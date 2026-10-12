Russo a été élue joueuse de l’année de l’équipe féminine d’Angleterre pour la saison 2025-26. L’attaquante d’Arsenal a remporté cette prestigieuse distinction à l’issue d’un vote des supporters.

C’est la deuxième fois que la joueuse de 27 ans reçoit cette récompense de l’équipe nationale. Elle l’avait déjà obtenue lors de la saison 2023-24, confirmant sa régularité au plus haut niveau international. Russo s’est imposée face à une forte concurrence parmi ses coéquipières en sélection. Elle a devancé Bronze et Hampton lors du vote final des supporters.