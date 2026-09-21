Plus la date du coup d'envoi de la Coupe du Golfe approche, plus les calculs commencent et les pronostics évoluent, mais la vingt-septième édition semble différente pour l'équipe d'Arabie saoudite, qui aborde cette fois le tournoi entourée d'un ensemble de facteurs susceptibles de lui offrir un avantage important dans la course au titre.

L'Arabie saoudite ne disputera pas la « Coupe du Golfe 27 » comme une sélection cherchant uniquement à franchir la phase de groupes ; elle se présentera au contraire devant son public et sur ses terres, avec une liste soigneusement choisie par Georgios Donis, et une nouvelle génération qui veut faire ses preuves, après les grands changements survenus dans la physionomie de la sélection au cours de la dernière période.

Le football restant ouvert à toutes les possibilités, il existe précisément 5 éléments qui font de l'équipe d'Arabie saoudite l'un des principaux candidats à la conquête de la Coupe du Golfe, et peut-être à sa reconquête après une longue absence.