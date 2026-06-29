100 millions… Al-Khelaifi s’implique personnellement pour priver Liverpool d’un transfert retentissant

Selon des sources bien informées ayant confirmé l’information à ESPN, les premières négociations entre le Paris Saint-Germain et Leipzig au sujet de Diomandé ont abouti.

Les deux clubs auraient trouvé un accord verbal pour un transfert évalué à environ 100 millions d’euros (114 millions de dollars), auquel s’ajouteraient des bonus. la transaction devrait être finalisée dans les prochaines heures, les présidents Nasser Al-Khelaifi et Oliver Mintzlaff ayant intensifié leurs discussions ces deux derniers jours.

Selon le quotidien français L’Équipe, qui a lancé l’information, le joueur a déjà donné son accord pour un contrat de cinq ans et s’est entretenu avec l’entraîneur Luis Enrique et le directeur sportif Luis Campos au sujet du projet sportif du club.

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