Son excellent début de saison n'a pas suffi à Gila pour convaincre De La Fuente de l'inscrire sur la liste des joueurs convoqués par l'Espagne, championne du monde. Le joueur né en 2000 reste toutefois l'un des joueurs suivis par le staff technique de la sélection espagnole.

Le cas le plus particulier est celui de De Winter, qui a préféré ne pas répondre à la convocation de la Belgique, provoquant la réaction agacée de Van Bommel : le défenseur de l'AC Milan n'avait pas apprécié de ne jouer aucune minute lors de la dernière série de matches de Ligue des nations et a préféré rester à Milanello pour travailler sous les ordres d'Amorim.

Pavlovic a été convoqué par la Serbie, mais devrait être dispensé dans les prochaines heures après une semaine d'arrêt en raison de coliques.

Pochettino, sélectionneur des États-Unis, n'a quant à lui convoqué que Pulisic pour les prochains rendez-vous de la sélection américaine, ménageant en revanche Musah, le joueur polyvalent de l'AC Milan.