Vincent Ibrahimovic, deuxième enfant de Zlatan et auteur d’un doublé avec la Primavera de l’AC Milan, s’est exprimé après la victoire 5-1 contre l’Albinoleffe. Voici ses déclarations :

À quel point était-il important de gagner aujourd’hui ?

« Chaque match est important, car chaque match vaut trois points. Aujourd’hui, nous les avons pris. Nous ne pouvions pas faire mieux. »

À quel point attendais-tu un match aussi intense ? Et ces deux beaux buts ?

« C’est pour cela que j’ai travaillé pendant la semaine, c’est ce que nous avons donné. Au bout du compte, je ne suis pas le seul à avoir marqué : il y a aussi ceux qui ont délivré les passes décisives. Ils sont importants, eux aussi. J’ai beaucoup travaillé pour ce moment et je l’attendais. »

Jusqu’où cette équipe peut-elle aller ?

« À mon avis, nous allons tout gagner. Nous devons rester concentrés, mais nous travaillons bien et nous avons remporté nos trois derniers matches. Nous devons continuer avec la même intensité. »