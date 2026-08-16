Le problème n'est pas que l'Ittihad ait fait match nul face à Al-Khaleej, car la saison n'en est encore qu'à ses débuts, et il n'est pas logique de porter un jugement définitif sur une équipe à partir d'une seule rencontre. Ce qui est frappant, en revanche, c'est que le scénario rappelle un problème dont le "Doyen" a longtemps souffert : livrer une grande prestation puis trébucher de manière inattendue, comme si les victoires ne parvenaient pas à s'inscrire dans la durée.

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Le quadruplé face à Al-Jazira avait considérablement relevé le niveau des attentes et poussé les supporters à espérer le maintien du même niveau en championnat. Mais la confrontation face à Al-Khaleej a révélé que le chemin reste long, et que l'Ittihad a besoin de bien plus qu'une soirée exceptionnelle pour prouver qu'il est devenu une équipe capable de rivaliser avec constance.

Dans le même temps, on ne peut ignorer les circonstances qui ont marqué la rencontre face à Al-Khaleej, à commencer par l'expulsion de Danilo Pereira, une action qui a directement influé sur le déroulement du match et contraint l'Ittihad à en disputer une partie importante à dix, ce qui a offert à l'adversaire l'occasion de revenir et d'arracher le match nul.