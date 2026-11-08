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AC MIlan v SS Lazio - Serie AGetty Images Sport
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AC Milan Primavera : Ibrahimovic junior fait le show, un doublé et un message à la Zlatan : « On peut tout gagner »

Serie A
Milan AC

La Primavera en marque cinq de plus : l’AlbinoLeffe battu. L’AC Milan domine et s’impose 5-1 au PUMA House of Football.

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L’AC Milan s’impose 5-1 face à l’AlbinoLeffe lors de la 10e journée du championnat Primavera 1 2026/27, grâce au doublé d’Ibrahimović et aux buts de Balentien, Anastasio et Zaramella. C’est une troisième victoire consécutive, Coupe d’Italie comprise, et la deuxième fois que l’AC Milan inscrit cinq buts, après sa victoire de la semaine dernière contre Monza. Ce succès porte l’AC Milan à 21 points au classement, avec encore un match en retard sur ses adversaires.

Comme à Monzello, quatre joueurs différents ont marqué. Le fil rouge, ce sont Zaramella et Anastasio, ce dernier ayant marqué pour le quatrième match de championnat consécutif après ses buts contre Cagliari, la Fiorentina et Monza. Les deux autres sont les nouveautés alignées d’entrée par Renna par rapport à la dernière journée : Balentien, qui inscrit son premier but de la saison en Primavera, et Ibrahimović, auteur de ses deux premiers buts sous le maillot de l’AC Milan. La 11e journée conduira l’AC Milan à Rome le 22 novembre prochain, sur le terrain de la Lazio, leader et toujours invaincue : « Un défi très difficile, que nous abordons toutefois avec la motivation nécessaire », peut-on lire sur AcMilan.com.

  • COMME PAPA ZLATAN

    Vincent Ibrahimovic, deuxième enfant de Zlatan et auteur d’un doublé avec la Primavera de l’AC Milan, s’est exprimé après la victoire 5-1 contre l’Albinoleffe. Voici ses déclarations :

    À quel point était-il important de gagner aujourd’hui ?

    « Chaque match est important, car chaque match vaut trois points. Aujourd’hui, nous les avons pris. Nous ne pouvions pas faire mieux. »

    À quel point attendais-tu un match aussi intense ? Et ces deux beaux buts ?

    « C’est pour cela que j’ai travaillé pendant la semaine, c’est ce que nous avons donné. Au bout du compte, je ne suis pas le seul à avoir marqué : il y a aussi ceux qui ont délivré les passes décisives. Ils sont importants, eux aussi. J’ai beaucoup travaillé pour ce moment et je l’attendais. »

    Jusqu’où cette équipe peut-elle aller ?

    « À mon avis, nous allons tout gagner. Nous devons rester concentrés, mais nous travaillons bien et nous avons remporté nos trois derniers matches. Nous devons continuer avec la même intensité. »

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