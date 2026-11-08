Entre le derby et Ferencvaros : « Le plus important, c’est de faire aujourd’hui ce que nous n’avons pas fait lors du dernier match. Nous savons que le Genoa est une équipe solide, très forte dans les premières minutes des matches. Elle est forte au pressing et dans les transitions. Si vous regardez nos derniers matches, nous avons justement eu des problèmes dans ces domaines. Nous devons donc nous servir de ce qui n’a pas fonctionné lors des matches précédents pour préparer au mieux celui-ci », rapporte Milannews.it.

Sur Musah aligné au poste de latéral gauche : « Le pied droit dans le couloir gauche. Parfois, il s’agit simplement des caractéristiques des joueurs et des qualités que nous voulons avoir. Il y a beaucoup d’aspects à prendre en compte. »