AC Milan : opération parfaitement réussie pour Alexis Saelemaekers, les délais de rétablissement

Voici le communiqué de l’AC Milan : « L’AC Milan annonce que, ce jour, à Amsterdam, Alexis Saelemaekers a subi une intervention chirurgicale à la cheville droite. L’intervention de nettoyage arthroscopique et de stabilisation, réalisée par le Dr Gino Kerkhoffs en présence du Dr Andrea Bulgheroni et de Diego Mantovani, membres du staff médical de l’AC Milan, s’est parfaitement déroulée. »