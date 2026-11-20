L’Espanyol reçoit le Celta Vigo le dimanche 13 décembre 2026 au stade RCDE de Barcelone.

Leur dernière confrontation, disputée le 14 février 2026 au stade RCDE, a donné lieu à un match riche en rebondissements, conclu sur un nul âprement disputé (2-2). Cette rencontre a illustré l’équilibre de leurs duels : le Celta Vigo a arraché un point grâce à une égalisation décisive de l’attaquant expérimenté Borja Iglesias dans le temps additionnel.

Laissez GOAL vous expliquer tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Espanyol-Celta Vigo, notamment où les acheter et à quel prix.

Quand débute Espanyol-Celta Vigo en Liga ?

Le coup d’envoi d’Espanyol-Celta Vigo sera donné le dimanche 13 décembre 2026 au stade RCDE de Barcelone.

LaLiga - Journée 16 13 déc. 2026 - 09:00 RCDE Stadium

Comment acheter des billets pour Espanyol-Celta Vigo en Liga ?

Voici les possibilités pour acheter des billets pour le prochain match de Liga entre l’Espanyol et le Celta Vigo :

1. Canaux officiels des clubs

Site officiel du club (RCD Espanyol) : Pour les matchs disputés au stade RCDE de Barcelone, les billets peuvent être achetés directement sur la billetterie en ligne officielle de l’Espanyol. Le club ouvre généralement la vente d’abord à ses membres (socios), puis propose les places restantes au grand public une à deux semaines avant le match.

Pour les matchs disputés au stade RCDE de Barcelone, les billets peuvent être achetés directement sur la billetterie en ligne officielle de l’Espanyol. Le club ouvre généralement la vente d’abord à ses membres (socios), puis propose les places restantes au grand public une à deux semaines avant le match. Site officiel du club (Celta Vigo) : Pour les matchs organisés au stade de Balaídos, à Vigo, les billets sont disponibles directement dans la rubrique billetterie du site officiel du Celta Vigo.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : Si les billets proposés par les clubs sont totalement épuisés, il est souvent possible de trouver des places classiques sur des plateformes de revente comme StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matchs de Liga lorsque les places initialement mises en vente sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour Espanyol-Celta Vigo en Liga ?

Voici les tarifs proposés pour le prochain match de Liga entre l’Espanyol et le Celta Vigo :

1. Canaux officiels des clubs

Membres du club (socios) : À partir de 31,50 € .

À partir de . Grand public (places classiques) : À partir de 35 € .

À partir de . Formules VIP et hospitalité : À partir de 145 € .

À partir de . Expériences pour les supporters les jours de match : À partir de 150 €.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets mis en vente directement par les clubs sont épuisés, les plateformes de revente comme StubHub. proposent des billets à des prix déterminés par la demande :

Billets classiques ou à petit prix en revente : Généralement autour de 34 à 42 € .

Généralement autour de . Prix moyen sur le marché : En moyenne autour de 85 à 105 € .

En moyenne autour de . Formules VIP et premium en revente : À partir d’une fourchette de 120 à 140 €.

Espanyol-Celta Vigo en Liga : tout ce qu’il faut savoir

La forme de l’Espanyol et du Celta Vigo

L’Espanyol compte une victoire, un nul et trois défaites lors de ses cinq derniers matchs officiels. Sa dernière rencontre s’est soldée par un nul 0-0 contre le Deportivo de A Coruna en Liga, tandis que son résultat le plus marquant sur cette période est une victoire 1-0 à l’extérieur contre Villarreal. Les défaites face à Sestao en Coupe du Roi, au Racing Santander et à l’Atlético Madrid constituent les points bas de cette période difficile.

Le Celta Vigo a enregistré une victoire, deux nuls et deux défaites lors de ses cinq derniers matchs officiels. Son dernier résultat est un nul 0-0 contre Levante en Liga, après une défaite 1-2 face à l’Union Saint-Gilloise en Ligue Europa et un revers 3-0 contre le Rayo Vallecano. Une victoire 5-0 contre Salamanca CF UDS en Coupe du Roi est le résultat le plus récent figurant dans son bilan, et le Celta avait fait match nul 0-0 contre le Real Betis plus tôt dans cette série.

Espanyol-Celta Vigo : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre ces clubs a eu lieu en Liga le 14 février 2026, lorsque l’Espanyol et le Celta Vigo ont fait match nul 2-2 au stade RCDE. Sur les cinq dernières confrontations figurant dans les données, le Celta Vigo présente le meilleur bilan avec trois victoires contre une pour l’Espanyol, ainsi qu’un match nul. Le Celta a remporté ses deux derniers déplacements sur le terrain de l’Espanyol, avec une victoire 2-0 en avril 2025 et un succès 1-0 en novembre 2025.