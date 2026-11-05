23 ans de gloire et de désillusions : 10 moments qui ont forgé la légende internationale de Cristiano Ronaldo

Après plus de deux décennies au service de la sélection portugaise, Cristiano Ronaldo a annoncé la fin de son aventure internationale, mettant un terme à une carrière exceptionnelle entamée en 2003 et marquée par de nombreux moments qui resteront gravés dans la mémoire du football.

Le parcours du porteur du numéro 7 ne s'est pas résumé à des records et à des buts décisifs, mais a aussi été l'histoire d'un capitaine qui a porté les rêves de son pays et qui a vécu à ses côtés les joies des sacres comme les douleurs des éliminations dans les grands tournois.

Ronaldo a conduit le Portugal au titre lors de l'Euro 2016 ainsi qu'à deux victoires en Ligue des nations, en 2019 et en 2025. Il est également devenu le meilleur buteur de l'histoire des sélections nationales avec 146 buts, et détient le record du nombre de sélections avec 234 matches.

Entre les larmes de la finale de l'Euro 2004 et le triomphe historique en France douze ans plus tard, jusqu'à sa récente brouille avec l'entraîneur Jorge Jesus, la carrière internationale de Ronaldo a connu dix étapes qui résument le parcours d'une légende dont le chemin vers la gloire n'a jamais été rectiligne.