L’AC Milan s’impose 5-1 face à l’AlbinoLeffe lors de la 10e journée du championnat Primavera 1 2026/27, grâce au doublé d’Ibrahimović et aux buts de Balentien, Anastasio et Zaramella. C’est une troisième victoire consécutive, Coupe d’Italie comprise, et la deuxième fois que l’AC Milan inscrit cinq buts, après sa victoire de la semaine dernière contre Monza. Ce succès porte l’AC Milan à 21 points au classement, avec encore un match en retard sur ses adversaires.
Comme à Monzello, quatre joueurs différents ont marqué. Le fil rouge, ce sont Zaramella et Anastasio, ce dernier ayant marqué pour le quatrième match de championnat consécutif après ses buts contre Cagliari, la Fiorentina et Monza. Les deux autres sont les nouveautés alignées d’entrée par Renna par rapport à la dernière journée : Balentien, qui inscrit son premier but de la saison en Primavera, et Ibrahimović, auteur de ses deux premiers buts sous le maillot de l’AC Milan. La 11e journée conduira l’AC Milan à Rome le 22 novembre prochain, sur le terrain de la Lazio, leader et toujours invaincue : « Un défi très difficile, que nous abordons toutefois avec la motivation nécessaire », peut-on lire sur AcMilan.com.