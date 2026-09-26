Affaire Manchester City, le hacker Rui Pinto cite Guardiola : « Attachez vos ceintures de sécurité »

Au centre de l’affaire figure aussi Rui Pinto, le hacker portugais qui a fondé en 2015 Football Leaks pour divulguer des documents confidentiels sur le football international. Ses informations, également analysées par des journalistes du Der Spiegel, ont contribué à faire émerger de présumées irrégularités financières de City, ainsi que d’autres affaires controversées touchant au monde du football.





Arrêté en Hongrie en 2019, Pinto a été condamné pour tentative d’extorsion et cybercriminalité à quatre ans de prison avec sursis. Il a ensuite collaboré à plusieurs enquêtes européennes et a été placé sous protection. À propos du verdict concernant City, il a déclaré, comme le rapporte Corriere.it : « Une décision historique pour le football anglais, et qui couronne le travail que j’ai accompli à travers Football Leaks. Aujourd’hui, nous savons tous que, à travers des manipulations structurelles et des manœuvres financières, Manchester City n’a pas simplement contourné les règles, il les a transformées en une simple formalité, défiant toute tentative de préserver l’intégrité de la compétition. Cette fraude méticuleusement orchestrée sera enfin punie, et l’impact ne sera pas seulement turbulent, mais dévastateur... Je ne peux m’empêcher de repenser aux mots de Pep Guardiola lors de sa première conférence de presse comme entraîneur de City : “Attachez vos ceintures de sécurité”. »







