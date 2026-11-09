Le Real Madrid traverse une période remarquable sous la direction de son entraîneur José Mourinho, après avoir enchaîné 8 victoires consécutives en Liga et en Ligue des champions, confirmant ainsi sa capacité à lutter avec force pour les différents titres cette saison.
La dernière victoire, obtenue face à Valence sur le score de trois buts à zéro au stade de Mestalla, est venue renforcer l'image positive de l'équipe, qui a affiché une cohésion collective et une progression notable sur le plan individuel de ses joueurs, selon l'avis de Roberto Morales, journaliste à l'agence de presse espagnole « Efe ».