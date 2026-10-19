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Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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3 cadeaux pour calmer Mourinho : offensive catalane contre le Real Madrid après le « vol »

FEATURES
Real Madrid vs FC Séville
Real Madrid
FC Séville
LaLiga
FC Barcelone
J. Mourinho
Espagne

Ce que tu ne peux pas accomplir sur le terrain, fais-le en dehors

Le quotidien Mundo Deportivo a ouvert le feu sur le Portugais José Mourinho, entraîneur du Real Madrid, après la victoire des Merengues face à Séville sur le score de 4-1, à la suite de soupçons de faveurs accordées au club madrilène, avec la non-expulsion d'Arda Güler.

Le journal catalan a écrit dans un article : « Ce que tu ne peux pas obtenir sur le terrain, obtiens-le en dehors. C'était le slogan de Mourinho lors de sa première saison, lorsqu'il était incapable d'arrêter le Barça dirigé par Pep Guardiola, et qu'il s'est alors concentré sur le fait de semer le doute et de parler sans cesse de l'arbitrage. »

Le quotidien a poursuivi en affirmant que la situation n'était pas différente lors de son second passage : le technicien portugais est « le maître absolu » en la matière, comme l'avait décrit l'entraîneur catalan, et cette machine s'est remise en marche avec force après la trêve internationale, comme un moyen d'affronter une équipe impossible à arrêter telle que Barcelone.

Le journal a insisté : « Le match face à Séville n'a été rien de moins que l'histoire d'un vol annoncé à l'avance, après des semaines de plaintes de Lloreinho, surnom donné à Mourinho auparavant en raison de ses jérémiades à répétition. Il a évoqué le nom d'Enríquez Negreira et a ajouté un nouveau nom à la liste, celui de Javier Tebas. »

Il était inévitable que la bataille en cours entre le président de la Liga et Florentino Pérez atteigne les arbitres, en particulier lorsque la scène des événements est le stade Santiago-Bernabéu, et après que Barcelone a de nouveau signé une large victoire.

  • Real Madrid v Sevilla FC - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Une bouffée d'oxygène pour le Real Madrid avant le Clasico

    Mundo Deportivo a affirmé : « 3 cadeaux qui ont pris la forme d'une dose de calmant avant le Clasico, des choses dont Mourinho ne parlera pas. Impossible qu'il le fasse. Car si tirer les cheveux d'un joueur par Vinicius méritait un carton rouge et quatre matches de suspension lors de la dernière journée, quelle devrait être la sanction pour un coup de coude à la bouche, sans que le ballon se trouve dans le périmètre de l'action ? »

    Et de poursuivre : « La justification sera probablement l'absence d'un angle de prise de vue clair sur l'action. Car à l'ère de l'image, avec des caméras partout, pas un seul ralenti clair de l'incident n'est apparu, ou du moins pas un ralenti suffisant pour pousser l'arbitre assistant vidéo à appeler l'arbitre Busquets Ferrer, qui a été l'allié de Mourinho lors du match d'hier. »

    Séville aurait pu sortir de la première période encore plus lésé, puisque le deuxième but, inscrit par Mbappé d'un geste splendide, a été précédé d'une contestation sur une faute commise par Konaté sur Oury. Il l'a retenu et l'a empêché de partir seul avec le ballon depuis le milieu de terrain, mais l'arbitre a laissé le jeu se poursuivre en application du principe de la loi de l'avantage, et le deuxième but est arrivé.

    Kylian Mbappé a également obtenu un penalty entouré de doutes quant à sa validité, pour inscrire le troisième but du Real Madrid.

    Le journal catalan a conclu : « Malgré cela, il y avait encore de la place pour d'autres événements. Il semble que la peur de prendre des décisions arbitrales se soit enracinée au sein de la commission des arbitres ; sinon, comment expliquer le cadeau que représente l'octroi d'un penalty inexistant à Mbappé, avec lequel il a scellé le match ? Et maintenant, place au Clasico. »

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