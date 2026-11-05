« Nous ne sommes pas prêts à être compétitifs sur deux fronts. Nous devons travailler sur notre façon de voir le football et d’aborder les matches. Il n’y a aucune excuse ce soir, je n’ai rien à dire. D’habitude, j’ai beaucoup de choses à dire pour défendre notre équipe, mais pas ce soir. Nous devons faire preuve de plus d’humilité et comprendre ce qui s’est passé. Je dois comprendre comment changer cette mentalité provinciale. Tout le monde doit s’entraîner comme Pavlovic. Il est prêt à mourir à l’entraînement. C’est un bon exemple. » Amorim ne mâche pas ses mots pour analyser la piètre prestation de l’AC Milan contre le Ferencvaros : le 0-2 est même un score trop étriqué pour l’équipe hongroise, qui s’est régalée à San Siro, profitant d’une prestation à la limite du gênant de l’AC Milan. L’entraîneur portugais doit s’interroger sur les mécanismes mentaux qui conduisent une équipe à livrer une prestation parfaite contre l’Inter, puis à entrer sur le terrain, cinq jours plus tard, avec une nonchalance qui ne respecte pas l’histoire du club en Europe.
AC Milan, Amorim profondément déçu par une énième humiliation européenne : qui risque de prendre du retard
L’Europa League snobée
Si trois indices font une preuve, nous pouvons affirmer avec certitude que l’AC Milan ne vise pas la victoire en Ligue Europa, bien qu’il soit, sur le papier, l’un des favoris. Les lourdes défaites face au Benfica, à Bornemouth et à Ferencvaros s’expliquent par deux facteurs : l’attitude des cadres de l’effectif et les insuffisances de plusieurs remplaçants. Le Rabiot dominateur admiré en championnat montre un tout autre visage, apathique et résigné, lorsque retentit l’hymne de la Ligue Europa. Le cas du Français, capitaine pour l’occasion en raison de la suspension de Maignan, n’est pas le seul, mais c’est certainement le plus évident.
PAS À LA HAUTEUR
L’effectif réduit constitué l’été dernier par Cardinale, Amorim et le groupe de travail intégré dispose d’un onze de départ solide, capable de rivaliser avec tout le monde, comme il l’a montré lors du derby. Mais les solutions de rechange sont insuffisantes. Dans plusieurs cas, on peut parler de joueurs qui ne sont pas à la hauteur. Le cas de Pietro Terracciano est emblématique : déjà écarté par la précédente direction, il est resté à l’AC Milan à la demande d’Amorim. Sa saison se résume à 45 minutes mal négociées contre le Benfica avant d’être remplacé à la pause, à un carton rouge direct après son entrée en jeu à Salzbourg et à une mauvaise prestation contre le Ferencavaros, sous les sifflets de San Siro. Les doutes grandissent aussi autour de Jashari. Après quelques prestations tout juste passables, il continue de montrer des limites techniques, tactiques et de rythme trop évidentes : les plus de 40 millions dépensés pour lui sont un échec total.
Hutchinson est irrégulier mais, malgré certaines limites évidentes, il affiche toujours une attitude à la hauteur de l’enjeu des matches. C’est pourquoi Amorim l’utilise avec une certaine régularité.
EN RETRAIT OU HORS DE LA HIÉRARCHIE
Les très bonnes prestations face à Salzbourg et à l'Udinese semblaient avoir redonné à l'AC Milan un Bartesaghi courageux et solide, mais le test décisif n'est pas venu confirmer cette tendance. Le jeune joueur formé à l'AC Milan a de nouveau montré les défauts de la saison dernière en matière de personnalité et de concentration. Celui qui semble avoir totalement disparu des radars, en revanche, c'est Estupinan, resté sur le banc pendant tout le match contre le Ferencvaros. Les deux joueurs du couloir gauche ont encore beaucoup de travail à faire s'ils ne veulent pas se retrouver distancés dans la hiérarchie d'Amorim.
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