La Serie A, qui offre des émotions et du spectacle comme on n’en avait plus vu depuis longtemps, fera une pause d’environ 12 jours en raison des engagements des différentes sélections nationales. Une occasion importante pour les entraîneurs, qui auront le temps de permettre à leurs joueurs de refaire le plein d’énergie et de travailler sur le terrain, ce que le calendrier, avec parfois trois matchs en une semaine, ne leur a pas permis de faire le mois dernier. Sourire pour Amorim, et pas seulement grâce à la belle victoire sur le terrain du Genoa : l’entraîneur portugais pourra travailler avec un bon nombre de joueurs pendant cette trêve internationale.
AC Milan : qui partira en sélection et qui n’y ira pas ? Première convocation pour Diawara, De Winter dit « non » à Van Bommel
QUI NE VA PAS EN ÉQUIPE NATIONALE
Son excellent début de saison n'a pas suffi à Gila pour convaincre De La Fuente de l'inscrire sur la liste des joueurs convoqués par l'Espagne, championne du monde. Le joueur né en 2000 reste toutefois l'un des joueurs suivis par le staff technique de la sélection espagnole.
Le cas le plus particulier est celui de De Winter, qui a préféré ne pas répondre à la convocation de la Belgique, provoquant la réaction agacée de Van Bommel : le défenseur de l'AC Milan n'avait pas apprécié de ne jouer aucune minute lors de la dernière série de matches de Ligue des nations et a préféré rester à Milanello pour travailler sous les ordres d'Amorim.
Pavlovic a été convoqué par la Serbie, mais devrait être dispensé dans les prochaines heures après une semaine d'arrêt en raison de coliques.
Pochettino, sélectionneur des États-Unis, n'a quant à lui convoqué que Pulisic pour les prochains rendez-vous de la sélection américaine, ménageant en revanche Musah, le joueur polyvalent de l'AC Milan.
PREMIÈRE FOIS
Le jeune et talentueux défenseur de l'AC Milan Diawara traverse une période faste : après ses excellentes prestations du mois dernier, couronnées par une titularisation lors du derby contre l'Inter, il a reçu sa première convocation en équipe de France des moins de 21 ans. L'ancien joueur de Troyes disputera un match amical contre ses amis Bartesaghi et Camarda, convoqués par Baldini chez les moins de 21 ans. Comotto, lui, répondra à l'appel des moins de 20 ans, tandis que le surprenant Cisse connaît sa première convocation en équipe nationale A avec Mancini pour les matches décisifs de Ligue des nations contre la Belgique et la France.
Les grands noms qui circulent
Le Danemark et le pays de Galles seront les prochains adversaires du Portugal de Ramos, qui est devenu, à juste titre, l'attaquant titulaire du sélectionneur Jesus. Notre Italie et la Turquie seront les adversaires de la France des joueurs de l'AC Milan Maignan et Rabiot. L'infatigable Modric guidera la Croatie face à l'Angleterre et à la République tchèque tandis que, malgré une période difficile, Jashari a été maintenu dans le groupe de la Suisse. Enfin, Estupinan répondra à l'appel du Muneco Gallardo pour l'Équateur.
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