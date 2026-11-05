L’effectif réduit constitué l’été dernier par Cardinale, Amorim et le groupe de travail intégré dispose d’un onze de départ solide, capable de rivaliser avec tout le monde, comme il l’a montré lors du derby. Mais les solutions de rechange sont insuffisantes. Dans plusieurs cas, on peut parler de joueurs qui ne sont pas à la hauteur. Le cas de Pietro Terracciano est emblématique : déjà écarté par la précédente direction, il est resté à l’AC Milan à la demande d’Amorim. Sa saison se résume à 45 minutes mal négociées contre le Benfica avant d’être remplacé à la pause, à un carton rouge direct après son entrée en jeu à Salzbourg et à une mauvaise prestation contre le Ferencavaros, sous les sifflets de San Siro. Les doutes grandissent aussi autour de Jashari. Après quelques prestations tout juste passables, il continue de montrer des limites techniques, tactiques et de rythme trop évidentes : les plus de 40 millions dépensés pour lui sont un échec total.

Hutchinson est irrégulier mais, malgré certaines limites évidentes, il affiche toujours une attitude à la hauteur de l’enjeu des matches. C’est pourquoi Amorim l’utilise avec une certaine régularité.