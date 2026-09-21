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Saudi Arabia v Uruguay: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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5 choses qui font du titre de la Coupe du Golfe 27 une affaire « saoudienne » !

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Arabie saoudite vs Koweït
Arabie saoudite
Koweït
Gulf Cup
Oman vs Arabie saoudite
Oman
Arabie saoudite
Koweït
Oman

Qu'attend l'Arabie saoudite ?

À mesure que la date du coup d'envoi de la Coupe du Golfe approche, les calculs commencent et les pronostics évoluent. Mais cette vingt-septième édition semble différente pour la sélection saoudienne, qui aborde cette fois le tournoi avec un ensemble de facteurs susceptibles de lui offrir un avantage important dans la course au titre.

L'Arabie saoudite ne disputera pas cette « Coupe du Golfe 27 » comme une sélection cherchant uniquement à franchir la phase de groupes. Elle se présentera au contraire devant son public et sur son sol, avec une liste soigneusement établie par Georgios Donis et une nouvelle génération désireuse de faire ses preuves, après les profonds changements qui ont marqué la physionomie de la sélection ces derniers temps.

Et comme le football reste ouvert à toutes les possibilités, il existe précisément 5 éléments qui font de la sélection saoudienne l'un des principaux candidats à la lutte pour la Coupe du Golfe, et peut-être à sa reconquête après une longue absence.

  • La terre et le public : une arme saoudienne supplémentaire

    Le premier atout qui joue en faveur de la sélection saoudienne est l'organisation du tournoi à domicile, puisque Djeddah accueille les rencontres de la « Gulf Cup 27 » du 23 septembre au 6 octobre. Les matches du tournoi se disputeront sur les deux stades de la cité sportive du roi Abdallah « Al-Inma » et de la cité sportive du prince Abdallah Al-Faisal.

    Et le plus important pour l'Arabie saoudite est que ses trois matches de la phase de groupes se joueront sur le stade Al-Inma, à commencer par la confrontation face au Koweït le 23 septembre, puis Oman le 26 septembre, avant d'affronter l'Irak en clôture du premier tour le 29 septembre.

    À lire également : Dionis et la promesse perdue : va-t-il surprendre les supporters saoudiens avec une identité différente ?
    Cet élément confère à la sélection saoudienne un net avantage sur le plan de l'accoutumance au stade et à l'ambiance, ainsi que par l'absence de besoin de se déplacer entre les villes, sans oublier le soutien attendu du public, autant de facteurs qui pourraient jouer un rôle important, notamment lors des matches décisifs.

    Fait notable, l'Arabie saoudite avait déjà été sacrée championne de la Coupe du Golfe lorsqu'elle avait accueilli le tournoi en 2002, après avoir dominé la compétition sans la moindre défaite, faisant de cette expérience du terrain et du public l'un des souvenirs positifs de l'histoire de l'Arabie saoudite dans cette compétition.

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  • Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Denis a la chance de bâtir une nouvelle équipe nationale

    Le deuxième facteur est lié au sélectionneur Georgios Donis, qui aborde le tournoi avec une liste très différente des noms ayant participé avec la sélection à la Coupe du monde 2026.

    La liste de l'Arabie saoudite comprend 26 joueurs et se caractérise par l'absence de plusieurs noms que le public avait l'habitude de voir avec la sélection, parmi lesquels Salem Al-Dawsari et Saud Abdulhamid, aux côtés d'un autre groupe de joueurs du Mondial 2026, tandis qu'un ensemble de nouveaux visages a obtenu sa chance dans la liste.

    La présence de noms tels que Saleh Abu Al-Shamat, Mohammed Abu Al-Shamat, Hammam Al-Hammami, Rayan Hamed, Mohammed Mahzari et Zakaria Housawi, aux côtés d'éléments dotés d'une expérience internationale comme Mohammed Al-Owais, Mohammed Kanno, Hassan Al-Tambakti et Firas Al-Buraikan, offre à Donis un mélange d'expérience et de jeunesse.

    Et c'est ici que le tournoi pourrait se transformer en un point important dans la construction d'une nouvelle sélection, d'autant plus que les nouveaux joueurs abordent la compétition avec une grande motivation pour faire leurs preuves, tandis que les joueurs expérimentés savent que le tournoi représente une occasion de ramener la sélection saoudienne sur le podium.

