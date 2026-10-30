AC Milan, Amorim : « Nous devons être extrêmement clairs avec les supporters : il faudra du temps. »

Quelles différences ressentez-vous entre ce derby et ceux de Manchester et de Lisbonne ?

« Je pense que c’est un match particulier parce qu’il se joue dans la même ville, et hier, nous avons vu le projet du nouveau stade. C’est une rivalité unique, mais il existe aussi un lien profond : deux grandes équipes dans la même ville qui partagent le même stade. Je crois qu’on ne trouve nulle part ailleurs un contexte pareil, c’est vraiment particulier. Mais dans ce genre de confrontations… Si l’on regarde la culture portugaise, le sentiment est le même : le sens de la responsabilité de gagner et la ferveur des supporters sont très semblables. La culture du football ici est plus proche de celle du Portugal. En Angleterre, c’est légèrement différent : la rivalité est intense, mais l’esprit reste un peu plus sportif. Ici, on ressent cette dimension latine que l’on connaît aussi au Portugal. Je crois donc vraiment que ce sera un match particulier. »

Comment vont Gila, Rabiot et Moreira ?

« Ils sont prêts à rejoindre l’équipe. Nous devons évaluer demain matin s’ils pourront débuter ou quel sera le plan de match. Bien sûr, j’ai déjà une idée, mais nous verrons demain. »

L’équipe a-t-elle retrouvé l’énergie qui lui a manqué mercredi ?

« Tout le monde sait que c’est un match particulier, un moment particulier, et quand vient l’heure de le jouer, le contexte ne compte pas, la fatigue non plus. Il faut entrer sur le terrain et donner le maximum, et nous serons au rendez-vous. Je l’ai dit : je l’ai senti dès la première minute du match contre Bologne, en regardant la rencontre depuis le banc. Nous ne pouvons pas perdre un match pareil. Nous ne pouvons pas nous permettre d’encaisser deux buts en deux minutes. Nous pouvons faire beaucoup mieux, et il y a beaucoup de petits détails dont j’ai déjà discuté avec l’équipe. Mais depuis notre retour de la trêve internationale, il y a trois semaines, nous n’avons jamais eu le temps de nous entraîner. Et je ne dis pas que les autres équipes sont dans une situation différente, je parle de nous : j’ai le sentiment que beaucoup de petites choses nous échappent simplement parce que nous n’avons pas le temps de les travailler à l’entraînement. Ce n’est donc pas seulement une question d’énergie, même si j’ai remarqué ce manque, car l’énergie peut aussi masquer de nombreuses lacunes. Mais il y a énormément d’aspects sur lesquels nous avons besoin de temps pour travailler si nous voulons devenir une meilleure équipe. »