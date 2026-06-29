100 millions… Al-Khelaifi s’implique personnellement pour priver Liverpool d’un transfert retentissant

Le Paris Saint-Germain est sur le point de finaliser un transfert retentissant : le club mène des négociations de haut niveau pour recruter l’une des stars de la Coupe du monde 2026, organisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique.
Il s’agit de la star ivoirienne Yan Diomandi, qui attire l’attention de plusieurs grands clubs européens, dont le Paris Saint-Germain et Liverpool. Selon plusieurs médias anglais, le joueur est particulièrement courtisé à Anfield pour succéder à la légende vivante des Reds, Mohamed Salah.