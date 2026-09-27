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Hansi Flick (C)Getty Images
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4 bombes à retardement attendent Flick à Barcelone

FEATURES
FC Barcelone
H. Flick
A. Balde
F. de Jong
Jules Koundé
Gavi
Espagne
Allemagne
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France

Comment l'entraîneur allemand va-t-il réagir après la fin de la trêve internationale ?

Le Barça a réalisé un début de saison solide et éclatant lors de l'exercice en cours ; l'équipe de l'entraîneur Hansi Flick livre en effet des prestations exceptionnelles sur le terrain, balayant tous ses adversaires. Ce niveau élevé a permis à l'équipe d'aborder la trêve internationale avec un parcours parfait et de creuser l'écart avec le Real Madrid à six points au classement, ce qui laisse présager un avenir prometteur pour cette formation.

L'esprit de compétition constitue l'une des caractéristiques les plus marquantes de cet effectif ; les Blaugranas ont en effet renforcé leurs rangs avec efficacité durant l'été, en recrutant des joueurs déterminants pour combler les lacunes aux postes qui manquaient auparavant de profondeur et d'alternatives suffisantes.

Cela a également conduit certains joueurs, qui avaient tenu des rôles importants lors des saisons précédentes, à bénéficier d'un temps de jeu inférieur aux attentes, pour diverses raisons. Flick devra gérer avec sagesse et prudence la répartition de ces minutes de jeu s'il veut maintenir l'ensemble de l'équipe prête et conserver tous les joueurs impliqués et disponibles pour affronter un calendrier chargé en matches, selon le journal catalan « Sport ».

En observant les joueurs ayant obtenu le moins de minutes dans l'équipe première des Blaugranas, quatre noms ressortent immédiatement : Jules Koundé, Gavi, Baldé et Frenkie de Jong.

Il est évident que la situation du joueur néerlandais s'explique par la blessure qui l'a empêché de disputer son premier match, tandis que les trois autres joueurs ont pris part à des durées de jeu inférieures aux attentes, ou inférieures à celles des saisons précédentes.


  • kounde(C)Getty Images

    La lutte pour le poste d'arrière droit

    Koundé n'a disputé que 261 minutes lors des huit premiers matchs, mais le plus surprenant reste qu'il est demeuré sur le banc lors des trois dernières rencontres sans y participer.

    La situation du joueur français figure parmi les éléments inattendus. Alors qu'Eric García lui avait ravi la place de titulaire la saison dernière, la répartition actuelle du temps de jeu penche nettement en faveur du Catalan, qui a disputé 469 minutes, soit 208 de plus que l'ancien joueur du FC Séville.

    Le niveau de Koundé a baissé au cours des deux dernières saisons, et il est désormais bien loin du rendement remarquable qu'il avait affiché lors de la première année de l'entraîneur Flick. Le technicien allemand sait que la tendance du joueur français à perdre sa concentration mentale peut coûter des points à l'équipe, et c'est pour cette raison qu'il a perdu son rôle prépondérant.

    Malgré sa position de remplaçant au Barça, Zidane l'a aligné pendant l'intégralité de la rencontre (90 minutes) lors du premier match de la France durant cette trêve internationale face à la Turquie. Ces matchs de sélection pourraient être décisifs pour aider Koundé à retrouver sa concentration et son niveau habituel.

    À son retour, il pourrait trouver une situation plus favorable pour s'assurer une place dans le onze de départ, car la blessure de Christensen, à laquelle s'ajoute l'éventuelle absence d'Eric García également sur blessure, ouvrira la voie à deux postes vacants en défense chez les Blaugrana.

    La mission de Koundé consistera à se battre de nouveau pour sa place, tandis que Flick devra lui accorder des occasions afin de mesurer sa capacité à retrouver son meilleur niveau.

    Il convient de rappeler que le joueur était proche de quitter le club cet été, dans la mesure où le conseil d'administration le considère comme l'un des actifs les plus précieux sur le marché des transferts.


    • Publicité
  • gavi(C)Getty Images

    Une mission ardue pour Gavi et Balde

    En regardant les joueurs ayant disputé moins de 100 minutes de jeu, on trouve Gavi (81 minutes) et Balde (12 minutes). La situation de chacun d'eux au sein du dispositif de l'entraîneur Flick s'est dégradée pour des raisons différentes ; les blessures ont fortement pesé sur le milieu de terrain andalou, passé du statut d'élément incontournable sous l'ère Xavi à celui de dernière option pour Flick.

    Et bien que le technicien allemand estime hautement les qualités de Gavi, le milieu de terrain du Barça est actuellement le plus cher du monde du football, et malgré des minutes de jeu obtenues de manière éparse ici et là, Gavi reste encore loin d'être l'une des options préférées ou de base de Flick ; une situation qui lui a coûté sa place dans le groupe de l'entraîneur Luis de la Fuente.

    De son côté, Balde ne bénéficie pas totalement des faveurs du technicien allemand ; le latéral a fait l'objet de critiques de l'entraîneur lors des conférences de presse, et il a été très proche d'un départ cet été, une opération de vente qui aurait été décisive pour financer le recrutement du défenseur central gaucher que le Barça cherche ardemment à s'attacher.

    Balde a néanmoins choisi de rester et de se battre pour poursuivre l'aventure au sein du club qu'il adore, et jusqu'à présent, le joueur n'a disputé que 12 minutes, même s'il a eu droit à une chaleureuse ovation des supporters sur la pelouse, et il fait face à la concurrence de Xavi Espart et de Cancelo ; une concurrence stimulante qui devrait élever le niveau de performance des trois joueurs tout au long de la saison, ce poste étant le plus fourni en options dans l'effectif du Barça.


  • frenkie-de-jong(C)Getty Images

    Le retour de De Jong

    Tout comme Gavi fait face à un défi difficile en raison de la concurrence au milieu de terrain, la situation pourrait être similaire pour Frenkie de Jong. Le joueur néerlandais s'est en effet blessé lors de sa participation avec l'équipe nationale — un fait qui n'a pas du tout plu à l'entraîneur Flick — et n'a disputé aucun match jusqu'à présent cette saison.

    Le recrutement de Rodri a envoyé un message clair de la part du conseil d'administration, auquel s'ajoute la perte du brassard de capitaine par de Jong. Flick devra gérer avec prudence le retour d'un joueur qui pèse lourd au sein du club, que ce soit en termes de salaire ou de statut.

    Il reste également à voir le niveau qu'affichera le joueur néerlandais, compte tenu de ses problèmes récurrents de blessures au cours des dernières saisons.

    Si Flick parvient à gérer ces questions et à maintenir tous ses joueurs prêts et pleinement impliqués, le Barça disposera d'un effectif complet et capable de rivaliser pour tous les titres.

    La saison est longue, et l'entraîneur allemand le sait parfaitement. L'objectif du Barça était en effet d'atteindre la trêve internationale sans subir la moindre défaite, ce qui a bel et bien été réalisé. Désormais, l'accent sera mis sur la gestion de la rotation entre les joueurs afin d'éviter la fatigue engendrée par ce calendrier chargé en matchs.


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