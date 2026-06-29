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100 millions… Al-Khelaifi s’implique personnellement pour priver Liverpool d’un transfert retentissant

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Un accord imminent

Le Paris Saint-Germain est sur le point de finaliser un transfert retentissant : le club mène des négociations de haut niveau pour recruter l’une des stars de la Coupe du monde 2026, organisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique.

Il s’agit de la star ivoirienne Yan Diomandi, qui attire l’attention de plusieurs grands clubs européens, dont le Paris Saint-Germain et Liverpool. Selon plusieurs médias anglais, le joueur est particulièrement courtisé à Anfield pour succéder à la légende vivante des Reds, Mohamed Salah.

  • Al-Khalifi entre en jeu… Négociations réussies

    Selon des sources bien informées ayant confirmé l’information à ESPN, les premières négociations entre le Paris Saint-Germain et Leipzig au sujet de Diomandé ont abouti.

    Les deux clubs auraient trouvé un accord verbal pour un transfert évalué à environ 100 millions d’euros (114 millions de dollars), auquel s’ajouteraient des bonus. la transaction devrait être finalisée dans les prochaines heures, les présidents Nasser Al-Khelaifi et Oliver Mintzlaff ayant intensifié leurs discussions ces deux derniers jours.

    Selon le quotidien français L’Équipe, qui a lancé l’information, le joueur a déjà donné son accord pour un contrat de cinq ans et s’est entretenu avec l’entraîneur Luis Enrique et le directeur sportif Luis Campos au sujet du projet sportif du club.

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  • Un talent prometteur… La décision du joueur s’avérera décisive.

    Diomandi, qui a rejoint Leipzig l’été dernier en provenance de Leganés pour 20 millions d’euros, est considéré comme l’un des talents les plus prometteurs du football africain. Ses performances remarquables avec la sélection ivoirienne lors de la Coupe du monde 2026 ont poussé le Paris Saint-Germain à accélérer la conclusion du transfert.

    Liverpool et le Real Madrid ont aussi manifesté leur intérêt, mais le Paris Saint-Germain est en pole position, le joueur ayant toujours privilégié la capitale française et ayant déjà signifié à la direction de Leipzig son souhait de partir cet été.

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