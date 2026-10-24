C’est un samedi à oublier au plus vite pour l’AC Milan : Amorim devra se passer de Rabiot, Moreira et Gila. Les trois joueurs de l’AC Milan souffrent de problèmes physiques et s’ajoutent à une liste d’absents qui comptait déjà Terracciano, Gabbia, Saelemaekers et Chukwueze. Ces absences pèsent lourd, et l’AC Milan est en situation d’urgence totale : voici les choix de composition possibles d’Amorim.