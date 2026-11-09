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Real Madrid v Real Sociedad - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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3 doutes autour du retour de Vinicius et une seule critique pour Mourinho

Real Madrid vs Celta Vigo
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J. Mourinho
Vinicius Junior
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Le Real Madrid traverse une période remarquable sous la direction de son entraîneur José Mourinho, après avoir enchaîné 8 victoires consécutives en Liga et en Ligue des champions, confirmant ainsi sa capacité à lutter avec force pour les différents titres cette saison.

La dernière victoire, obtenue face à Valence sur le score de trois buts à zéro au stade de Mestalla, est venue renforcer l'image positive de l'équipe, qui a affiché une cohésion collective et une progression notable sur le plan individuel de ses joueurs, selon l'avis de Roberto Morales, journaliste à l'agence de presse espagnole « Efe ».

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  • 3 incertitudes autour de l'équipe

    Morales a déclaré, sur sa chaîne YouTube, que le Real Madrid était devenu candidat à tous les titres, précisant : « Cette équipe aspire désormais à tout, la Liga, la Ligue des champions et toutes les compétitions, car elle fait preuve de constance et de solidité dans son image collective, en plus de la progression individuelle de ses joueurs. »

    Mais le journaliste espagnol estime que Mourinho est confronté à un défi important, celui de réintégrer Vinicius Junior dans le système que l'entraîneur portugais a réussi à bâtir ces derniers temps, soulignant dans le même temps que la réintégration de l'ailier brésilien dans l'équipe soulève 3 doutes à son sujet : le maintien du même niveau de performance et des mêmes résultats solides, la persistance de l'esprit collectif et de l'engagement défensif, et la préservation de l'équilibre tactique.

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  • Le plus grand défi face à Mourinho

    Il a expliqué : « Je pense que la seule chose qui manque à l'équipe, et le plus grand défi auquel Mourinho est actuellement confronté, c'est de trouver une place au sein de ce jeu collectif remarquable pour la pièce qui ne fonctionne toujours pas comme il le faudrait : Vinicius. »

    Il a ajouté : « Avec la présence de Vinicius, l'équipe doit conserver le même esprit collectif, jouer avec la même qualité et continuer à travailler de la même manière pendant les matchs. »

    Morales a poursuivi : « Nous verrons ce qui reste encore à confirmer, et si José Mourinho, avec le retour de Vinicius, parviendra à maintenir son équipe au même niveau sur le plan compétitif, ainsi qu'en matière de solidarité collective et d'équilibre. »

    Morales avait salué le match sérieux livré par le Real Madrid face à Valence, en l'absence de l'ailier brésilien, qui a manqué les quatre derniers matchs de l'équipe en Liga en raison d'une suspension, après son expulsion face à Villarreal.

    Vinicius devrait revenir dans les plans de Mourinho pour la rencontre face au Celta Vigo, prévue le samedi 21 novembre, au stade Santiago Bernabéu.

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  • Une seule critique pour Mourinho : l'énigme des dernières minutes

    Dans le même ordre d'idées, Morales a dressé un bilan positif de la première période du mandat actuel de Mourinho, qui s'est étendue sur quatre mois, saluant la gestion de l'équipe par l'entraîneur portugais, malgré sa réserve concernant son retard à effectuer les changements lors de la confrontation face à Valence.

    Il a déclaré : « La seule chose qui m'étonne ou me surprend, c'est le retard de Mourinho à procéder aux changements. Je pense que faire entrer Tiago ou Esper à la 91e minute est superflu. Dans un match pratiquement terminé sur le score de 3-0, il aurait pu les aligner bien avant. »

    Il a indiqué son souhait de voir ces jeunes éléments obtenir des minutes de jeu plus tôt, surtout dans les matchs dont le résultat est acquis, afin de pouvoir ménager les joueurs titulaires.

    Malgré cette réserve, Morales n'a pas hésité à faire l'éloge de l'entraîneur portugais, déclarant : « On ne peut émettre aucune critique, la vérité est que la gestion du Real Madrid par Mourinho est exemplaire. »

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