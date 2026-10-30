AC Milan : Ibrahimovic aussi à Milanello avec Cardinale pour le derby

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L’AC Milan et l’Inter vivent des journées assurément intenses et passionnantes, riches en émotions, mais aussi, inévitablement, en tensions. Il y a d’abord eu la journée de championnat en milieu de semaine, aux résultats opposés pour les deux équipes, puis le nouveau Generali Stadium, qui verra le jour grâce à leur collaboration d’ici la saison 2031-2032 et qu’elles ont présenté ensemble à Milan. Enfin, les deux clubs se préparent à un derby qui, surtout pour l’AC Milan, représente déjà un tournant potentiel de la saison.

Le match AC Milan-Inter, prévu demain, samedi 31 octobre, à partir de 20 h 45 à San Siro, pourrait en effet permettre à Ruben Amorim de revenir à quatre points de l’Inter, ou voir l’AC Milan se retrouver à dix points après « seulement » 10 journées disputées. Pas question de se tromper, donc. Dans cette optique, les dirigeants sont présents au grand complet à Milanello, où Gerry Cardinale est là et Zlatan Ibrahimovic a également fait son retour.