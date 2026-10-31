Apothéose de l’AC Milan. Dans le match le plus compliqué, l’AC Milan hausse le ton et relance ses ambitions pour une saison au sommet. Rabiot et ses coéquipiers n’ont pas craint de se retrouver à 10 points de l’Inter. Au contraire, ils ont su surprendre l’Inter en marquant deux buts dans les neuf premières minutes de jeu.
AC Milan : Amorim a remporté son duel tactique face à Chivu. Échec et mat pour l'Inter en trois coups
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AMORIM PARFAIT
Disputé devant un public exceptionnel, ce match n’a pas seulement été le premier derby d’Amorim sur le banc de l’AC Milan. Il a été le derby d’Amorim : l’entraîneur portugais a fait la différence grâce à des choix aussi audacieux que payants. Son plan de match a été pratiquement parfait, l’AC Milan n’ayant subi la vive réaction de l’Inter qu’entre la 20e et la 35e minute de la première période. Il a ensuite géré le match en s’appuyant sur ses principes de jeu, sans jamais perdre le cap. Ce qu’il faut surtout retenir, c’est sa réaction, digne d’une équipe forte et mature, après la vilaine défaite contre Bologne mercredi dernier.
LES TROIS COUPS GAGNANTS D’AMORIM
Le courage et les idées finissent par payer. Pas toujours immédiatement, mais toujours sur le long terme. Amorim ne s’arrête ni au passé de ses joueurs ni à leur âge, mais à ce qu’il voit au quotidien à Milanello. Il a donc donné sa chance et sa confiance au jeune Diawara, 20 ans, qui, avec Gila, a su contenir la force de percussion de l’Inter sur les côtés : les joueurs de l’Inter ne se sont montrés dangereux sur un centre qu’à une seule reprise, et un Maignan exceptionnel a fermé la porte à Spence.
L’idée d’aligner un milieu à trois avec Musah, plutôt que l’habituel milieu à deux, a coupé les lignes de passe et réduit les espaces de Calhanoglu, qui avait constamment l’ancien joueur de l’Atalanta sur le dos. Le rôle tactique confié à Musah avait aussi un autre objectif : couvrir les arrières de Modric, ainsi plus libre de s’excentrer pour créer du jeu et des occasions de but.
Dans le football, ce sont ensuite les joueurs de talent qui font la différence et décident du résultat des matches par leur jeu. Le Milan en compte deux, Rabiot et Moreira, et en a tiré parti en les libérant de tâches défensives excessives lors des transitions sans ballon. Leur complicité, sur le terrain comme en dehors, a régalé et réjoui les supporters de l’AC Milan. Cardinale, enthousiaste en tribune, a applaudi l’équipe : le Milan peut franchir un cap.
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