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Alan Shearer et Gary Lineker « stupéfaits » par la transformation « remarquable » de la star d’Arsenal Myles Lewis-Skelly avec l’Angleterre
Lewis-Skelly retrouve sa forme
Lewis-Skelly a attiré l’attention des légendes du football anglais Shearer et Lineker après un début de nouvelle saison impressionnant. La star de 20 ans d’Arsenal s’est illustrée aussi bien avec son club qu’avec l’équipe d’Angleterre. Lewis-Skelly a d’abord intégré l’équipe première d’Arsenal il y a deux saisons, alors qu’il était un adolescent prometteur. Il a aidé l’équipe de Mikel Arteta à remporter le titre de Premier League la saison dernière, mais il a finalement eu du mal à enchaîner du temps de jeu de manière régulière.
Riccardo Calafiori s’est rapidement imposé comme le latéral gauche privilégié à l’Emirates, reléguant le joueur formé au club plus bas dans la hiérarchie. Ce manque de minutes s’est avéré coûteux, conduisant le jeune joueur à manquer une place dans le groupe de l’Angleterre pour la Coupe du monde 2026 de Thomas Tuchel.
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Des légendes saluent une remarquable transition au milieu de terrain
Déterminé à rebondir, Lewis-Skelly s'est réinventé durant les premières semaines de la campagne actuelle. Il s'est éloigné de la défense pour retrouver son poste de prédilection au milieu de terrain.
Ses performances ne sont pas passées inaperçues auprès des anciens attaquants de l'Angleterre Shearer et Lineker. S'exprimant dans le podcast The Rest Is Football, Shearer a fait part de son admiration pour le développement rapide du jeune joueur d'Arsenal.
« Je sais qu'il a joué au milieu de terrain la saison dernière, mais son ascension cette saison pour entrer dans le milieu d'Arsenal et de l'Angleterre a été remarquable », a déclaré Shearer.
Se montrer à la hauteur face aux champions du monde
Lewis-Skelly a mis en avant ses qualités au milieu de terrain lors du match d'ouverture de l'Angleterre en Ligue des nations à Wembley. Tuchel a fait confiance au joueur d'Arsenal en le titularisant aux côtés d'Elliot Anderson et de Jude Bellingham dans l'entrejeu. Bien que l'Angleterre ait subi une défaite 3-2 contre l'Espagne, le jeune milieu de terrain a livré une performance remarquable. Lineker a souligné l'immense pression mise sur le jeune joueur dans une rencontre à si gros enjeu.
« Cela a [été remarquable], a déclaré Lineker. C’est drôle parce qu’il y a Nico O’Reilly, qui est en réalité un milieu de terrain reconverti arrière gauche, et il y a Lewis-Skelly, qui est un arrière et qui semble s’être transformé en milieu de terrain.
« Évidemment, de nos jours, quand ils grandissent, ils jouent un peu partout, à tous ces postes, donc c’est vraiment bien pour eux. Mais ce sont deux footballeurs exceptionnels. Je pense qu’il a vraiment très bien rempli ce rôle au milieu de terrain, en prenant la relève de Declan Rice.
« Grosse responsabilité contre l’Espagne, surtout quand l’un des milieux de terrain, Jude Bellingham, évolue principalement dans des positions plus offensives. J’ai trouvé que Lewis-Skelly comme Elliot Anderson ont été exceptionnels. »
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À la recherche d'une nouvelle titularisation contre la République tchèque
Lewis-Skelly espère désormais conserver sa place de titulaire en sélection. L’Angleterre retrouvera la Ligue des nations mardi face à la République tchèque, offrant au milieu de terrain d’Arsenal une nouvelle occasion précieuse de briller.
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