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Cristiano Ronaldo Portugal moments GFXGetty/GOAL
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23 ans de gloire et de désillusions : 10 moments qui ont forgé la légende internationale de Cristiano Ronaldo

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Le Don tire le rideau sur sa carrière avec le Portugal

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Après plus de deux décennies au service de la sélection portugaise, Cristiano Ronaldo a annoncé la fin de son aventure internationale, mettant un terme à une carrière exceptionnelle entamée en 2003 et marquée par de nombreux moments qui resteront gravés dans la mémoire du football.

Le parcours du porteur du numéro 7 ne s'est pas résumé à des records et à des buts décisifs, mais a aussi été l'histoire d'un capitaine qui a porté les rêves de son pays et qui a vécu à ses côtés les joies des sacres comme les douleurs des éliminations dans les grands tournois.

Ronaldo a conduit le Portugal au titre lors de l'Euro 2016 ainsi qu'à deux victoires en Ligue des nations, en 2019 et en 2025. Il est également devenu le meilleur buteur de l'histoire des sélections nationales avec 146 buts, et détient le record du nombre de sélections avec 234 matches.

Entre les larmes de la finale de l'Euro 2004 et le triomphe historique en France douze ans plus tard, jusqu'à sa récente brouille avec l'entraîneur Jorge Jesus, la carrière internationale de Ronaldo a connu dix étapes qui résument le parcours d'une légende dont le chemin vers la gloire n'a jamais été rectiligne.

  • Portugal TrainingGetty Images Sport

    La première apparition

    Le 20 août 2003, Cristiano Ronaldo débutait son aventure avec l'équipe première du Portugal, lorsqu'il disputa sa toute première rencontre face au Kazakhstan, un match amical qui s'acheva par une victoire des siens sur le score de un but à zéro. Âgé de 18 ans, il avait attiré les regards grâce à son talent au Sporting Lisbonne, avant de rejoindre Manchester United et d'entamer une carrière professionnelle qui allait changer l'histoire du football.

    Ronaldo entra en jeu en seconde période, écrivant ainsi les premières pages de son histoire avec la sélection, avant d'obtenir davantage de temps de jeu et de devenir l'un des éléments clés de l'effectif portugais, en particulier à l'approche de l'Euro 2004 organisé par son pays.

    Personne ne s'attendait à ce que cette apparition marque le début d'une aventure longue de plus de deux décennies, au cours de laquelle il disputa 234 matches internationaux et inscrivit 146 buts, faisant de Ronaldo le joueur le plus capé et le meilleur buteur de l'histoire des sélections nationales, avant d'annoncer la fin de son parcours avec le Portugal en novembre 2026.

  • POR: Euro2004 Final: Portugal v GreeceGetty Images Sport

    Finale de l'Euro 2004 : les larmes de la Grèce

    L'Euro 2004 fut la première véritable occasion pour Ronaldo de décrocher un grand titre sous le maillot de sa sélection, après sa participation à cette compétition organisée par le Portugal. Il parvint à inscrire son premier but international face à la Grèce lors du match d'ouverture, malgré la défaite des hôtes sur le score de 2-1, avant que l'équipe ne poursuive son parcours jusqu'à la finale.

    La sélection portugaise atteignit la finale avec de grands espoirs de remporter le premier titre européen de son histoire, mais la sélection grecque créa une énorme surprise en s'imposant sur le score d'un but à zéro, privant ainsi les hôtes de profiter de l'avantage du terrain et du public, et réalisant l'une des plus grandes surprises de l'histoire de la compétition.

    Au coup de sifflet final, Ronaldo ne put retenir ses larmes et apparut profondément affecté par la défaite, dans une scène devenue l'une des images les plus célèbres des débuts de sa carrière internationale, lui qui avait été si proche de réaliser son premier rêve avec le Portugal. Mais le titre qui lui avait échappé à l'âge de dix-neuf ans dut attendre douze ans avant de revenir vers lui.

  • FBL-WC2006-MATCH63-GER-PORAFP

    La demi-finale du Mondial 2006 : à deux pas du rêve mondial

    Ronaldo a participé pour la première fois à la Coupe du monde lors de l'édition Allemagne 2006, après être devenu l'un des plus grands talents montants du football européen. Il a réussi à inscrire son premier but en Coupe du monde face à l'Iran sur penalty, lors de la victoire du Portugal deux buts à zéro en phase de groupes, commençant ainsi à laisser son empreinte sur la compétition mondiale.

    La sélection portugaise a poursuivi son parcours de belle manière, en éliminant les Pays-Bas en huitièmes de finale puis l'Angleterre en quarts de finale aux tirs au but, atteignant les demi-finales pour la première fois depuis 40 ans et se retrouvant à une seule marche de la finale, portée par une génération comptant Luís Figo, Deco et Ronaldo.

