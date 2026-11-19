Cagliari reçoit Venezia le samedi 12 décembre 2026 à l’Unipol Domus, à Cagliari.

Lors de leur dernière confrontation en Serie A, le 18 mai 2025, Cagliari s’est imposé nettement 3-0 à l’Unipol Domus pour assurer confortablement son maintien. Avant cela, Venezia avait remporté de justesse le match aller (2-1) en décembre 2024, durant la première moitié de la saison 2024-2025 dans l’élite.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Cagliari-Venezia, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand aura lieu Cagliari-Venezia en Serie A ?

Cagliari-Venezia se jouera le samedi 12 décembre 2026 à l’Unipol Domus, à Cagliari.

Serie A - Journée 15 12 déc. 2026 - 09:00 Unipol Domus

Comment acheter des billets pour Cagliari-Venezia en Serie A ?

Voici les possibilités pour acheter des billets pour le match de Serie A entre Cagliari et Venezia :

1. Canaux officiels du club

Site officiel de Cagliari Calcio (cagliaricalcio.com) : C’est le canal officiel, le plus sûr et le plus direct pour acheter des billets. La vente ouvre généralement une à deux semaines avant le match, souvent avec une période de priorité pour les détenteurs de la carte de fidélité Passione Cagliari avant l’ouverture au grand public.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : Si tous les billets proposés par le club sont vendus, il est souvent possible de trouver des places classiques sur des plateformes de revente comme StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matches de Serie A lorsque les quotas de la vente initiale sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour Cagliari-Venezia en Serie A ?

Voici le détail des prix des billets pour le match de Serie A entre Cagliari et Venezia :

1. Canaux officiels du club

Curva (Nord / Sud) : Les prix commencent généralement autour de 25 € à 30 € .

Les prix commencent généralement autour de à . Distinti (Centrali / Alti) : Les prix vont de 40 € (tarifs réduits ou places à visibilité limitée) à 60 € pour une place standard au plein tarif.

Les prix vont de (tarifs réduits ou places à visibilité limitée) à pour une place standard au plein tarif. Tribuna Blu : Les prix vont de 60 € (tarifs réduits) à 90 € pour un billet adulte au plein tarif.

Les prix vont de (tarifs réduits) à pour un billet adulte au plein tarif. Tribuna Rossa : Les prix vont de 80 € (tarif réduit) à 120 € pour un billet adulte au plein tarif.

2. Plateformes de revente de billets

Si tous les billets vendus directement par le club sont épuisés, des plateformes de revente comme StubHub proposent des billets à des prix qui varient selon la demande :

Curva / tribunes derrière les buts : Les prix commencent généralement autour de 65 à 80 € .

Les prix commencent généralement autour de . Distinti / niveaux inférieur et supérieur des tribunes latérales : Les prix se situent généralement entre 90 et 140 € .

Les prix se situent généralement entre . Tribuna / places premium : Les prix vont de 150 à plus de 220 €.

Cagliari-Venezia en Serie A : Tout ce qu’il faut savoir

La forme de Cagliari et de Venezia

Sur ses cinq derniers matches de Serie A, Cagliari compte une victoire, aucun nul et quatre défaites. Son seul succès est un 1-0 contre Frosinone, le 7 novembre. Il est survenu après des défaites contre la Lazio (2-1), la Roma (4-2), Bologne (0-2) et Monza (4-0), une série qui a mis en évidence des faiblesses défensives. Sur ces cinq rencontres, Cagliari a marqué quatre buts et en a encaissé neuf. Le match contre Frosinone a été sa première rencontre sans encaisser de but durant cette série.

Venezia compte deux victoires, aucun nul et trois défaites sur ses cinq dernières sorties en championnat. Son match le plus récent est une victoire 2-1 contre l’Udinese, le 6 novembre, après une défaite 1-0 face à Côme. Auparavant, Venezia avait perdu contre l’Inter (0-2) et le Genoa (1-0), et battu Naples (1-0). Sur ces cinq rencontres, l’équipe a marqué quatre buts et en a encaissé quatre.

Cagliari-Venezia : Les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux équipes a eu lieu en Serie A le 18 mai 2025, avec une victoire 3-0 de Cagliari à domicile. Avant cela, Venezia s’était imposé 2-1 sur son terrain en décembre 2024. Sur leurs cinq dernières confrontations, disputées en Serie A et en Serie B, Cagliari compte trois victoires, Venezia une, ainsi qu’un match nul.