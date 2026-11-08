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Diego MoreiraGetty
Gianluca Minchiotti
Traduit par

AC Milan, Moreira : « L’entraîneur me demande de beaucoup défendre »

Genoa vs Milan AC
Genoa
Milan AC
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Le Portugais s’exprime après Genoa-AC Milan (1-2)

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Diego Moreira, joueur de couloir portugais de l’AC Milan, s’exprime au micro de DAZN après la victoire 2-1 sur le terrain du Genoa : « La passe de Ramos, sur le deuxième but, m’était-elle destinée ? Je pense que Gonçalo me l’avait adressée, mais Pulisic a marqué, donc je suis tout aussi heureux. »

Une belle réaction après le Ferencvaros : « Nous nous entraînons pour progresser sur ce point. Nous ne pouvons pas bien jouer, puis mal, puis bien à nouveau. Nous devons trouver de la régularité. Il faut du temps, mais nous y parviendrons. Aujourd’hui, l’AC Milan a montré du caractère et nous avons montré que nous jouions comme l’AC Milan », rapporte Milannews.it.

  • Moreira poursuit : « Que me demande l’entraîneur ? Il me demande de beaucoup défendre parce qu’il sait que je peux le faire et que je peux progresser. Je sais que je dois progresser, mais cela fait partie de mon parcours. »

    Enfin, à propos de Cristiano Ronaldo, qui a quitté la sélection portugaise : « Je pense qu’il a fait tout ce qu’il pouvait pour le Portugal. C’est sa décision et nous devons la respecter. Je pense que tout le monde du football doit être heureux pour lui et je lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière. »

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