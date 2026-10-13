Alexis Saelemaekers a été opéré de la cheville droite à la suite d’une blessure contractée pendant la trêve internationale. Cette même cheville avait perdu sa stabilité à la suite d’une intervention subie par le joueur il y a deux ans à Rome, après la fracture d’une malléole. L’opération s’est parfaitement déroulée, comme l’a annoncé l’AC Milan.
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AC Milan : opération parfaitement réussie pour Alexis Saelemaekers, les délais de rétablissement
LE COMMUNIQUÉ
Voici le communiqué de l’AC Milan : « L’AC Milan annonce que, ce jour, à Amsterdam, Alexis Saelemaekers a subi une intervention chirurgicale à la cheville droite. L’intervention de nettoyage arthroscopique et de stabilisation, réalisée par le Dr Gino Kerkhoffs en présence du Dr Andrea Bulgheroni et de Diego Mantovani, membres du staff médical de l’AC Milan, s’est parfaitement déroulée. »
LES DÉLAIS DE RÉTABLISSEMENT
L’ancien joueur d’Anderlecht, de Bologne et de la Roma devra rester éloigné des terrains pendant 3 à 4 mois. Si tout se passe bien, il retrouvera les terrains en février 2027.
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