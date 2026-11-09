Il a expliqué : « Je pense que la seule chose qui manque à l'équipe, et le plus grand défi auquel Mourinho est actuellement confronté, c'est de trouver une place au sein de ce jeu collectif remarquable pour la pièce qui ne fonctionne toujours pas comme il le faudrait : Vinicius. »

Il a ajouté : « Avec la présence de Vinicius, l'équipe doit conserver le même esprit collectif, jouer avec la même qualité et continuer à travailler de la même manière pendant les matchs. »

Morales a poursuivi : « Nous verrons ce qui reste encore à confirmer, et si José Mourinho, avec le retour de Vinicius, parviendra à maintenir son équipe au même niveau sur le plan compétitif, ainsi qu'en matière de solidarité collective et d'équilibre. »

Morales avait salué le match sérieux livré par le Real Madrid face à Valence, en l'absence de l'ailier brésilien, qui a manqué les quatre derniers matchs de l'équipe en Liga en raison d'une suspension, après son expulsion face à Villarreal.

Vinicius devrait revenir dans les plans de Mourinho pour la rencontre face au Celta Vigo, prévue le samedi 21 novembre, au stade Santiago Bernabéu.

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