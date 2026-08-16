Le match nul concédé par Al-Ittihad face à Al-Khaleej sur le score de 1-1, samedi soir, n'a pas été qu'une simple perte de deux points lors de la journée inaugurale de la Roshn Saudi League : il a également constitué un signal d'alarme précoce pour une équipe qui a abordé la nouvelle saison au milieu de grands espoirs, celui d'offrir une image totalement différente de celle qu'elle affichait ces derniers temps.
Il y a quelques jours seulement, les supporters du « Doyen » vivaient un état d'euphorie après la large victoire sur Al-Jazira des Émirats arabes unis, sur le score de quatre buts, lors des barrages de l'AFC Champions League Elite. Ce match semblait porter en lui la promesse d'une nouvelle saison, mais le faux pas face à Al-Khaleej a rapidement ravivé de nombreux points d'interrogation.