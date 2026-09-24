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1 000 ridicule ! Son vieil adversaire Bellamy est admiratif devant l’objectif de buts de Ronaldo, mais exige qu’il reste muet à Lisbonne
Bellamy salue l’incroyable quête des 1 000 buts de Ronaldo
Le sélectionneur du pays de Galles, Craig Bellamy, a couvert d’éloges le capitaine du Portugal, Cristiano Ronaldo, avant le match d’ouverture de jeudi en Ligue des nations de l’UEFA à l’Estadio Jose Alvalade. Le technicien de 48 ans a salué la longévité de l’attaquant, admettant une admiration totale pour l’ambition affichée par Ronaldo d’inscrire 1 000 buts en carrière chez les seniors.
Bellamy a qualifié l’attaquant de 41 ans de légende absolue, estimant que son héritage perdurera pendant des siècles.
Cependant, le sélectionneur gallois a demandé avec humour à Ronaldo de repousser sa quête de buts jusqu’après leur rencontre internationale.
- Getty Images Sport
D’anciens rivaux s’affrontent à Lisbonne après une page d’histoire en Premier League
Au cours de sa propre carrière de joueur, Bellamy a affronté Ronaldo à cinq reprises en Premier League sous les couleurs de Liverpool, Newcastle United, Blackburn Rovers et West Ham United. Leur confrontation la plus notable a eu lieu lors de la saison 2008-2009, lorsque Ronaldo a inscrit un doublé à Old Trafford pour offrir une victoire 2-0 à Manchester United contre le West Ham de Bellamy.
Pour avoir également disputé des derbies du Nord-Ouest très intenses durant son passage à Anfield, Bellamy comprend le défi défensif unique que représente Ronaldo.
« Nous parlons de mille buts. Sérieusement ? Qui marque mille buts ? », a déclaré Bellamy. « C'est tout simplement absurde, et j'espère qu'il y parviendra, mais j'espère qu'il n'obtiendra rien demain. Ça commencera après nous. »
Le sélectionneur gallois estime que Jorge Jesus est le bon choix pour le Portugal
Évoquant le changement d’entraîneur du Portugal, Bellamy a salué le nouveau sélectionneur Jorge Jesus, le qualifiant d’incroyable tacticien capable de libérer le potentiel de classe mondiale de l’effectif. Il a estimé que Jesus apporte exactement la discipline structurelle requise par le groupe talentueux du Portugal.
Bien qu’il s’attende à un match intense et joué sur un rythme élevé, Bellamy espère que le Portugal traversera une légère période d’adaptation lors de la rencontre de jeudi.
« Je pense que c’est le bon choix pour le Portugal. Je pense que ça fonctionne, a expliqué Bellamy. Ce qu’il peut offrir correspond exactement à ce dont cette équipe du Portugal a besoin, et c’est probablement ce que veulent les joueurs. »
- AFP
Le pays de Galles, décimé par les blessures, vise la carotte d’une qualification à l’Euro à Lisbonne
Le pays de Galles entame sa deuxième campagne en Ligue A avec une liste de blessés particulièrement fournie, qui comprend des éléments clés comme Harry Wilson, Karl Darlow et Joe Rodon. Le capitaine Ben Davies a souligné que ce match représentait un test majeur face à l'une des meilleures sélections d'Europe, à l'occasion de la première confrontation officielle entre les deux nations depuis la demi-finale de l'Euro 2016 à Lyon.
Bellamy reste déterminé à obtenir un résultat positif afin d'améliorer le statut de tête de série du pays de Galles pour les prochaines qualifications à l'Euro.
La sélection galloise vise à contrôler le tempo du match et à livrer une prestation défensive solide.
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