AC Milan a officialisé la nomination de Massimo Calvelli au poste de directeur général ; il remplace Giorgio Furlani

Voici les premières déclarations de Massimo Calvelli, nouveau PDG du Milan : « Diriger le Club à une étape décisive de son parcours sportif, à un moment tout aussi crucial pour l’ensemble du football italien, est une responsabilité que j’assume avec le plus grand sérieux et un profond sentiment d’urgence. La mission que m’a confiée Gerry est claire : ramener à l’AC Milan une culture de la victoire et des résultats, sur le terrain comme en dehors, à la hauteur de l’histoire que ce club incarne dans le football européen et de ses plus de 600 millions de supporters à travers le monde. Au cours de l’année écoulée, j’ai travaillé en étroite collaboration avec la direction du club dans tous ses domaines, ce qui m’a permis d’acquérir une connaissance directe de ce qui doit être amélioré et innové. Je suis également ravi de travailler en étroite collaboration avec notre nouvel entraîneur principal, Rúben Amorim, et son staff, qui sont déjà pleinement intégrés et travaillent en parfaite harmonie avec la direction actuelle du département sportif. »