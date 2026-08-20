Getty Images Sport
Traduit par
« 100 % » : Mikel Arteta met fin aux rumeurs de transfert concernant Myles Lewis-Skelly
Arteta met ses rivaux en garde : ne pas y toucher
Arteta a livré une mise au point définitive sur l’avenir de Lewis-Skelly, affirmant être « à 100 % » convaincu que le joueur de 19 ans restera au club au-delà de la date limite du mercato estival. L’international anglais est devenu un talent très convoité après son éclosion en équipe première, suscitant l’intérêt de clubs comme Chelsea et Manchester United.
Les spéculations se sont intensifiées en raison des potentielles implications financières d’un transfert, certains avançant qu’Arsenal pourrait être tenté de le vendre afin d’inscrire un « pur profit » dans ses comptes. En tant que joueur formé au club, toute indemnité de transfert pour Lewis-Skelly, qui a fait ses débuts avec l’équipe première d’Arsenal lors d’un match nul contre Manchester City en septembre 2024 et totalise depuis 76 apparitions, un but et sept passes décisives toutes compétitions confondues, représenterait un coup de pouce significatif pour la situation du club vis-à-vis des règles de profitabilité et de viabilité.
- Getty Images Sport
L’importance des diplômés de Hale End
Arteta s’est empressé de souligner la valeur intrinsèque que les joueurs formés au club apportent à l’effectif, au-delà de leur simple valeur marchande ou de leurs qualités techniques sur le terrain. L’Espagnol estime que les joueurs passés par les rangs de Hale End entretiennent un lien unique avec le club, qu’il est difficile de reproduire avec des recrues extérieures, une valeur illustrée par Lewis-Skelly, qui a disputé 36 matches et délivré quatre passes décisives toutes compétitions confondues la saison dernière, jouant un rôle clé pour aider Arsenal à remporter son premier titre de Premier League depuis 2004.
Interrogé sur l’importance de conserver les joueurs issus de l’académie malgré les potentiels bénéfices financiers, Arteta a déclaré : « Certainement. Les joueurs qui ont été formés dans notre système et qui ressentent sincèrement cet amour et ce lien avec le club apportent quelque chose de plus. Il n’y a aucun doute là-dessus. Nous devons vraiment prendre soin d’eux d’une manière très spéciale, parce qu’ils apportent une valeur qu’il est très difficile de trouver. »
L’évolution tactique de Lewis-Skelly
L’ascension de Lewis-Skelly vers le premier plan a été marquée par son impressionnante polyvalence. Alors qu’il s’était d’abord fait remarquer comme un milieu de terrain dynamique chez les jeunes, il a intégré l’équipe première au poste d’arrière gauche lors de la saison 2024-2025, avant d’avoir l’occasion de montrer ses qualités à son poste naturel au milieu de terrain en mai 2026. Soulignant l’engagement du club à faire éclore ce type de talent, Arteta a déclaré : « C’est pourquoi, quand nous le pouvons, nous voulons protéger ces atouts autant que possible. Les développer et les rendre extrêmement importants pour le club. »
Si l’avenir de Lewis-Skelly semble assuré, après avoir participé à chaque match de pré-saison dans son rôle préféré au milieu de terrain et brillé lors de la victoire 3-0 d’Arsenal contre Manchester City dans le Community Shield le week-end dernier, l’entraîneur d’Arsenal s’est également exprimé sur d’autres membres de l’effectif. Arteta a confirmé qu’il n’y avait eu aucune évolution concernant l’avenir de son compagnon du centre de formation Ethan Nwaneri ou de l’ailier brésilien Gabriel Martinelli.
- AFP
L’état de forme de l’effectif avant le match d’ouverture de Premier League
À l’approche de l’ouverture de la Premier League contre Coventry City, le vendredi 21 août, Arteta a donné des nouvelles encourageantes sur la condition physique de plusieurs stars clés. Bukayo Saka et Declan Rice sont tous deux considérés comme « prêts à être impliqués » après leurs efforts estivaux, ce qui constitue un énorme coup de pouce pour ce déplacement. Il y a également eu des nouvelles de Bruno Guimaraes, sorti à la mi-temps lors du Community Shield à Wembley. Arteta a déclaré : « Voyons comment il va, mais il évolue très bien. »
Cependant, tout n’est pas positif sur le front des blessures pour le club du nord de Londres. Jurrien Timber, éloigné des terrains en raison d’un problème persistant à l’aine, est encore loin d’un retour à la compétition.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles