Torriani 5 : en première période, il réalise deux interventions qui préservent le score. Un point de moins pour son erreur qui amène le but du Ferencvaros.

Terracciano 4,5 : de retour dans le onze de départ au poste d’arrière droit, il est loin d’impressionner. Un centre qui manque sa cible de plusieurs mètres et les sifflets de San Siro résument sa soirée.

De Winter 4,5 : un pas en avant, deux en arrière pour le défenseur belge, qui doit impérativement gagner en régularité. Avec la complicité involontaire de Torriani, il offre le premier but au Ferencvaros et porte aussi une part importante de responsabilité sur le deuxième but des Hongrois. Distrait.

Diawara 6 : aligné pour la première fois de la saison par Amorim à son poste naturel de défenseur central, il se distingue par l’assurance avec laquelle il lance le jeu pendant la première demi-heure. Il commet quelques erreurs en fin de première période, lorsque le Ferencvaros accentue sa pression offensive. (À la 46e, Gila 5,5 : son entrée en jeu n’est pas des meilleures, il perd plusieurs duels. Il se fait surprendre sur la contre-attaque qui amène le deuxième but hongrois. En fin de match, il donne tout, y compris offensivement, mais cela ne suffit pas.)

Bartestaghi 5 : une prestation timide : il se contente du strict minimum en début de match. Il apporte peu offensivement, même lorsque le Milan est mené. Sans effet. (À la 68e, Camarda 5,5 : il tente sa chance en fin de match, mais ne trouve pas le geste décisif.)

Hutchinson 6 : il ne possède pas une grande variété de gestes et semble parfois répétitif, mais il prend beaucoup d’initiatives et ne lâche rien jusqu’au bout.

Musah 5 : mauvaise prestation du milieu américain, presque nonchalant. À la 4e minute, il perd un ballon dangereux qui envoie Joseph au but. Amorim le remplace à la pause, sentant que ce n’est pas son soir. (À la 46e, Moreira 6 : l’un des rares à poser quelques problèmes à la défense adverse.)

Jashari 5 : un rythme lent, beaucoup trop lent pour l’ancien joueur de Bruges. Il n’entre jamais vraiment dans le match, perd ses repères et trop de ballons évitables dans sa moitié de terrain. Effacé. (À la 63e, Modric 5,5 : il tente d’organiser le jeu, mais se montre beaucoup moins précis que d’habitude.)

Cisse 5 : il ne fête pas comme il l’aurait voulu sa première convocation en équipe nationale A par le sélectionneur Mancini. Souvent pris à deux par les visiteurs, il ne trouve pas d’espace pour développer son jeu. Il gâche une belle occasion en tirant au-dessus depuis le centre de la surface de réparation. (À la 46e, Pulisic 5 : il ne brille pas comme lors du derby.)

Rabiot 5 : peu motivé malgré le brassard de capitaine porté en l’absence de Maignan. On le voit rarement.

Gonçalo Ramos 5 : cela ne va pas : l’attaquant portugais traverse une phase de profond déclin. Il commet plusieurs fautes, se montre très nerveux et ne tente jamais de frappe dangereuse. Méconnaissable.

Entr. Amorim 5 : il avait averti, à la veille du match, qu’il fallait cesser de penser au derby remporté, mais l’équipe ne l’a pas écouté. Une prestation et un résultat embarrassants pour le technicien portugais.