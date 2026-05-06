« Absolument génial » : Michael Owen désigne Jarrod Bowen comme « le choix idéal » pour remplacer Mohamed Salah à Liverpool

Liverpool se doit de recruter un véritable ailier droit. Malgré un mercato estival de 446 millions de livres, le club peine à stabiliser son attaque. Si des joueurs comme Cody Gakpo ou Florian Wirtz sont déjà présents, l’effectif manque selon Owen d’un remplaçant direct capable de créer le même danger que Salah sur le côté.

Revenant sur les besoins du club en matière de recrutement, Owen a déclaré : « Ils vont devoir se contenter d’un petit ajustement de l’équipe ; ils ont dépensé une fortune [l’année dernière]. Je sais qu’ils ont récupéré beaucoup d’argent l’année dernière, mais ils en ont dépensé une grande partie, et je doute qu’il leur en reste pour dépenser à nouveau. Mais ils vont devoir remplacer Salah, c’est la priorité absolue.

« Il n’y a actuellement personne dans l’équipe qui soit comme Salah, un attaquant droitier. Il y a des options à différents postes avec [Alexander] Isak et [Hugo] Ekitike, mais ils sont en convalescence après des blessures. Rio Njie Ngumoha cherche encore à s’imposer, tandis que Cody Gakpo et Florian Wirtz occupent d’autres profils. Bref, les options offensives ne manquent pas, mais aucune ne répond au besoin spécifique du côté droit. »