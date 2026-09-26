Affaire Manchester City, le hacker Rui Pinto cite Guardiola : « Attachez vos ceintures de sécurité »

Trois juges indépendants auraient reconnu Manchester City coupable de 114 violations des règles financières de la Premier League, ouvrant la possibilité de demandes d’indemnisation de la part de clubs et de joueurs. La procédure, menée à huis clos, pourrait avoir des conséquences significatives sur les équilibres économiques et institutionnels du football anglais. City dispose de 14 jours pour faire appel.
Comme le rapporte Corriere.it, la ministre britannique de la Culture et du Sport, Lisa Nandy, a souligné la nécessité de clore rapidement l’affaire : « Il faut parvenir rapidement à une conclusion pour rétablir la confiance dans le football. La Premier League a le droit de s’autogouverner, mais les règles doivent être appliquées et respectées par tous ».