Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Grafica Calciomercato Amorim Milan 2026 Kway 16.9Calciomercato/Getty Images
Traduit par

AC Milan, Amorim : « Nous devons être extrêmement clairs avec les supporters : il faudra du temps. »

Milan AC
Serie A

Amorim s’exprime en conférence de presse à la veille du derby contre l’Inter.

Exclusivité Totale
DAZN logo 2019

DAZN

✅ Est l'unique diffuseur du championnat italien en France, proposant 100 % des 380 matchs de la saison de Serie A en direct et à la demande.

✅ En plus du championnat régulier, l'abonnement intègre les droits de diffusion exclusifs des coupes nationales, à savoir la Coppa Italia et la Supercoppa Italiana.

✅ La plateforme complète son offre italienne avec d'autres championnats internationaux de renom (comme l'Eredivisie néerlandaise ou la Jupiler Pro League belge) et un dispositif éditorial complet en français avec des magazines dédiés à la Serie A.

Prix de départ14,99 € par mois
Prochains matchs
MIL

MIL

Serie A

31 oct. 2026

INT

INT

Ruben Amorim s’est exprimé à Milanello lors de la traditionnelle conférence de presse de veille de match, avant le derby milanais contre l’Inter.

Même dans Top Gun, il y a aussi des hauts et des bas, pour reprendre l’exemple donné par Cardinale dans ses interviews :

« J’apprécie vraiment beaucoup le soutien de Cardinale. Nous savions déjà, et tout le monde ici a la lucidité nécessaire pour le comprendre, que nous ne pouvons pas bâtir des fondations solides si nous devons composer avec ce genre de problèmes en pleine saison. Cela prendra du temps, c’est inévitable, mais nous voulons en même temps gagner chaque match : quand nous n’y parviendrons pas, nous continuerons à ressentir cet échec au fond de nous, à le faire nôtre dans la douleur. Il en sera ainsi pendant quelque temps. Nous avons besoin de temps pour faire grandir et progresser l’équipe, et nous savons que les belles choses prennent du temps pour trouver le bon équilibre et faire mouche. Je pense que c’est une bonne analogie et qu’elle a tout son sens, mais cela n’efface pas la douleur de la défaite. Elle est toujours là, elle brûle encore, mais nous devons être extrêmement clairs avec nos supporters et leur faire comprendre que cela prendra du temps. »

  • Sur les derbys vécus et sur l’état de l’équipe

    Quelles différences ressentez-vous entre ce derby et ceux de Manchester et de Lisbonne ?

    « Je pense que c’est un match particulier parce qu’il se joue dans la même ville, et hier, nous avons vu le projet du nouveau stade. C’est une rivalité unique, mais il existe aussi un lien profond : deux grandes équipes dans la même ville qui partagent le même stade. Je crois qu’on ne trouve nulle part ailleurs un contexte pareil, c’est vraiment particulier. Mais dans ce genre de confrontations… Si l’on regarde la culture portugaise, le sentiment est le même : le sens de la responsabilité de gagner et la ferveur des supporters sont très semblables. La culture du football ici est plus proche de celle du Portugal. En Angleterre, c’est légèrement différent : la rivalité est intense, mais l’esprit reste un peu plus sportif. Ici, on ressent cette dimension latine que l’on connaît aussi au Portugal. Je crois donc vraiment que ce sera un match particulier. »

    Comment vont Gila, Rabiot et Moreira ?

    « Ils sont prêts à rejoindre l’équipe. Nous devons évaluer demain matin s’ils pourront débuter ou quel sera le plan de match. Bien sûr, j’ai déjà une idée, mais nous verrons demain. »

    L’équipe a-t-elle retrouvé l’énergie qui lui a manqué mercredi ?

    « Tout le monde sait que c’est un match particulier, un moment particulier, et quand vient l’heure de le jouer, le contexte ne compte pas, la fatigue non plus. Il faut entrer sur le terrain et donner le maximum, et nous serons au rendez-vous. Je l’ai dit : je l’ai senti dès la première minute du match contre Bologne, en regardant la rencontre depuis le banc. Nous ne pouvons pas perdre un match pareil. Nous ne pouvons pas nous permettre d’encaisser deux buts en deux minutes. Nous pouvons faire beaucoup mieux, et il y a beaucoup de petits détails dont j’ai déjà discuté avec l’équipe. Mais depuis notre retour de la trêve internationale, il y a trois semaines, nous n’avons jamais eu le temps de nous entraîner. Et je ne dis pas que les autres équipes sont dans une situation différente, je parle de nous : j’ai le sentiment que beaucoup de petites choses nous échappent simplement parce que nous n’avons pas le temps de les travailler à l’entraînement. Ce n’est donc pas seulement une question d’énergie, même si j’ai remarqué ce manque, car l’énergie peut aussi masquer de nombreuses lacunes. Mais il y a énormément d’aspects sur lesquels nous avons besoin de temps pour travailler si nous voulons devenir une meilleure équipe. »

  • SUR LES DÉCLARATIONS DE CARDINALE CONCERNANT UN POSSIBLE TITRE DE CHAMPION D’ITALIE

    Cardinale affirme que le titre de Serie A est possible dès cette année et qu’il y aura du mouvement sur le marché des transferts en janvier.

    « Quand on est à l’AC Milan, il faut toujours parler du titre de Serie A comme de l’objectif principal, mais nous avons déjà perdu des points et il faut régler certaines choses.  Nous devons simplement chercher à améliorer l’équipe étape par étape. Ce que nous avons mal fait lors du dernier match doit être corrigé en vue du prochain. Car si nous commençons à trop penser à l’avenir, au classement et aux objectifs à long terme, nous risquons d’oublier ce qui compte vraiment pour nous. Nous voulons gagner régulièrement, année après année. Nous ne voulons pas remporter le titre une saison simplement parce que nous avons eu un peu de chance ou parce que nous avons pris des raccourcis dans les fondations du projet, pour nous retrouver exactement au point de départ l’année suivante. C’est pourquoi nous devons régler les problèmes jour après jour, en répondant à ces deux impératifs en parallèle. Mais quand on est l’AC Milan, on a l’obligation morale de déclarer que l’objectif est de gagner. Dans le même temps, nous devons être conscients que nous avons un match la semaine prochaine qui pourrait nous permettre de réduire l’écart avec la tête du classement. Compte tenu de tout cela, nous devons simplement penser à gagner le prochain match, et tout le reste s’apaisera. Mais l’objectif du club est toujours de remporter la Serie A, et cela reste notre but ultime. Combien de temps cela prendra-t-il ? Je ne sais pas. »

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
Prochains matchs
MIL

MIL

Serie A

31 oct. 2026

INT

INT