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cm grafica ibrahimovic milancalciomercato.com
Emanuele Tramacere
Traduit par

AC Milan : Ibrahimovic aussi à Milanello avec Cardinale pour le derby

Milan AC
Z. Ibrahimovic
Serie A
Milan AC vs Inter
Inter

L’ancien attaquant s’est de nouveau montré aux côtés de l’AC Milan en vue du choc face à l’Inter.

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L’AC Milan et l’Inter vivent des journées assurément intenses et passionnantes, riches en émotions, mais aussi, inévitablement, en tensions. Il y a d’abord eu la journée de championnat en milieu de semaine, aux résultats opposés pour les deux équipes, puis le nouveau Generali Stadium, qui verra le jour grâce à leur collaboration d’ici la saison 2031-2032 et qu’elles ont présenté ensemble à Milan. Enfin, les deux clubs se préparent à un derby qui, surtout pour l’AC Milan, représente déjà un tournant potentiel de la saison.

Le match AC Milan-Inter, prévu demain, samedi 31 octobre, à partir de 20 h 45 à San Siro, pourrait en effet permettre à Ruben Amorim de revenir à quatre points de l’Inter, ou voir l’AC Milan se retrouver à dix points après « seulement » 10 journées disputées. Pas question de se tromper, donc. Dans cette optique, les dirigeants sont présents au grand complet à Milanello, où Gerry Cardinale est là et Zlatan Ibrahimovic a également fait son retour.

  • Ibrahimovic aux côtés de l’équipe

    Comme le rapporte Sky Sport, Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor du fonds RedBird Capitals pour l’AC Milan, a choisi, après sa présence au château des Sforza pour la présentation du nouveau stade, de témoigner son soutien à l’équipe et au propriétaire Gerry Cardinale. Tous deux sont arrivés à Milanello dans la matinée et ont assisté, au bord du terrain, à la dernière séance d’entraînement avant la conférence de presse de Ruben Amorim consacrée à la présentation du match.

  • RABIOT, GILA ET MOREIRA RÉTABLIS

    Pour Amorim, outre le soutien des propriétaires, d’autres bonnes nouvelles sont venues de l’infirmerie. Même s’ils ne sont pas encore au mieux, Adrien Rabiot, Mario Gila et Diego Moreira devraient avoir surmonté leurs problèmes physiques respectifs, qui leur ont également fait manquer le match contre Bologne. L’entraîneur portugais pourra les utiliser dès le début ou en cours de match.

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