Lehmann retrouve Leicester pour la préparation d’avant-saison, malgré la relégation en WSL 2
La mission de rédemption débute à Belvoir Drive.
Les joueuses de Leicester City ont officiellement entamé leur préparation estivale, marquant le coup d’envoi d’une phase de reconstruction cruciale en vue de la WSL 2. Le groupe s’est retrouvé à Belvoir Drive pour une journée dédiée à des tests physiques poussés : examens médicaux, tests d’équilibre et exercices de renforcement musculaire.
Une ambiance studieuse régnait sur le terrain d’entraînement alors que les joueuses endossaient pour la première fois leur nouvelle tenue d’entraînement. Cette transition vers la deuxième division fait suite à une fin de saison catastrophique, au cours de laquelle l’équipe a perdu son statut de club de première division de manière dramatique.
Lehmann espère un rebond immédiat de Leicester
Pour Lehmann, cette préparation d’avant-saison est l’occasion idéale de retrouver un niveau de performance régulier. Sur les réseaux sociaux, elle a exprimé son enthousiasme pour le nouvel exercice en déclarant : « Nous sommes de retour. » Sa présence est d’autant plus cruciale qu’elle demeure l’un des atouts créatifs majeurs du club. L’attaquante de 27 ans n’a pas caché les difficultés rencontrées lors de ses six premiers mois au club, entre problèmes physiques et contre-performances collectives.
Nouveaux visages et retours de stars
Ce stage d'entraînement a également permis à la nouvelle recrue Leah Eddie de s'intégrer à ses nouvelles coéquipières. La défenseuse, qui arrive des Rangers, le grand club écossais, a participé à toutes les séances, dans l'espoir de s'imposer dans le onze de départ pour la nouvelle saison. Elle a été rejointe par Emilia Pelgander et Simone Sherwood, de retour de prêt, qui devraient toutes deux jouer un rôle important dans la quête de promotion de l'équipe.
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Préparation pendant la pré-saison
Le programme de pré-saison de Leicester est conçu pour permettre à l'équipe de monter progressivement en puissance au cours des prochaines semaines. Le staff technique a prévu deux semaines d'entraînement intensif axé sur le conditionnement physique et la vitesse, qui déboucheront sur une série de matchs amicaux à huis clos. Ces rencontres seront essentielles pour intégrer les nouvelles recrues et s'assurer que le schéma tactique soit bien en place avant le début du championnat.
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