  • Une voie toute tracée

    Le groupe de l'Arabie saoudite ne peut sans doute pas être qualifié de facile, après que le tirage au sort l'a placé aux côtés de l'Irak, d'Oman et du Koweït, des sélections dotées d'une grande histoire et d'une vaste expérience dans la compétition du Golfe.

    Mais dans le même temps, le tableau semble clair aux yeux de Dônis et de ses joueurs, car l'Arabie saoudite connaît ses trois adversaires, et le calendrier des matchs lui offre la possibilité d'aborder la compétition étape par étape, en commençant par le Koweït, puis Oman, avant de se heurter à l'Irak lors de la dernière journée.

    La dernière confrontation face à l'Irak pourrait être la plus importante sur les plans comptable et technique, mais elle interviendra après deux matchs au cours desquels la sélection saoudienne pourra déterminer précocement sa position dans le groupe, ce qui pourrait lui offrir une plus grande marge de manœuvre pour aborder la troisième rencontre.

    Par conséquent, la difficulté du groupe ne signifie pas nécessairement qu'il constitue un obstacle pour l'Arabie saoudite ; elle peut au contraire être un facteur qui l'aide à élever son niveau de concentration dès le départ, plutôt que d'entamer la compétition par des matchs faciles avant d'affronter un test difficile dans les tours à élimination directe.

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  • المنتخب السعودي الأولمبي تحت 23 عامًا Saudi National Team's X Official Account

    Le titre n'est pas une surprise

    Lorsqu'il s'agit de la Coupe du Golfe, l'équipe d'Arabie saoudite possède une histoire qui la maintient toujours parmi les prétendants au titre, même si elle en est éloignée depuis longtemps.

    L'Arabie saoudite a été sacrée championne de la Coupe du Golfe à trois reprises, lors des éditions de 1994, 2002 et 2003, et a également terminé vice-championne à plusieurs reprises, ce qui confirme que la sélection saoudienne a constamment été présente dans les phases avancées de la compétition.

    Plus marquant encore, le dernier titre saoudien remonte à plus de deux décennies, lorsque l'Arabie saoudite a remporté la « Coupe du Golfe 16 » au Koweït en 2003, après avoir dominé le tournoi avec un total de 14 points sans la moindre défaite, décrochant ainsi son troisième titre dans l'histoire de la compétition et le deuxième consécutif.

    De là, la « Coupe du Golfe 27 » représente une nouvelle occasion de mettre fin à cette longue absence, d'autant plus que le tournoi revient sur le sol saoudien, ce qui rend l'idée d'un quatrième titre bien présente dans les calculs des supporters et de la sélection.

  • saudi arabia and united emiratesX/SaudiNT

    Une génération qui veut écrire une histoire différente

    Le cinquième facteur est peut-être celui qui est le plus lié à l'état psychologique des joueurs de la sélection saoudienne, car la nouvelle liste comprend un grand nombre de joueurs qui cherchent à faire leurs preuves sur la scène internationale.

    La présence de joueurs comme Mohammed Al-Qahtani, Ziyad Al-Johani, Saleh Abu Al-Shamat, Hammam Al-Hammami et Sultan Mandash offre à Ddonis de multiples options, tandis que la sélection conserve des éléments capables d'apporter au groupe une certaine dose d'expérience, tels qu'Al-Owais, Kanno, Al-Tambakti, Al-Boraikan et Al-Hamdan.

    De plus, l'absence de certains noms de renom accroît le niveau de responsabilité qui pèse sur les présents, car tout joueur qui aura l'occasion de participer sait que le tournoi pourrait être l'une des étapes les plus importantes du début de son parcours avec la sélection première, ce qui pourrait créer une situation de concurrence au sein du groupe.

    En définitive, aucun de ces facteurs ne peut être considéré comme une garantie de sacre, car les Coupes du Golfe ont toujours été connues pour leurs surprises et le rapprochement des niveaux. Néanmoins, la conjonction du terrain et du public, d'une nouvelle liste, d'un entraîneur qui cherche à bâtir une équipe différente, d'un solide palmarès dans le tournoi et d'une grande motivation chez un groupe de joueurs fait que la sélection saoudienne aborde la « Coupe du Golfe 27 » avec, dans son escarcelle, plus d'une raison de rêver d'un quatrième titre.

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