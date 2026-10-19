3 cadeaux pour calmer Mourinho : offensive catalane contre le Real Madrid après le « vol »

Le quotidien Mundo Deportivo a ouvert le feu sur le Portugais José Mourinho, entraîneur du Real Madrid, après la victoire des Merengues face à Séville sur le score de 4-1, à la suite de soupçons de faveurs accordées au club madrilène, avec la non-expulsion d'Arda Güler.

Le journal catalan a écrit dans un article : « Ce que tu ne peux pas obtenir sur le terrain, obtiens-le en dehors. C'était le slogan de Mourinho lors de sa première saison, lorsqu'il était incapable d'arrêter le Barça dirigé par Pep Guardiola, et qu'il s'est alors concentré sur le fait de semer le doute et de parler sans cesse de l'arbitrage. »

Le quotidien a poursuivi en affirmant que la situation n'était pas différente lors de son second passage : le technicien portugais est « le maître absolu » en la matière, comme l'avait décrit l'entraîneur catalan, et cette machine s'est remise en marche avec force après la trêve internationale, comme un moyen d'affronter une équipe impossible à arrêter telle que Barcelone.

Le journal a insisté : « Le match face à Séville n'a été rien de moins que l'histoire d'un vol annoncé à l'avance, après des semaines de plaintes de Lloreinho, surnom donné à Mourinho auparavant en raison de ses jérémiades à répétition. Il a évoqué le nom d'Enríquez Negreira et a ajouté un nouveau nom à la liste, celui de Javier Tebas. »

Il était inévitable que la bataille en cours entre le président de la Liga et Florentino Pérez atteigne les arbitres, en particulier lorsque la scène des événements est le stade Santiago-Bernabéu, et après que Barcelone a de nouveau signé une large victoire.