5 choses qui font du titre de la Coupe du Golfe 27 une affaire « saoudienne » !

À mesure que la date du coup d'envoi de la Coupe du Golfe approche, les calculs commencent et les pronostics évoluent. Mais cette vingt-septième édition semble différente pour la sélection saoudienne, qui aborde cette fois le tournoi avec un ensemble de facteurs susceptibles de lui offrir un avantage important dans la course au titre.

L'Arabie saoudite ne disputera pas cette « Coupe du Golfe 27 » comme une sélection cherchant uniquement à franchir la phase de groupes. Elle se présentera au contraire devant son public et sur son sol, avec une liste soigneusement établie par Georgios Donis et une nouvelle génération désireuse de faire ses preuves, après les profonds changements qui ont marqué la physionomie de la sélection ces derniers temps.

Et comme le football reste ouvert à toutes les possibilités, il existe précisément 5 éléments qui font de la sélection saoudienne l'un des principaux candidats à la lutte pour la Coupe du Golfe, et peut-être à sa reconquête après une longue absence.