    Mais le rêve s'est arrêté face à la sélection française, qui s'est imposée un but à zéro, inscrit par Zinédine Zidane sur penalty, avant que le Portugal ne s'incline face à l'Allemagne lors du match pour la troisième place, terminant ainsi le tournoi à la quatrième position. Malgré l'absence en finale, cette participation a été comme l'annonce de la naissance d'une star capable de mener son pays dans les grands rendez-vous pendant de longues années.

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  • Portugal v France - Final: UEFA Euro 2016Getty Images Sport

    Euro 2016 : le premier titre

    Ronaldo a fait son retour dans le championnat d'Europe à l'été 2016 avec la responsabilité de conduire la sélection du Portugal vers le titre, après être devenu capitaine de l'équipe et l'une des plus grandes stars du monde. Il a cependant connu un début difficile en phase de groupes, avant d'aider son pays à franchir les tours à élimination directe et à atteindre la finale face à la France, pays hôte.

    La finale ne s'est pas déroulée comme Ronaldo l'espérait, après qu'il eut subi une blessure l'ayant contraint à quitter le terrain à la 25e minute. Il a alors fondu en larmes de ne pouvoir disputer la rencontre jusqu'au bout, mais il est revenu sur le banc des remplaçants et a continué d'encourager ses coéquipiers et de les guider tout au long du match, dans une scène qui a reflété son profond attachement à la sélection de son pays.

    Dans la prolongation, Eder a inscrit le but de la victoire historique du Portugal, offrant à ce dernier le premier grand titre de son histoire et permettant à Ronaldo de réaliser le rêve qu'il attendait depuis la finale de 2004, après avoir soulevé le trophée européen au milieu d'une immense joie. Cette journée est ainsi devenue l'une des plus grandes réussites de sa carrière sportive.

  • FBL-WC-2018-MATCH3-POR-ESPAFP

    Triplé pour l'Espagne : une soirée exceptionnelle à la Coupe du monde 2018

    Le 15 juin 2018, Ronaldo a livré l'une de ses plus grandes rencontres sous le maillot du Portugal, lorsqu'il a affronté la sélection espagnole lors de la première journée de la phase de groupes de la Coupe du monde en Russie, dans un match qui réunissait deux des équipes les plus en vue du continent européen, au milieu d'une immense attente concernant la prestation que livrerait le capitaine du Portugal face à la Roja.

    Ronaldo a ouvert le score sur un penalty, avant d'ajouter le deuxième but d'une frappe que le gardien David De Gea n'a pas su maîtriser, puis il est revenu dans les dernières minutes pour inscrire le but égalisateur, le troisième, sur un superbe coup franc direct, sauvant ainsi la sélection de son pays de la défaite et offrant au public l'un des moments les plus palpitants de l'histoire du Mondial.

    Ce match a été une nouvelle démonstration de la capacité de Ronaldo à faire la différence dans les plus grands rendez-vous, après être devenu le premier joueur portugais à marquer lors de quatre éditions différentes de la Coupe du monde, et il a consolidé son statut de l'une des plus grandes vedettes du tournoi, malgré l'élimination du Portugal par la suite face à l'Uruguay en huitièmes de finale.

  • FBL-EUR-NATIONS-POR-NEDAFP

    Ligue des nations 2019 : le deuxième titre

    Après le sacre à l'Euro, Ronaldo a continué de mener la sélection de son pays vers les trophées, cette fois lors de la première édition de la Ligue des nations en 2019, dont le Portugal a accueilli la phase finale, avec une grande envie d'ajouter un nouveau titre à son palmarès et de renforcer son statut parmi les grands du continent.

    Le capitaine du Portugal a été décisif en demi-finale face à la Suisse, après avoir inscrit un triplé complet dans la victoire 3-1, pour conduire la sélection de son pays en finale et confirmer une nouvelle fois sa capacité à répondre présent dans les grands rendez-vous, l'équipe ayant eu besoin de son expérience pour s'imposer dans une confrontation difficile face à un adversaire solide.

    En finale, le Portugal a affronté les Pays-Bas au stade du Dragão, dans la ville de Porto, et Gonçalo Guedes est parvenu à marquer l'unique but de la victoire, offrant à son pays le titre de la première édition de la compétition et permettant à Ronaldo d'ajouter son deuxième grand trophée avec la sélection après l'Euro 2016.

  • FBL-WC-2022-QUALIFIER-IRL-PORAFP

    Le trône des buteurs

    Les accomplissements internationaux de Ronaldo ne se sont pas limités aux titres et aux trophées, mais se sont étendus aux records individuels qui ont fait de lui l'un des joueurs les plus marquants de l'histoire des sélections nationales, après avoir réussi à dépasser l'Iranien Ali Daei, qui détenait le précédent record du nombre de buts internationaux avec 109 réalisations.

    Le moment historique est survenu en septembre 2021, lorsque Ronaldo a inscrit un doublé face à l'Irlande lors des éliminatoires de la Coupe du monde, atteignant ainsi 111 buts internationaux et dépassant le précédent record, après avoir manqué un penalty au cours de la rencontre, avant de revenir pour marquer deux buts dans les dernières minutes et mener le Portugal à la victoire.

