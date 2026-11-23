Napoli reçoit la Fiorentina le mercredi 16 décembre 2026 au Stadio Diego Armando Maradona, à Naples.

Ces dernières saisons, Napoli a largement pris le dessus dans cette affiche, restant invaincu lors de ses sept dernières confrontations, toutes compétitions confondues, depuis octobre 2023. Durant cette période, le club du sud de l’Italie a remporté quatre duels consécutifs en Serie A, dont une victoire 2-1 à domicile en janvier 2026, avant que les deux équipes ne se quittent sur un match nul serré (1-1) à Florence en septembre 2026.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Napoli-Fiorentina, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le match de Coupe d’Italie entre le SSC Napoli et la Fiorentina ?

Napoli-Fiorentina se jouera au Stadio Diego Armando Maradona, à Naples, le mercredi 16 décembre 2026.

Comment acheter des billets pour SSC Napoli-Fiorentina en Coupe d’Italie ?

Pour acheter des billets pour le match de Coupe d’Italie entre le SSC Napoli et la Fiorentina, plusieurs options s’offrent à vous :

1. Canaux officiels des clubs

Billetterie officielle du SSC Napoli : Pour les supporters de l’équipe à domicile, le moyen le plus direct et le plus sûr est de passer par la billetterie officielle du SSC Napoli (Ticketone). Les billets sont généralement proposés en priorité aux abonnés avant l’ouverture de la vente au grand public.

Pour les supporters de l’équipe à domicile, le moyen le plus direct et le plus sûr est de passer par la billetterie officielle du SSC Napoli (Ticketone). Les billets sont généralement proposés en priorité aux abonnés avant l’ouverture de la vente au grand public. Billetterie officielle de l’ACF Fiorentina : Pour les supporters visiteurs se rendant à Naples, la billetterie officielle de la Fiorentina coordonne l’attribution des places dans le secteur visiteurs (Curva Ospiti). La vente est généralement assurée par Vivaticket ou Ticketone, sous réserve de conditions d’achat propres à ce secteur, comme la possession d’une Fidelity Card.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : Si les billets proposés par les clubs sont tous vendus, il est souvent possible de trouver des places sur des plateformes de revente telles que StubHub . Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matchs de Coupe d’Italie lorsque les allocations initiales sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour SSC Napoli-Fiorentina en Coupe d’Italie ?

Voici le détail des prix des billets pour le match de Coupe d’Italie entre le SSC Napoli et la Fiorentina :

1. Canaux officiels des clubs

Curve (tribunes inférieures et supérieures, Curva A et Curva B) : Généralement autour de 14 à 20 € .

Généralement autour de . Distinti (niveaux inférieur et supérieur) : Généralement entre 25 et 45 € .

Généralement entre . Tribuna (tribune principale, places aux niveaux inférieur et supérieur) : Généralement entre 50 et 90 € .

Généralement entre . Catégories VIP et hospitalité : De 120 à plus de 250 €.

2. Plateformes de revente de billets

Si tous les billets proposés directement par les clubs sont vendus, les plateformes de revente telles que StubHub affichent des prix qui varient selon la demande :

Curve et catégories des niveaux supérieurs : À partir d’environ 15 à 25 € .

À partir d’environ . Places en Distinti : Généralement proposées entre 30 et 65 € .

Généralement proposées entre . Places en Tribuna et sièges Gold de catégorie 1 : Généralement entre 70 et 130 € .

Généralement entre . Offres VIP et hospitalité Platinum : Peuvent atteindre 250 à plus de 300 €.

SSC Napoli-Fiorentina en Coupe d’Italie : Tout ce qu’il faut savoir

La forme du SSC Napoli et de la Fiorentina

Napoli aborde ce match avec une victoire, deux nuls et deux défaites lors de ses cinq dernières rencontres, toutes compétitions confondues. Sa dernière sortie s’est soldée par un nul 1-1 contre la Lazio en Serie A. Juste avant, le club s’était incliné 4-1 face au FC Porto en Ligue des champions. L’équipe du Maradona a marqué 12 buts et en a encaissé 11 sur ces cinq matchs. Sa victoire 4-1 à Monza reste son résultat le plus convaincant de cette série.

La Fiorentina compte une victoire, deux nuls et deux défaites lors de ses cinq derniers matchs de Serie A. Son résultat le plus récent est un nul 2-2 contre la Juventus, tandis que sa victoire la plus marquante a été obtenue à Sassuolo (4-2). Sur ces cinq rencontres, la Fiorentina a marqué 10 buts et en a encaissé 10. Les défaites contre l’Inter et Côme constituent les points bas de cette série.

SSC Napoli-Fiorentina : Les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux équipes a eu lieu en Serie A le 20 septembre 2026, lorsque la Fiorentina et Napoli ont fait match nul 1-1 au stade Artemio Franchi. Sur leurs cinq dernières confrontations en Serie A, Napoli présente le meilleur bilan, avec trois victoires contre une pour la Fiorentina et un match nul. Napoli a remporté les deux derniers duels disputés au Maradona, dont une victoire 2-1 le 31 janvier 2026.