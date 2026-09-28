Alan Shearer et Gary Lineker « stupéfaits » par la transformation « remarquable » de la star d’Arsenal Myles Lewis-Skelly avec l’Angleterre

Lewis-Skelly a mis en avant ses qualités au milieu de terrain lors du match d'ouverture de l'Angleterre en Ligue des nations à Wembley. Tuchel a fait confiance au joueur d'Arsenal en le titularisant aux côtés d'Elliot Anderson et de Jude Bellingham dans l'entrejeu. Bien que l'Angleterre ait subi une défaite 3-2 contre l'Espagne, le jeune milieu de terrain a livré une performance remarquable. Lineker a souligné l'immense pression mise sur le jeune joueur dans une rencontre à si gros enjeu.

« Cela a [été remarquable], a déclaré Lineker. C’est drôle parce qu’il y a Nico O’Reilly, qui est en réalité un milieu de terrain reconverti arrière gauche, et il y a Lewis-Skelly, qui est un arrière et qui semble s’être transformé en milieu de terrain.

« Évidemment, de nos jours, quand ils grandissent, ils jouent un peu partout, à tous ces postes, donc c’est vraiment bien pour eux. Mais ce sont deux footballeurs exceptionnels. Je pense qu’il a vraiment très bien rempli ce rôle au milieu de terrain, en prenant la relève de Declan Rice.

« Grosse responsabilité contre l’Espagne, surtout quand l’un des milieux de terrain, Jude Bellingham, évolue principalement dans des positions plus offensives. J’ai trouvé que Lewis-Skelly comme Elliot Anderson ont été exceptionnels. »