adidas Y-3/GOAL
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adidas réveille la bête avec la réédition de l'emblématique pack Y-3 F50 Tunit
adidas réveille les « bêtes »
Lancée à l'approche de la Coupe du monde 2006, au tout début de la collaboration Y-3 entre le géant allemand des vêtements de sport et le célèbre créateur de mode japonais Yohji Yamamoto, la collection originale de chaussures de football arborait de superbes illustrations inspirées de la mythologie japonaise et est immédiatement devenue un véritable objet de convoitise pour les collectionneurs. Il représentait quatre « bêtes » ornant la silhouette emblématique de la F50 Tunit, et celles-ci ont été réintroduites pour 2026 : un dragon bleu, un tigre jaune, un aigle rouge et un loup argenté.
- adidas Y-3
Croisement entre le football et le streetwear
Cette fois-ci, la gamme est prête à conquérir aussi bien le terrain que la rue, puisque la chaussure s'est transformée en une semelle extérieure adaptée à la marche, revisitée pour s'inscrire dans l'air du temps dans un mélange de styles saisissant. Pour ceux qui préfèrent rester sur la pelouse, la version « wolf » reste une chaussure de football, reprenant le même graphisme et le même cache-lacets que la version de 2006, immédiatement reconnaissable, mais réinventée avec toutes les mises à jour techniques nécessaires pour la préparer pour 2026.
La dernière collection de Y-3
Voici la dernière collection d'adidas Y-3, une ligne de vêtements de sport de luxe avant-gardiste qui remonte à 2002 et qui est née de la collaboration entre adidas et le célèbre créateur Yamamoto. Il s'agit d'un partenariat qui était bien en avance sur son temps en matière de fusion entre le football et le streetwear. Jude Bellingham, joueur du Real Madrid et de l'équipe d'Angleterre, a récemment reçu son propre maillot Y-3 signature.
- adidas Y-3
Et maintenant ?
Nous aurons bientôt un aperçu des F50 Elite Tunit Y-3 2026 sur le terrain, à l'approche de la Coupe du monde 2026, puisque certains des athlètes les plus influents d'adidas, dont Hugo Ekitike de Liverpool, s'apprêtent à les porter. Elles ont déjà été dévoilées lors du défilé Y-3 à la Fashion Week de Paris et ces « bêtes » feront officiellement leur retour le mercredi 1er avril.