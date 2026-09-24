Le sélectionneur du pays de Galles, Craig Bellamy, a couvert d’éloges le capitaine du Portugal, Cristiano Ronaldo, avant le match d’ouverture de jeudi en Ligue des nations de l’UEFA à l’Estadio Jose Alvalade. Le technicien de 48 ans a salué la longévité de l’attaquant, admettant une admiration totale pour l’ambition affichée par Ronaldo d’inscrire 1 000 buts en carrière chez les seniors.

Bellamy a qualifié l’attaquant de 41 ans de légende absolue, estimant que son héritage perdurera pendant des siècles.

Cependant, le sélectionneur gallois a demandé avec humour à Ronaldo de repousser sa quête de buts jusqu’après leur rencontre internationale.