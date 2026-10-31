Maignan 7,5 : son arrêt prodigieux devant Spence défie les lois de la physique, tant il parvient à donner de la force au ballon alors qu’il a été pris à contre-pied. Il est tout aussi vigilant sur la frappe surpuissante de Sucic. En seconde période, il dirige sa défense. Leader.

Gila 7 : il éteint les ambitions de Carlos Augusto, l’homme en forme de l’Inter. Il impressionne par sa capacité à lire le jeu avec une seconde d’avance, ce qui lui permet de devancer son adversaire direct. Combatif et moteur de l’équipe.

De Winter 6,5 : son mauvais placement sur le but de Bastoni ternit une prestation très solide, aussi bien au marquage de Thuram que dans la première relance. Il réagit avec caractère à son mauvais match contre Bologne lors de la journée précédente.

Pavlovic 7,5 : il se nourrit de l’atmosphère de combat du derby et remporte tous ses duels avec une force impressionnante. Il sort de la ligne défensive pour créer des occasions dans le camp adverse. Mais c’est son intervention sur Barella à hauteur du point de penalty qui le hisse parmi les trois meilleurs joueurs de l’AC Milan. Guerrier.

Diawara 6,5 : il mérite des éloges pour ne pas s’être laissé submerger par l’émotion de sa première titularisation dans une rencontre aussi particulière. En première période, Spence accélère, mais lui ne vacille pas. Attentif et précis, il livre une prestation sans erreur notable. Petit soldat. (à partir de la 81e minute : Bartesaghi, non noté)

Musah 6,5 : toujours attentif à couvrir Modric, il apporte de l’équilibre au jeu de l’AC Milan. Il a le grand mérite d’obtenir le coup franc que Moreira transforme pour porter le score à 3-1. Une seule erreur sur une sortie balle au pied en fin de match. Solide. (à partir de la 81e minute : Jashari, non noté)

Modric 7 : les renversements de jeu du Croate dans les vingt premières minutes font voler en éclats le plan de jeu de l’Inter. Une intelligence tactique extraordinaire et une technique sensationnelle pour le numéro 14 de l’AC Milan, dont l’âge n’est qu’un détail sans importance. Légende.

Rabiot 7,5 : à l’heure actuelle, aucun milieu de terrain de Serie A n’a autant d’influence que lui : il dicte le rythme du jeu, attaque les espaces et défend avec force. Et il marque, pour la cinquième fois en championnat. Que demander de plus ?

Moreira 8 : en première période, il est injouable pour tout le monde, même pour une équipe aussi forte que l’Inter. Il délivre les deux passes décisives sur les deux premiers buts de l’AC Milan, puis supplie Modric de le laisser tirer le coup franc à la 43e minute : sa frappe décrit un arc-en-ciel avant de finir sa course dans la lucarne. Phénoménal. (à partir de la 88e minute : Hutchinson, non noté)

Pulisic 7,5 : il confirme qu’il est l’homme des derbys par excellence pour l’AC Milan : il marque encore, cette fois de la tête pour ouvrir le score. Il se déplace sur tout le front de l’attaque avec une immense envie d’aller chercher cette victoire. Redoutable. (à partir de la 81e minute : Cisse, non noté)

Ramos 6 : sa note récompense une générosité hors du commun. Son travail pour l’équipe permet de maintenir l’Inter plus bas sur le terrain. Il manque encore d’agressivité et de détermination là où il le faudrait, mais pour ce soir, cela suffit à Amorim. (à partir de la 88e minute : Terracciano)

Amorim 7,5 : il prépare parfaitement un match très attendu et très compliqué. Son pari sur Diawara est audacieux et gagnant.