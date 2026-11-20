Wolverhampton Wanderers reçoit Millwall le samedi 12 décembre 2026 au stade Molineux, à Wolverhampton.

Leurs dernières confrontations en championnat remontent à la saison 2017-2018 de Championship de l'EFL, au terme de laquelle Wolverhampton a été promu en Premier League. Lors de ces deux rencontres, Wolverhampton s'est imposé de justesse à Molineux (1-0) avant de faire match nul à l'extérieur, au Den (2-2), au terme d'une rencontre animée.

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Quand se joue Wolverhampton Wanderers - Millwall en Championship ?

Le coup d'envoi de Wolverhampton Wanderers - Millwall sera donné au stade Molineux, à Wolverhampton, le samedi 12 décembre 2026.

Championship - Journée 21 12 déc. 2026 - 10:00 Molineux Stadium

Comment acheter des billets pour Wolverhampton Wanderers - Millwall en Championship ?

Pour acheter des billets pour ce match de Championship entre Wolverhampton Wanderers et Millwall, plusieurs options s'offrent à vous :

1. Billetteries officielles des clubs

Billetterie officielle de Wolverhampton : Pour les supporters de l'équipe à domicile, le moyen le plus fiable et le plus sûr est d'acheter les billets directement sur le site officiel de Wolverhampton Wanderers ou par téléphone auprès de sa billetterie.

Pour les supporters de l'équipe à domicile, le moyen le plus fiable et le plus sûr est d'acheter les billets directement sur le site officiel de Wolverhampton Wanderers ou par téléphone auprès de sa billetterie. Billetterie officielle de Millwall : Les supporters visiteurs se rendant au stade Molineux doivent acheter leurs billets directement auprès des canaux officiels de Millwall chargés de leur attribution.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : Si tous les billets proposés par les clubs ont été vendus, il est souvent possible de trouver des places classiques sur des plateformes de revente comme StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d'acheter et de revendre des billets pour les prochains matches de Championship lorsque les contingents initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour Wolverhampton Wanderers - Millwall en Championship ?

Voici une estimation des prix des billets pour ce match de Championship entre Wolverhampton Wanderers et Millwall :

1. Billetteries officielles des clubs

Billet adulte classique : Généralement entre 25 £ et 45 £ environ.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets vendus directement par les clubs sont épuisés, les plateformes de revente comme StubHub affichent des prix qui varient selon la demande :

Billet adulte standard : À partir d'environ 80 £ à 100 £ .

À partir d'environ . Tribunes latérales et places premium en partie basse : Généralement entre 100 £ et 130 £ ou plus.

Wolverhampton Wanderers - Millwall en Championship : tout ce qu'il faut savoir

La forme de Wolverhampton Wanderers et de Millwall

Wolverhampton compte quatre victoires et un nul lors de ses cinq derniers matches de Championship, avec huit buts marqués et seulement quatre encaissés sur cette période. Son dernier résultat est un nul à domicile contre Wrexham (1-1), le 7 novembre, dans un match qu'il a dominé sans concrétiser ses occasions. Plus tôt dans cette série, Wolverhampton a battu Cardiff City (3-0) et Bristol City à l'extérieur (1-2), confirmant son efficacité offensive sur l'ensemble de ces rencontres.

Millwall compte une victoire, un nul et trois défaites lors de ses cinq derniers matches de Championship, avec cinq buts marqués et huit encaissés. Son dernier match s'est soldé par une défaite à West Bromwich Albion (3-0), le 7 novembre, après un revers contre Birmingham City (3-0) quatre jours plus tôt. La seule victoire de Millwall sur cette période a été obtenue contre Derby County (4-1), le 31 octobre.

Wolverhampton Wanderers - Millwall : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux clubs a eu lieu en Championship le 26 décembre 2017, lorsque Millwall et Wolverhampton ont fait match nul au Den (2-2). Lors de leurs cinq dernières confrontations, toutes disputées en Championship, Wolverhampton s'est imposé trois fois, contre aucune victoire pour Millwall, et deux matches se sont terminés par un nul. Wolverhampton a inscrit neuf buts lors de ces rencontres, contre sept pour Millwall.