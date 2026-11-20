L’Inter reçoit le Torino le dimanche 13 décembre 2026 au stade Giuseppe-Meazza, à Milan.

Leur dernière rencontre, en avril 2026, a donné lieu à un match spectaculaire à Turin : mené de deux buts, le Torino est revenu arracher un nul 2-2 en Serie A. Avant ce match nul, l’Inter avait remporté une courte victoire 2-1 face au Torino en quart de finale de la Coupe d’Italie, en février 2026, après l’avoir largement battu 5-0 en championnat à San Siro en août 2025.

Laissez GOAL vous expliquer tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Inter-Torino, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand se joue Inter-Torino en Serie A ?

Inter-Torino se joue le dimanche 13 décembre 2026 au stade Giuseppe-Meazza, à Milan.

Comment acheter des billets pour Inter-Torino en Serie A ?

Voici les possibilités pour acheter des billets pour le match de Serie A entre l’Inter et le Torino :

1. Canaux officiels des clubs

Billetterie officielle du club : Les billets sont vendus directement sur le site officiel de l’Inter Milan, dans la rubrique Billets. Vous devrez créer gratuitement un compte myInter pour finaliser votre achat. Les billets sont délivrés au format numérique, sous forme de PDF ou de titres d’accès à ajouter à un portefeuille mobile.

Les billets sont vendus directement sur le site officiel de l’Inter Milan, dans la rubrique Billets. Vous devrez créer gratuitement un compte myInter pour finaliser votre achat. Les billets sont délivrés au format numérique, sous forme de PDF ou de titres d’accès à ajouter à un portefeuille mobile. Secteur visiteurs du Torino : Les supporters du Torino qui souhaitent prendre place dans le secteur visiteurs réservé à cet effet (Terzo Anello Blu) doivent acheter leurs billets sur Vivaticket pendant la période de vente destinée aux visiteurs. Une carte de fidélité du Torino FC (Cuore Granata) est généralement requise, selon les restrictions de sécurité locales.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si tous les billets proposés par les clubs sont vendus, il est souvent possible de trouver des places grand public sur des plateformes de revente telles que StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matchs de Serie A une fois les contingents initiaux épuisés.

Combien coûtent les billets pour Inter-Torino en Serie A ?

Voici une estimation des prix des billets pour le match de Serie A entre l’Inter et le Torino :

1. Canaux officiels des clubs

Troisième anneau (Terzo Anello) : Les prix commencent généralement autour de 35 à 50 € .

Les prix commencent généralement autour de . Deuxième anneau (Secondo Anello) : Les prix vont généralement de 50 à 90 € .

Les prix vont généralement de . Premier anneau (Primo Anello) : Les prix vont de 90 à plus de 150 € .

Les prix vont de . Offres officielles d’hospitalité et VIP : Les prix commencent autour de 200 à plus de 260 €.

2. Plateformes de revente de billets

Si tous les billets vendus directement par les clubs sont épuisés, des plateformes de revente telles que StubHub proposent des billets à des prix qui varient selon la demande :

Places en hauteur / troisième anneau à la revente : Les prix commencent généralement autour de 25 à 45 € .

Les prix commencent généralement autour de . Places intermédiaires / deuxième anneau à la revente : Les prix vont généralement de 60 à 120 € .

Les prix vont généralement de . Places en bas des tribunes et sur les côtés du terrain à la revente : Les prix vont habituellement de 130 à plus de 250 € .

Les prix vont habituellement de . Offres VIP et d’hospitalité à la revente : Les prix vont souvent de 250 à plus de 400 €.

Inter-Torino en Serie A : tout ce qu’il faut savoir

La forme de l’Inter et du Torino

L’Inter a remporté quatre de ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. Sa seule défaite sur cette période est survenue dans le derby face à l’AC Milan (3-1). Lors de sa dernière sortie, elle a battu Côme 2-0 à domicile en Serie A. Elle s’est également imposée 3-0 sur le terrain du Feyenoord en Ligue des champions pendant cette série. Sur ces cinq rencontres, l’Inter a marqué huit buts et en a encaissé sept, même si ses trois matchs sans encaisser de but lors des quatre dernières rencontres suggèrent que sa défense gagne en stabilité.

Le Torino a pris quatre points lors de ses cinq derniers matchs de Serie A, avec deux victoires, un nul et deux défaites. Son dernier résultat est un nul 1-1 sur le terrain de Lecce. Il s’était incliné 2-0 face à Frosinone avant la trêve. L’équipe a marqué six buts et en a encaissé sept sur ces cinq rencontres. Ses victoires contre Monza (3-2) et sur le terrain de Parme (3-0) ont montré un potentiel offensif qui ne s’est pas manifesté régulièrement.

Inter-Torino : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux équipes a eu lieu en Serie A le 26 avril 2026 et s’est terminée sur un score de 2-2 sur le terrain du Torino. Avant cela, l’Inter avait battu le Torino 2-1 en Coupe d’Italie au stade Giuseppe-Meazza en février 2026. Sur leurs cinq dernières confrontations, l’Inter s’est imposée trois fois, pour un match nul et une victoire du Torino. Cette série comprend la victoire 5-0 de l’Inter à domicile en Serie A en août 2025.