    La star portugaise a continué d'enrichir son compteur de buts jusqu'à atteindre 146 réalisations en 234 matches internationaux, conservant la tête du classement des meilleurs buteurs de l'histoire des sélections nationales. Il est également devenu le joueur le plus capé sur la scène internationale, surpassant tous ses rivaux dans deux accomplissements dont la chute pourrait nécessiter de longues années.

  • FBL-WC-2022-MATCH60-MAR-PORAFP

    Mondial 2022 : des larmes d'adieu face au Maroc

    Ronaldo a abordé la Coupe du monde 2022 au Qatar en sachant qu'il s'agissait peut-être de sa dernière chance de décrocher ce titre mondial qui a manqué à son palmarès tout au long de sa carrière, lui qui avait pourtant remporté la plupart des trophées possibles au niveau des clubs et de la sélection. Mais il a connu des circonstances difficiles durant le tournoi, notamment après avoir perdu sa place de titulaire dans le onze lors des phases à élimination directe.

    Après avoir éliminé la Suisse en huitièmes de finale, le Portugal s'est heurté au Maroc en quart de finale. Youssef En-Nesyri a réussi à inscrire l'unique but de la victoire durant la première mi-temps, si bien que Ronaldo s'est retrouvé sur le banc des remplaçants avant de participer à la seconde période, tentant de sauver le rêve de son pays. Mais il n'a pas pu changer le score, malgré ses tentatives dans les dernières minutes.

    Au coup de sifflet final, Ronaldo a quitté la pelouse en direction du tunnel menant aux vestiaires, en larmes, après avoir réalisé que son rêve de soulever la Coupe du monde était devenu hors de portée. Ce fut l'un des moments les plus émouvants de sa carrière, d'autant que cette édition l'a vu écarté du onze titulaire dans les matches les plus importants, mettant un terme à sa participation au Mondial qatari d'une manière qu'il n'aurait pas souhaitée.

  • FBL-EUR-NATIONS-POR-ESP-TROPHYAFP

    Ligue des nations 2025 : le retour aux titres

    Après des années depuis son premier sacre en 2019, Ronaldo est revenu pour mener le Portugal vers un nouveau titre dans la Ligue des Nations de l'UEFA 2025, après avoir réussi à atteindre la finale face à l'Espagne, dans un duel réunissant deux des sélections les plus en vue du continent, avec une grande envie de remporter le trophée pour la deuxième fois de l'histoire du pays.

    La finale a vu le Portugal mené à deux reprises par la sélection espagnole, mais Ronaldo a répondu présent et inscrit le but de l'égalisation à 2-2 à la 61e minute, après avoir exploité un ballon dans la surface de réparation et l'avoir logé au fond des filets, ramenant la sélection de son pays dans la rencontre, avant que le score ne reste sur un match nul 2-2 jusqu'à la fin des prolongations.

    Les deux sélections ont eu recours à la séance de tirs au but, qui a souri au Portugal sur le score de 5-3, faisant de lui le premier pays à être sacré à deux reprises dans la Ligue des Nations de l'UEFA, tandis que Ronaldo ajoute un nouveau titre à son palmarès international, après avoir contribué par un but important en finale, confirmant que sa relation avec les podiums ne s'est pas achevée avec l'âge.

  • FBL-EUR-NATIONS-DEN-POR-TRAININGAFP

    La crise avec Jesus : la fin de l'aventure internationale

    La dernière étape du parcours international de Ronaldo n'a pas été associée à un nouvel exploit footballistique, mais à une crise avec le sélectionneur du Portugal, Jorge Jesus, après que les deux parties se sont retrouvées en désaccord à la suite de la mise sur le banc du capitaine de la sélection lors de la confrontation face à la Norvège en Ligue des nations européenne, sans qu'il ne participe à la rencontre qui s'est soldée par une victoire du Portugal sur le score de 2-1.

    La crise s'est amplifiée après que Ronaldo a quitté le rassemblement de la sélection, estimant que les accords relatifs à son rôle et à son temps de jeu n'avaient pas été respectés, avant que le cercle du désaccord entre lui et le sélectionneur portugais ne s'élargisse, en particulier après les déclarations échangées au sujet des raisons de son exclusion du onze de départ, faisant de l'avenir du capitaine de la sélection un vaste sujet de débat au Portugal.

    Le 5 novembre 2026, Ronaldo a annoncé sa décision de mettre un terme à sa carrière internationale avant le début de la trêve internationale du mois de novembre, achevant ainsi une aventure de 23 ans sous le maillot de son pays, au cours de laquelle il a disputé 234 matchs, inscrit 146 buts et remporté trois titres majeurs, laissant derrière lui un héritage exceptionnel qui ne se limite pas seulement aux chiffres et aux trophées, mais à l'image d'un joueur ayant vécu tous les détails du rêve portugais, des larmes de la défaite à la joie de brandir les coupes.

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