Le Barça a réalisé un début de saison solide et éclatant lors de l'exercice en cours ; l'équipe de l'entraîneur Hansi Flick livre en effet des prestations exceptionnelles sur le terrain, balayant tous ses adversaires. Ce niveau élevé a permis à l'équipe d'aborder la trêve internationale avec un parcours parfait et de creuser l'écart avec le Real Madrid à six points au classement, ce qui laisse présager un avenir prometteur pour cette formation.

L'esprit de compétition constitue l'une des caractéristiques les plus marquantes de cet effectif ; les Blaugranas ont en effet renforcé leurs rangs avec efficacité durant l'été, en recrutant des joueurs déterminants pour combler les lacunes aux postes qui manquaient auparavant de profondeur et d'alternatives suffisantes.

Cela a également conduit certains joueurs, qui avaient tenu des rôles importants lors des saisons précédentes, à bénéficier d'un temps de jeu inférieur aux attentes, pour diverses raisons. Flick devra gérer avec sagesse et prudence la répartition de ces minutes de jeu s'il veut maintenir l'ensemble de l'équipe prête et conserver tous les joueurs impliqués et disponibles pour affronter un calendrier chargé en matches, selon le journal catalan « Sport ».

En observant les joueurs ayant obtenu le moins de minutes dans l'équipe première des Blaugranas, quatre noms ressortent immédiatement : Jules Koundé, Gavi, Baldé et Frenkie de Jong.

Il est évident que la situation du joueur néerlandais s'explique par la blessure qui l'a empêché de disputer son premier match, tandis que les trois autres joueurs ont pris part à des durées de jeu inférieures aux attentes, ou inférieures à celles des saisons précédentes.



