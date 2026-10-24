C’est un samedi à oublier au plus vite pour l’AC Milan : Amorim devra se passer de Rabiot, Moreira et Gila. Les trois joueurs de l’AC Milan souffrent de problèmes physiques et s’ajoutent à une liste d’absents qui comptait déjà Terracciano, Gabbia, Saelemaekers et Chukwueze. Ces absences pèsent lourd, et l’AC Milan est en situation d’urgence totale : voici les choix de composition possibles d’Amorim.
AC Milan, équipe remaniée face à l’Udinese : Amorim doit improviser sa composition, voici le onze probable
4-3-3
Au Blue Energy Stadium, l’AC Milan évoluera en 4-3-3. Amorim a testé Tomori au poste de latéral droit et Bartesaghi sur le flanc opposé : le jeune international italien possède une légère avance sur Estupinan. Pavlovic et De Winter devront faire des heures supplémentaires en charnière centrale.
UNE CHANCE POUR JASHARI
Musah est assuré d’être titulaire et jouera très probablement au poste de relayeur droit, avec la direction du jeu confiée à la légende Modric. Pour compléter le milieu de terrain, Amorim envisage l’option Jashari : le Suisse pourrait avoir une belle occasion de débuter au poste de relayeur gauche, Comotto étant le seul autre milieu de terrain sur le banc.
CISSÉ AUX CÔTÉS DE PULISIC ET RAMOS
Ramos n’est pas à 100 %, mais il serrera les dents et sera sur le terrain dès le coup d’envoi, à la pointe de l’attaque. Cisse et Pulisic évolueront à ses côtés, avec pour objectif clair de fournir les ballons nécessaires à l’attaquant portugais.
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