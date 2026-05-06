Getty Images
Traduit par
« Absolument génial » : Michael Owen désigne Jarrod Bowen comme « le choix idéal » pour remplacer Mohamed Salah à Liverpool
Owen réclame le recrutement de Bowen
Alors que Liverpool se prépare à l’après-Salah, Michael Owen a jeté son dévolu sur le London Stadium pour trouver la solution. Invité de l’émission « talkSPORT Breakfast », l’ancien vainqueur du Ballon d’Or a affirmé avec conviction que Bowen était l’homme de la situation pour succéder à la figure emblématique partante.
Concernant le capitaine des Hammers, il a déclaré : « Comment le saviez-vous ? J’ai dit hier à quelques-uns de mes amis qu’il était le seul joueur que je recruterais. C’est évidemment un joueur légendaire, West Ham l’adore, et à juste titre, mais s’ils descendent, il serait le choix idéal pour Liverpool. »
- AFP
Un talent « absolument génial »
Owen estime que ce joueur de 29 ans possède la polyvalence technique et les qualités de finisseur nécessaires pour s'épanouir sous les ordres d'Arne Slot à Anfield la saison prochaine.
« Je le trouve absolument brillant, a déclaré Owen. J’ai eu la chance de coanimer un atelier sur le poste d’attaquant pour une émission télévisée la saison dernière et j’ai été bluffé par sa capacité à utiliser les deux pieds, sa maîtrise des corners, sa vitesse et sa finition de grande classe. C’est un joueur que je emmènerais volontiers à la Coupe du monde. Je ne veux pas froisser les supporters de West Ham, mais s’ils descendaient, il serait mon choix idéal pour remplacer Salah. »
L'été des opérations chirurgicales à Liverpool
Liverpool se doit de recruter un véritable ailier droit. Malgré un mercato estival de 446 millions de livres, le club peine à stabiliser son attaque. Si des joueurs comme Cody Gakpo ou Florian Wirtz sont déjà présents, l’effectif manque selon Owen d’un remplaçant direct capable de créer le même danger que Salah sur le côté.
Revenant sur les besoins du club en matière de recrutement, Owen a déclaré : « Ils vont devoir se contenter d’un petit ajustement de l’équipe ; ils ont dépensé une fortune [l’année dernière]. Je sais qu’ils ont récupéré beaucoup d’argent l’année dernière, mais ils en ont dépensé une grande partie, et je doute qu’il leur en reste pour dépenser à nouveau. Mais ils vont devoir remplacer Salah, c’est la priorité absolue.
« Il n’y a actuellement personne dans l’équipe qui soit comme Salah, un attaquant droitier. Il y a des options à différents postes avec [Alexander] Isak et [Hugo] Ekitike, mais ils sont en convalescence après des blessures. Rio Njie Ngumoha cherche encore à s’imposer, tandis que Cody Gakpo et Florian Wirtz occupent d’autres profils. Bref, les options offensives ne manquent pas, mais aucune ne répond au besoin spécifique du côté droit. »
- AFP
Les difficultés financières et les attentes des supporters
Un éventuel transfert de Bowen s’annonce complexe au regard de la situation financière actuelle de Liverpool, surtout si West Ham évite la relégation. Avec le départ gratuit de Salah, les Reds pourraient devoir faire preuve de créativité sur le marché des transferts, en s’inspirant des stratégies de recrutement qui ont permis d’attirer au club des joueurs comme Sadio Mané et Roberto Firmino pour des montants modestes.
L’ancien ailier des Reds, Jermaine Pennant, partage cet avis et s’inquiète du budget alloué à Slot : « Je ne pense pas que nous aurons un budget énorme. Nous avons deux bons défenseurs qui reviennent, ce qui est une bénédiction. Conor Bradley sera également de retour, ce qui est une excellente nouvelle pour la saison prochaine. Il faudra leur donner des moyens, car le système de Slot ne fonctionnera pas. Avec le groupe dont nous disposons, je pense qu’un nouveau style, la « vieille méthode Liverpool », permettrait de mieux tirer le meilleur de ces joueurs et d’obtenir de meilleures performances et de meilleurs résultats. »