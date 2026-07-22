Alisha Lehmann retrouve Leicester pour la préparation d’avant-saison, malgré la relégation en WSL 2

Les joueuses de Leicester City ont officiellement entamé leur préparation estivale, marquant le coup d’envoi d’une phase de reconstruction cruciale en vue de la WSL 2. Le groupe s’est retrouvé à Belvoir Drive pour une journée dédiée à des tests physiques poussés : examens médicaux, tests d’équilibre et exercices de renforcement musculaire.

Une ambiance studieuse régnait sur le terrain d’entraînement alors que les joueuses endossaient pour la première fois leur nouvelle tenue d’entraînement. Cette transition vers la deuxième division fait suite à une fin de saison catastrophique, au cours de laquelle l’équipe a perdu son statut de club de première division de manière dramatique.