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Saudi Arabia v Uruguay: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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5 choses qui font du prochain titre du Championnat du Golfe une affaire « saoudienne » !

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Arabie saoudite vs Koweït
Arabie saoudite
Koweït
Gulf Cup
Oman vs Arabie saoudite
Oman
Arabie saoudite
Koweït
Oman

Qu'attend l'Arabie saoudite ?

Plus la date du coup d'envoi de la Coupe du Golfe approche, plus les calculs commencent et les pronostics évoluent, mais la vingt-septième édition semble différente pour l'équipe d'Arabie saoudite, qui aborde cette fois le tournoi entourée d'un ensemble de facteurs susceptibles de lui offrir un avantage important dans la course au titre.

L'Arabie saoudite ne disputera pas la « Coupe du Golfe 27 » comme une sélection cherchant uniquement à franchir la phase de groupes ; elle se présentera au contraire devant son public et sur ses terres, avec une liste soigneusement choisie par Georgios Donis, et une nouvelle génération qui veut faire ses preuves, après les grands changements survenus dans la physionomie de la sélection au cours de la dernière période.

Le football restant ouvert à toutes les possibilités, il existe précisément 5 éléments qui font de l'équipe d'Arabie saoudite l'un des principaux candidats à la conquête de la Coupe du Golfe, et peut-être à sa reconquête après une longue absence.

  • Le terrain et le public : une arme supplémentaire pour l'Arabie saoudite

    Le premier atout qui joue en faveur de la sélection saoudienne est l'organisation du tournoi à domicile, puisque Djeddah accueille les rencontres de la « Gulf Cup 27 » du 23 septembre au 6 octobre. Les matchs du tournoi se disputent dans les stades de la cité sportive du roi Abdallah « Al-Inma » et de la cité sportive du prince Abdallah Al-Faisal.

    Et le plus important pour l'Arabie saoudite, c'est que ses trois matchs de la phase de groupes se joueront au stade Al-Inma, à commencer par la confrontation face au Koweït le 23 septembre, puis face à Oman le 26 septembre, avant d'affronter l'Irak en clôture du premier tour le 29 septembre.

    À lire également : Dionis et la promesse perdue : va-t-il surprendre le public saoudien avec une identité différente ?
    Cet élément confère à la sélection saoudienne un avantage évident sur le plan de l'habitude du terrain et de l'ambiance, ainsi que de l'absence de déplacements entre les villes, sans oublier le soutien attendu du public, autant de facteurs qui pourraient jouer un rôle important, notamment lors des matchs décisifs.

    Fait notable, l'Arabie saoudite avait déjà été sacrée championne de la Coupe du Golfe lorsqu'elle avait accueilli le tournoi en 2002, après avoir dominé la compétition sans la moindre défaite, faisant de l'expérience à domicile et devant son public l'un des souvenirs positifs de l'histoire de l'Arabie saoudite dans cette compétition.

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    Deness a l'occasion de bâtir une nouvelle sélection

    Le deuxième facteur est lié au sélectionneur Georgios Donis, qui aborde le tournoi avec une liste très différente des noms ayant participé avec la sélection à la Coupe du monde 2026.

    La liste de l'Arabie saoudite compte 26 joueurs et a été marquée par l'absence de plusieurs noms que les supporters avaient l'habitude de voir avec la sélection, parmi lesquels Salem Al-Dawsari et Saud Abdulhamid, aux côtés d'un certain nombre d'autres joueurs du Mondial 2026, tandis qu'un groupe de nouveaux visages a obtenu sa chance dans la liste.

    La présence de noms tels que Saleh Abu Al-Shamat, Mohamed Abu Al-Shamat, Hammam Al-Hammami, Rayan Hamed, Mohamed Mahzari et Zakaria Hawsawi, aux côtés d'éléments dotés d'une expérience internationale comme Mohamed Al-Owais, Mohamed Kanno, Hassan Al-Tambakti et Firas Al-Buraikan, offre à Donis un mélange entre expérience et jeunesse.

    Ici, le tournoi pourrait se transformer en une étape importante dans la construction d'une nouvelle sélection, d'autant plus que les nouveaux joueurs abordent la compétition avec une grande motivation pour faire leurs preuves, tandis que les joueurs expérimentés sont conscients que le tournoi représente une occasion de ramener la sélection saoudienne sur le podium.

