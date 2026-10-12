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Alessia Russo élue joueuse de l’année de l’équipe féminine d’Angleterre pour 2025-26
Russo décroche la plus haute distinction anglaise
Russo a été élue joueuse de l’année de l’équipe féminine d’Angleterre pour la saison 2025-26. L’attaquante d’Arsenal a remporté cette prestigieuse distinction à l’issue d’un vote des supporters.
C’est la deuxième fois que la joueuse de 27 ans reçoit cette récompense de l’équipe nationale. Elle l’avait déjà obtenue lors de la saison 2023-24, confirmant sa régularité au plus haut niveau international. Russo s’est imposée face à une forte concurrence parmi ses coéquipières en sélection. Elle a devancé Bronze et Hampton lors du vote final des supporters.
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Un moment particulier pour l’attaquant
Remporter cette distinction décernée par le vote des supporters revêt une immense importance pour la joueuse d’Arsenal. Ces dernières années, elle est devenue l’une des grandes favorites des supporters de la sélection nationale.
« Recevoir ce prix est vraiment spécial, d’autant plus qu’il vient directement des supporters, a déclaré Russo après l’annonce. J’adore jouer pour l’Angleterre chaque fois que j’en ai l’occasion. J’espère que nous allons vivre une très grande saison. »
Une forme sensationnelle en club et en sélection
Cette nouvelle distinction vient récompenser la saison remarquable de Russo avec Arsenal en championnat. La saison dernière, elle a été la meilleure buteuse anglaise de la Women's Super League, avec 13 buts et six passes décisives.
Son doublé décisif lors de la victoire 3-0 contre Aston Villa en mai a permis à son club de se qualifier pour la Ligue des champions. Son efficacité en club s'est également manifestée sur la scène internationale.
Elle a joué un rôle majeur dans la récente campagne de qualification de l'Angleterre pour la Coupe du monde. L'attaquante a débuté les six matches de groupe de sa sélection et a marqué trois fois.
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Les barrages de la Coupe du monde attendent l’Angleterre
Russo a peu de temps pour célébrer sa réussite personnelle. L’attaquante reste entièrement concentrée sur la qualification de l’Angleterre pour la prochaine Coupe du monde.
Elle avait déjà marqué vendredi, lors de la victoire 3-1 de l’Angleterre contre la Grèce en match aller de leur barrage. Son but décisif a contribué à donner une avance confortable à son équipe lors de cette rencontre du premier tour.
La sélection se rendra maintenant à Leicester pour affronter la Grèce mardi. Russo espère inscrire un nouveau but en sélection et permettre à son équipe d’accéder sans encombre à la prochaine phase de qualification.
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