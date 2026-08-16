Vous avez plus de 18 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

Goal.com
En direct€50
imago-sport-1080559235.jpgZUMA Press Wire
GOAL

Traduit par

Al-Ittihad à la croisée des chemins : le rêve a-t-il pris fin avant même de commencer ?

FEATURES
Al Ittihad vs Al Kholood
Al Ittihad
Al Kholood
Saudi Pro League
J. Wissing
Arabie saoudite
Allemagne

Énorme choc

Le match nul concédé par Al-Ittihad face à Al-Khaleej sur le score de 1-1, samedi soir, n'a pas été qu'une simple perte de deux points lors de la journée inaugurale de la Roshn Saudi League : il a également constitué un signal d'alarme précoce pour une équipe qui a abordé la nouvelle saison au milieu de grands espoirs, celui d'offrir une image totalement différente de celle qu'elle affichait ces derniers temps.

Il y a quelques jours seulement, les supporters du « Doyen » vivaient un état d'euphorie après la large victoire sur Al-Jazira des Émirats arabes unis, sur le score de quatre buts, lors des barrages de l'AFC Champions League Elite. Ce match semblait porter en lui la promesse d'une nouvelle saison, mais le faux pas face à Al-Khaleej a rapidement ravivé de nombreux points d'interrogation.

  • Tokyo Verdy v Gamba Osaka - J.LEAGUE MEIJI YASUDA J1 100 YEAR VISION LEAGUE Playoff Round 2nd LegJ.LEAGUE

    Le quadruplé d'Al Jazira : véritable point de départ ou simple exception ?

    Le problème n'est pas que l'Ittihad ait fait match nul face à Al-Khaleej, car la saison n'en est encore qu'à ses débuts, et il n'est pas logique de porter un jugement définitif sur une équipe à partir d'une seule rencontre. Ce qui est frappant, en revanche, c'est que le scénario rappelle un problème dont le "Doyen" a longtemps souffert : livrer une grande prestation puis trébucher de manière inattendue, comme si les victoires ne parvenaient pas à s'inscrire dans la durée.

    À lire également : Postecoglou lance un avertissement précoce : 3 matches en 6 jours, et une bonne nouvelle au sujet de Ronaldo !

    Le quadruplé face à Al-Jazira avait considérablement relevé le niveau des attentes et poussé les supporters à espérer le maintien du même niveau en championnat. Mais la confrontation face à Al-Khaleej a révélé que le chemin reste long, et que l'Ittihad a besoin de bien plus qu'une soirée exceptionnelle pour prouver qu'il est devenu une équipe capable de rivaliser avec constance.

    Dans le même temps, on ne peut ignorer les circonstances qui ont marqué la rencontre face à Al-Khaleej, à commencer par l'expulsion de Danilo Pereira, une action qui a directement influé sur le déroulement du match et contraint l'Ittihad à en disputer une partie importante à dix, ce qui a offert à l'adversaire l'occasion de revenir et d'arracher le match nul.

    • Publicité

  • Des signaux inquiétants malgré le coup d'envoi

    Mais même en tenant compte de l'expulsion, les indicateurs actuels méritent qu'on s'y attarde. Al-Ittihad a en effet toujours besoin de renforts supplémentaires, et l'écart entre les ambitions des supporters et l'effectif dont le club dispose actuellement paraît évident, ce qu'ont exprimé de nombreux experts du football.

    Mohammed Noor, légende d'Al-Ittihad, ne s'est pas contenté d'évoquer le besoin de recrues pour l'équipe, il a également souligné le mécontentement des supporters, affirmant qu'Al-Ittihad « n'a pas obtenu le soutien qui lui permettrait d'attirer des joueurs », et que la limitation des ressources financières rend la construction d'une équipe compétitive encore plus complexe.

    C'est là que réside le véritable problème : Al-Ittihad n'a pas seulement besoin de retrouver son niveau de jeu, mais aussi de bâtir un effectif capable de supporter une longue saison et de rivaliser avec des clubs disposant d'options nombreuses, car s'appuyer sur un groupe limité de joueurs peut suffire à livrer un grand match, mais ne garantit pas la régularité.

  • Verdict reporté, mais l'avertissement bien présent

    Il est bien trop tôt pour affirmer que le rêve est terminé ou que la nouvelle aventure d'Al-Ittihad a échoué, car l'équipe n'a disputé qu'un seul match en championnat et il lui reste encore des dizaines de rencontres pour corriger le tir. De plus, les conditions entourant le début de saison diffèrent de celles de la mi-parcours, et l'effectif pourrait encore évoluer avant la fermeture du marché des transferts.

    En revanche, il est difficile d'ignorer ce que révèlent les premiers indices. Al-Ittihad doit faire de son quadruplé face à Al-Jazira un véritable point de départ, et non un simple instant passager, et prouver que le match nul contre Al-Khaleej était le fruit de circonstances exceptionnelles, et non la continuité d'un vieux schéma qui se répète après chaque grande victoire.

    Billets des matchs de la Saudi Pro LeagueAchetez votre billet dès maintenant !

    Les supporters ne cherchent pas aujourd'hui un miracle, mais des signes clairs que l'équipe avance dans la bonne direction : des renforts de qualité, une stabilité technique, la capacité à maintenir le niveau et un caractère plus fort dans les matchs qu'elle est censée conclure à son avantage.

    Al-Ittihad ne se trouve pas face à un verdict définitif, mais assurément à un croisement précoce : soit il considère le faux pas contre Al-Khaleej comme un avertissement qui mérite d'être traité et transforme le quadruplé face à Al-Jazira en un véritable tremplin, soit il laisse la saison suivre le même cours que ses supporters ont l'habitude de voir, une victoire qui fait renaître les espoirs, puis un faux pas qui ramène tout le monde à la case départ.

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
King Cup
Al Najma crest
Al Najma
ANA
Al Ittihad crest
Al Ittihad
ITT
King Cup
Jeddah crest
Jeddah
JED
Al Kholood crest
Al Kholood
ALK