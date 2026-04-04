Ce talent offensif est encore sous contrat avec le club de deuxième division espagnole jusqu'à la fin de la saison en cours. Le club chercherait à prolonger son contrat, mais aucun accord n'a encore été trouvé à ce jour.

Selon l'article, il semble peu probable que Chuki prolonge d'une année supplémentaire à Valladolid. Il serait plutôt à la recherche d'un nouveau défi et pourrait donc rejoindre un autre club cet été sans indemnité de transfert.

Avec 15 participations à des buts (sept buts, huit passes décisives), le joueur de 21 ans réalise une excellente saison et est l'une des rares lueurs d'espoir au sein d'une équipe de Valladolid par ailleurs plutôt faible. Relégué de première division l'année dernière, le club de Castille-et-León est également enlisée dans la lutte contre la relégation en deuxième division. À peine cinq points séparent Valladolid des places de relégation directes.