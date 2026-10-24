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Amorim MilanGetty Images
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AC Milan, équipe remaniée face à l’Udinese : Amorim doit improviser sa composition, voici le onze probable

Milan AC

L’AC Milan à Udine avec six absences de poids : de Bartesaghi à Jashari, les changements possibles dans le onze de départ

C’est un samedi à oublier au plus vite pour l’AC Milan : Amorim devra se passer de Rabiot, Moreira et Gila. Les trois joueurs de l’AC Milan souffrent de problèmes physiques et s’ajoutent à une liste d’absents qui comptait déjà Terracciano, Gabbia, Saelemaekers et Chukwueze. Ces absences pèsent lourd, et l’AC Milan est en situation d’urgence totale : voici les choix de composition possibles d’Amorim.

  • 4-3-3

    Au Blue Energy Stadium, l’AC Milan évoluera en 4-3-3. Amorim a testé Tomori au poste de latéral droit et Bartesaghi sur le flanc opposé : le jeune international italien possède une légère avance sur Estupinan. Pavlovic et De Winter devront faire des heures supplémentaires en charnière centrale.

  • UNE CHANCE POUR JASHARI

    Musah est assuré d’être titulaire et jouera très probablement au poste de relayeur droit, avec la direction du jeu confiée à la légende Modric. Pour compléter le milieu de terrain, Amorim envisage l’option Jashari : le Suisse pourrait avoir une belle occasion de débuter au poste de relayeur gauche, Comotto étant le seul autre milieu de terrain sur le banc.

  • CISSÉ AUX CÔTÉS DE PULISIC ET RAMOS

    Ramos n’est pas à 100 %, mais il serrera les dents et sera sur le terrain dès le coup d’envoi, à la pointe de l’attaque. Cisse et Pulisic évolueront à ses côtés, avec pour objectif clair de fournir les ballons nécessaires à l’attaquant portugais.

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