« L’AC Milan m’inquiète davantage que la Juventus en ce moment. J’ai aimé Amorim au Sporting. Il n’a pas réussi à United, mais il est arrivé ici avec beaucoup d’enthousiasme. J’aime l’entendre dire : “Je ne suis pas venu ici pour vivoter, je veux gagner.” Il faut lui laisser du temps, et je suis le premier à en accorder à des gens comme lui. L’AC Milan est plus fort que la Juventus. Je suis aussi convaincu que, d’ici 2 ou 3 mois, nous verrons un autre Milan, mais en Italie, le temps est cruel. La seule chose que je lui conseille, c’est de choisir une voie. »





« Ramos ? Il est fantastique. Il sait jouer avec l’équipe, combiner avec le reste de l’attaque et jouer seul. Si, de temps en temps, on lui donnait aussi un ballon correct... Aidons ce garçon. Pour moi, c’est un joueur fantastique. Je l’adore. Il ne se plaint jamais. Avoir des qualités, c’est une chose ; parcourir 12 km par match, c’en est une autre. Il sait se déplacer, il sait jouer au football. »





« En Italie, il y avait cette chèvre d’Inzaghi qui marquait 50 buts par saison, mais Ramos reste meilleur. Avant, il y avait une chèvre qui jouait avec des phénomènes. Mais si je mettais Ramos avec Rui Costa, Seedorf et Kakà derrière lui, et Cafù et Serginho sur les côtés, lui aussi marquerait 50 buts... par match.Pulisic, je l’aime énormément, mais joue-t-il pour les autres ? Non. Moreira lui glisse-t-il des ballons dans la profondeur ? Non. Pour ce pauvre gars, qui est le seul à pouvoir parfois le lancer dans la profondeur depuis 40 mètres ? Modric. Sinon, Chukwueze qui repique et centre ? De l’autre côté, Estupinan ? Pour moi, c’est un attaquant fabuleux. Mettez-le à l’Inter, il marque 30 buts par saison. Il faut l’aider en l’entourant de davantage de joueurs qui jouent pour lui. »