  • Une voie claire

    Le groupe de l'Arabie saoudite ne peut sans doute pas être qualifié de facile, après que le tirage au sort l'a placée aux côtés de l'Irak, d'Oman et du Koweït, des sélections dotées d'une grande histoire et d'une solide expérience dans la compétition du Golfe.

    Mais dans le même temps, la situation paraît claire pour Dônis et ses joueurs, car l'Arabie saoudite connaît ses trois adversaires, et le calendrier des matchs lui offre l'opportunité d'aborder la compétition étape par étape, d'abord face au Koweït, puis Oman, avant de se heurter à l'Irak lors de la dernière journée.

    La dernière confrontation face à l'Irak pourrait être la plus importante sur le plan comptable et technique, mais elle interviendra après deux matchs au cours desquels la sélection saoudienne pourra déterminer précocement sa position dans le groupe, ce qui pourrait lui offrir une plus grande marge de manœuvre pour aborder la troisième rencontre.

    Par conséquent, la difficulté du groupe ne signifie pas nécessairement qu'il constitue un obstacle pour l'Arabie saoudite, mais elle peut au contraire être un facteur qui l'aidera à élever son niveau de concentration dès le départ, plutôt que d'entamer la compétition par des matchs faciles avant d'affronter un test relevé dans les phases éliminatoires.

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  • المنتخب السعودي الأولمبي تحت 23 عامًا Saudi National Team's X Official Account

    Le titre n'est pas une surprise

    Lorsqu'il s'agit de la Coupe du Golfe, l'équipe d'Arabie saoudite dispose d'un passé qui la rend toujours présente dans les calculs de la compétition, même si elle s'est éloignée du titre pendant une longue période.

    L'Arabie saoudite a été sacrée à trois reprises en Coupe du Golfe, lors des éditions de 1994, 2002 et 2003, et a également terminé finaliste dans plusieurs éditions, ce qui confirme que la sélection saoudienne a constamment été présente dans les phases avancées du tournoi.

    Plus frappant encore, le dernier titre saoudien remonte à plus de deux décennies, lorsque l'Arabie saoudite a remporté la « Coupe du Golfe 16 » au Koweït en 2003, après avoir dominé le tournoi avec 14 points sans la moindre défaite, décrochant ainsi son troisième titre dans l'histoire de la compétition et son deuxième consécutif.

    De là, la « Coupe du Golfe 27 » représente une nouvelle occasion de mettre fin à cette longue absence, d'autant plus que le tournoi revient sur le sol saoudien, ce qui fait que l'idée d'un quatrième titre est fortement présente dans les calculs des supporters et de l'équipe.

  • saudi arabia and united emiratesX/SaudiNT

    Une génération qui veut écrire une histoire différente

    Le cinquième facteur est peut-être celui qui est le plus lié à l'état psychologique des joueurs de l'équipe nationale saoudienne, car la nouvelle liste comprend un grand nombre de joueurs qui cherchent à s'affirmer sur la scène internationale.

    La présence de joueurs comme Mohammed Al-Qahtani, Ziyad Al-Johani, Saleh Abu Al-Shamat, Hammam Al-Hammami et Sultan Mandash offre à Dominis de multiples options, tandis que la sélection conserve des éléments capables d'apporter au groupe une certaine dose d'expérience, tels qu'Al-Owais, Kanno, Al-Tambakti, Al-Buraikan et Al-Hamdan.

    De plus, l'absence de certains noms de premier plan augmente le niveau de responsabilité de ceux qui sont présents, car chaque joueur qui aura l'occasion de disputer des matchs sait que le tournoi pourrait constituer l'une des étapes les plus importantes au début de son parcours avec l'équipe première, ce qui pourrait créer une situation de concurrence au sein du groupe.

    En définitive, aucun de ces facteurs ne peut être considéré comme une garantie de sacre, car les tournois du Golfe ont toujours été connus pour leurs surprises et le resserrement des niveaux. Mais la conjonction du terrain et du public, d'une nouvelle liste, d'un entraîneur qui cherche à bâtir une équipe différente, d'un solide palmarès dans la compétition et d'une grande motivation chez un groupe de joueurs fait entrer l'équipe nationale saoudienne dans la « Coupe du Golfe 27 » avec plus d'une raison de rêver d'un quatrième trophée.

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