AC Milan, Moreira : « L’entraîneur me demande de beaucoup défendre »

Diego Moreira, joueur de couloir portugais de l’AC Milan, s’exprime au micro de DAZN après la victoire 2-1 sur le terrain du Genoa : « La passe de Ramos, sur le deuxième but, m’était-elle destinée ? Je pense que Gonçalo me l’avait adressée, mais Pulisic a marqué, donc je suis tout aussi heureux. »

Une belle réaction après le Ferencvaros : « Nous nous entraînons pour progresser sur ce point. Nous ne pouvons pas bien jouer, puis mal, puis bien à nouveau. Nous devons trouver de la régularité. Il faut du temps, mais nous y parviendrons. Aujourd’hui, l’AC Milan a montré du caractère et nous avons montré que nous jouions comme l’AC Milan », rapporte Milannews.it.