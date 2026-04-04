Selon le journal AS, le tenant du titre de la Coupe d'Allemagne fait partie des clubs qui s'intéressent à Chuki, le joueur de 21 ans du Real Valladolid.
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15 buts marqués sans débourser un centime ! Le VfB Stuttgart va-t-il réussir un véritable coup de maître sur le marché des transferts cet été ?
Ce talent offensif est encore sous contrat avec le club de deuxième division espagnole jusqu'à la fin de la saison en cours. Le club chercherait à prolonger son contrat, mais aucun accord n'a encore été trouvé à ce jour.
Selon l'article, il semble peu probable que Chuki prolonge d'une année supplémentaire à Valladolid. Il serait plutôt à la recherche d'un nouveau défi et pourrait donc rejoindre un autre club cet été sans indemnité de transfert.
Avec 15 participations à des buts (sept buts, huit passes décisives), le joueur de 21 ans réalise une excellente saison et est l'une des rares lueurs d'espoir au sein d'une équipe de Valladolid par ailleurs plutôt faible. Relégué de première division l'année dernière, le club de Castille-et-León est également enlisée dans la lutte contre la relégation en deuxième division. À peine cinq points séparent Valladolid des places de relégation directes.
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Chuki succéderait-il à Diomande au RB Leipzig ?
Outre le VfB, un deuxième club de Bundesliga, le RB Leipzig, serait en train de s'intéresser à Chuki, qui peut évoluer aussi bien sur les ailes offensives qu'au poste de numéro 10. Toutefois, les « Taureaux » n'envisageraient un transfert que si Yan Diomande, très courtisé, venait à envisager un départ.
Mais la concurrence est également rude au niveau international. Selon l'AS, la Juventus Turin, le FC Villarreal, Como 1907 et le Betis Séville auraient tous également jeté leur dévolu sur le joueur de 21 ans.