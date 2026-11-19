Lecce reçoit Sassuolo le samedi 12 décembre 2026 au Stadio Via del Mare, à Lecce.

Leur dernière confrontation, en mai 2026, a donné lieu à un match à cinq buts au Mapei Stadium. Lecce y a arraché une spectaculaire victoire 3-2 à l’extérieur grâce à un but de Nikola Štulić inscrit dans le temps additionnel de la 90e minute. Plus tôt dans cette saison 2025-2026, les deux équipes s’étaient quittées sur un match nul et vierge fermé, lors de leur rencontre à Lecce en octobre 2025.

Laissez GOAL vous expliquer tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Lecce-Sassuolo, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand aura lieu Lecce-Sassuolo en Serie A ?

Lecce-Sassuolo se jouera au Stadio Via del Mare, à Lecce, le samedi 12 décembre 2026.

Serie A - Journée 15 12 déc. 2026 - 12:00 Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare

Comment acheter des billets pour Lecce-Sassuolo en Serie A ?

Voici les possibilités pour acheter des billets pour le match de Serie A entre Lecce et Sassuolo :

1. Canaux officiels du club

Billetterie officielle du club : Vous pouvez acheter des billets directement dans la rubrique billetterie du site officiel de l’US Lecce. Les billets sont généralement mis en vente au grand public environ une à deux semaines avant la date du match. Ils peuvent aussi être achetés dans les points de vente physiques Vivaticket agréés à Lecce.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par le club sont entièrement épuisés, il est souvent possible de trouver des billets d’entrée sur des plateformes de revente telles que StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matches de Serie A lorsque les quotas de billets vendus directement sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour Lecce-Sassuolo en Serie A ?

Voici le détail des prix des billets pour le match de Serie A entre Lecce et Sassuolo :

1. Canaux officiels du club

Curve Nord / Sud et Distinti (derrière les buts / dans les angles) : 19 € (plein tarif) / 9 € (moins de 14 ans)

19 € (plein tarif) / 9 € (moins de 14 ans) Secteur visiteurs (Settore Ospiti) : 19 € (plein tarif) / 9 € (moins de 14 ans)

19 € (plein tarif) / 9 € (moins de 14 ans) Tribuna Est (tribune est) : 25 € (plein tarif) / 13 € (moins de 14 ans)

25 € (plein tarif) / 13 € (moins de 14 ans) Tribuna Centrale Inferiore (tribune centrale inférieure) : 35 € (plein tarif) / 16 € (moins de 14 ans)

35 € (plein tarif) / 16 € (moins de 14 ans) Tribuna Centrale Superiore (tribune centrale supérieure) : 55 € (plein tarif) / 23 € (moins de 14 ans)

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets officiels sont épuisés auprès du club, des plateformes de revente telles que StubHub proposent des billets à des prix qui dépendent de la demande :

Virages et secteurs dans les angles (entrée de gamme) : de 15 à 35 €

de 15 à 35 € Tribune latérale / Tribuna Est (gamme intermédiaire) : de 45 à 75 €

de 45 à 75 € Tribunes centrales / Tribuna Centrale (catégorie premium) : de 80 à plus de 105 €

Lecce-Sassuolo en Serie A : Tout ce qu’il faut savoir

La forme de Lecce et Sassuolo

Lecce compte une victoire, un match nul et trois défaites sur ses cinq derniers matches de Serie A. Sa dernière rencontre s’est soldée par un nul 1-1 face au Torino, après une défaite 1-2 contre le Genoa. Seule éclaircie de cette série : une victoire 3-0 à l’extérieur contre l’Udinese. L’équipe de Di Francesco a marqué 10 buts et en a encaissé 10 lors de ces cinq matches, un bilan qui témoigne de sa capacité à marquer, mais aussi de son manque de constance défensive.

Sassuolo a perdu ses cinq derniers matches de Serie A. Sa dernière rencontre s’est achevée sur une défaite 3-0 face à la Roma. Durant cette série, le club a également perdu 2-4 à domicile contre la Fiorentina et subi une lourde défaite 2-6 face à la Lazio. Sassuolo a marqué neuf buts mais en a encaissé 20 au cours de ces cinq matches, ce qui souligne les problèmes défensifs qui ont contribué au limogeage d’Aquilani.

Lecce-Sassuolo : Le bilan des dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux clubs remonte à mai 2026, lorsque Lecce s’est imposé 3-2 sur le terrain de Sassuolo en Serie A. Sur leurs cinq dernières confrontations toutes compétitions confondues, Lecce et Sassuolo ont chacun remporté deux matches, pour un match nul. Les deux équipes se sont également quittées sur un nul et vierge en octobre 2025, tandis que Sassuolo l’avait emporté 2-0 lors d’une rencontre de Coupe d’Italie en septembre 2024.