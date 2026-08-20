Arteta a livré une mise au point définitive sur l’avenir de Lewis-Skelly, affirmant être « à 100 % » convaincu que le joueur de 19 ans restera au club au-delà de la date limite du mercato estival. L’international anglais est devenu un talent très convoité après son éclosion en équipe première, suscitant l’intérêt de clubs comme Chelsea et Manchester United.

Les spéculations se sont intensifiées en raison des potentielles implications financières d’un transfert, certains avançant qu’Arsenal pourrait être tenté de le vendre afin d’inscrire un « pur profit » dans ses comptes. En tant que joueur formé au club, toute indemnité de transfert pour Lewis-Skelly, qui a fait ses débuts avec l’équipe première d’Arsenal lors d’un match nul contre Manchester City en septembre 2024 et totalise depuis 76 apparitions, un but et sept passes décisives toutes compétitions confondues, représenterait un coup de pouce significatif pour la situation du club vis-à-vis des règles de profitabilité et de viabilité.