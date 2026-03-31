adidas réveille la bête avec la réédition de l'emblématique pack Y-3 F50 Tunit

Cette fois-ci, la gamme est prête à conquérir aussi bien le terrain que la rue, puisque la chaussure s'est transformée en une semelle extérieure adaptée à la marche, revisitée pour s'inscrire dans l'air du temps dans un mélange de styles saisissant. Pour ceux qui préfèrent rester sur la pelouse, la version « wolf » reste une chaussure de football, reprenant le même graphisme et le même cache-lacets que la version de 2006, immédiatement reconnaissable, mais réinventée avec toutes les mises à jour techniques nécessaires pour la préparer pour 2026.