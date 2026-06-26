Le Milan AC a un nouveau directeur général. Après avoir repris le flambeau de Giorgio Furlani et ses attributions – avec un pouvoir de signature allant jusqu’à 10 millions d’euros – à la suite du limogeage de son prédécesseur, Massimo Calvelli a été officiellement nommé PDG du club rossonero par le président Gerry Cardinale, présent aujourd’hui au siège de Casa Milan notamment pour cette raison.
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AC Milan a officialisé la nomination de Massimo Calvelli au poste de directeur général ; il remplace Giorgio Furlani
LE COMMUNIQUÉ
Communiqué de l'AC Milan : « L'AC Milan annonce la nomination de Massimo Calvelli au poste de directeur général. Fort d’une solide expérience internationale dans le sport, M. Calvelli possède une expertise reconnue dans le développement et la croissance d’organisations sportives et de plateformes commerciales de premier plan à l’échelle mondiale. Outre ses fonctions de PDG du club, M. Calvelli restera à la tête de RedBird Development Group en tant que PDG international et conservera son rôle d’associé opérationnel chez RedBird Capital Partners. Cette nomination illustre le modèle distinctif de RedBird, qui marie une vision d’investissement à long terme à des compétences opérationnelles intégrées afin d’accélérer la mise en œuvre de la stratégie. »
LES PROPOS DU CARDINAL
Gerry Cardinale a justifié la nomination de M. Calvelli en ces termes : « Depuis son arrivée chez RedBird l’an dernier, Massimo s’est distingué comme dirigeant et promoteur d’un modèle organisationnel qui valorise les individus tout en favorisant une culture de collaboration et de professionnalisme. Il a codirigé notre investissement dans l’AC Milan aux côtés de David Castelblanco, associé chez RedBird, tous deux sous ma responsabilité directe. Chez RedBird, nos dirigeants endossent souvent un rôle opérationnel au sein de nos investissements majeurs, afin d’assurer une exécution irréprochable, surtout en période de transformation et d’innovation. Au cours de l’année écoulée, Massimo a prouvé sa capacité à assumer cette responsabilité avec efficacité, s’intégrant pleinement au sein de l’AC Milan. Sa feuille de route est claire : nous voulons jouer pour gagner, et non pour ne pas perdre, dans chaque domaine, et surtout sur le terrain. Dès aujourd’hui, l’ensemble du club profitera de son engagement à temps plein, de sa détermination et de son sens de l’urgence pour rétablir une culture de la victoire et des résultats. »
L’ANALYSE DE CALVELLI
Voici les premières déclarations de Massimo Calvelli, nouveau PDG du Milan : « Diriger le Club à une étape décisive de son parcours sportif, à un moment tout aussi crucial pour l’ensemble du football italien, est une responsabilité que j’assume avec le plus grand sérieux et un profond sentiment d’urgence. La mission que m’a confiée Gerry est claire : ramener à l’AC Milan une culture de la victoire et des résultats, sur le terrain comme en dehors, à la hauteur de l’histoire que ce club incarne dans le football européen et de ses plus de 600 millions de supporters à travers le monde. Au cours de l’année écoulée, j’ai travaillé en étroite collaboration avec la direction du club dans tous ses domaines, ce qui m’a permis d’acquérir une connaissance directe de ce qui doit être amélioré et innové. Je suis également ravi de travailler en étroite collaboration avec notre nouvel entraîneur principal, Rúben Amorim, et son staff, qui sont déjà pleinement intégrés et travaillent en parfaite harmonie avec la direction actuelle du département sportif. »
Le CV de Calvelli
Avant de rejoindre RedBird, M. Calvelli a été directeur général de l’ATP de 2020 à 2025, période durant laquelle il a mené une profonde transformation mondiale du tennis masculin professionnel. Auparavant, il a occupé des postes de direction internationaux chez Nike, Wilson Sporting Goods et Amer Sports. M. Calvelli a débuté sa carrière comme sportif professionnel.