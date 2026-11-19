Le VfB Stuttgart reçoit l’Union Berlin le samedi 12 décembre 2026 à la MHPArena de Stuttgart.

Lors de leurs confrontations de la saison 2025–26, l’Union Berlin s’est imposé 2-1 à domicile en août 2025, avant que Jeong Woo-yeong, ancien attaquant de Stuttgart, n’arrache un nul 1-1 en fin de match pour les visiteurs à la MHP Arena en janvier 2026. Avec neuf buts inscrits lors de leurs trois dernières confrontations en championnat, cette affiche oppose régulièrement l’avantage du terrain de Stuttgart, qui n’a perdu qu’une seule fois lors des neuf venues de l’Union, à la ténacité du club berlinois.

GOAL GOAL vous donne toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour VfB Stuttgart - Union Berlin, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand se joue VfB Stuttgart - Union Berlin en Bundesliga ?

Le coup d’envoi de VfB Stuttgart - Union Berlin sera donné le samedi 12 décembre 2026 à la MHPArena de Stuttgart.

Bundesliga - Journée 13 12 déc. 2026 - 09:30 MHPArena

Comment acheter des billets pour VfB Stuttgart - Union Berlin en Bundesliga ?

Voici les possibilités pour acheter des billets pour le match de Bundesliga entre le VfB Stuttgart et l’Union Berlin :

1. Billetteries officielles des clubs

Billetterie officielle du VfB Stuttgart (vente initiale, supporters à domicile) : Les billets pour les matches à domicile à la MHP Arena sont d’abord proposés directement sur la billetterie en ligne officielle du VfB Stuttgart. Les ventes ouvrent généralement en priorité aux membres du club, avant une éventuelle mise en vente au grand public, selon la demande et les disponibilités.

Les billets pour les matches à domicile à la MHP Arena sont d’abord proposés directement sur la billetterie en ligne officielle du VfB Stuttgart. Les ventes ouvrent généralement en priorité aux membres du club, avant une éventuelle mise en vente au grand public, selon la demande et les disponibilités. Billetterie officielle du 1. FC Union Berlin (supporters visiteurs) : Si vous soutenez les visiteurs, les billets pour le secteur réservé à leurs supporters doivent être demandés directement via la billetterie officielle de l’Union Berlin. Le club attribue ces billets à ses membres et aux clubs de supporters enregistrés, conformément à ses règles habituelles de répartition pour les matches à l’extérieur.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : Si les billets proposés par les clubs sont tous épuisés, il est souvent possible de trouver des places d’accès général sur des plateformes de revente telles que StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matches de Bundesliga lorsque les allocations initiales sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour VfB Stuttgart - Union Berlin en Bundesliga ?

Voici une estimation des prix des billets pour le match de Bundesliga entre le VfB Stuttgart et l’Union Berlin :

1. Billetteries officielles des clubs

Places debout (Cannstatter Kurve / secteurs visiteurs) : Généralement entre 20 et 30 € .

Généralement entre . Places assises de catégorie standard (tribunes supérieures et inférieures) : Généralement entre 45 et 75 € .

Généralement entre . Places assises de catégorie supérieure et tribune principale (Haupttribüne) : Entre 80 et 120 € ou plus.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets officiels vendus directement par les clubs sont épuisés, les plateformes de revente telles que StubHub proposent des billets à des prix déterminés par la demande :

Revente standard / places en tribune supérieure : À partir d’environ 130 à 175 € .

À partir d’environ . Places de catégorie intermédiaire / le long du terrain : En moyenne entre 350 et 460 € .

En moyenne entre . Formules VIP et hospitalité : À partir d’environ 900 à 1 100 € ou plus.

VfB Stuttgart - Union Berlin en Bundesliga : tout ce qu’il faut savoir

La forme du VfB Stuttgart et de l’Union Berlin

Stuttgart compte deux victoires, un nul et deux défaites sur ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues, avec sept buts marqués et neuf encaissés. Sa dernière rencontre s’est soldée par une victoire 1-0 contre le Werder Brême en Bundesliga. Le club s’est également imposé 4-2 sur le terrain du Bayer Leverkusen durant cette série. Ses deux défaites ont été concédées face au Borussia Mönchengladbach en Bundesliga et à Galatasaray en Ligue des champions.

Sur ses cinq derniers matches, l’Union Berlin n’a enregistré aucune victoire, pour un nul et quatre défaites, avec seulement deux buts marqués et dix encaissés. Son dernier résultat est une défaite 2-0 contre Wolfsburg en match amical. Le club s’est également incliné 2-0 face à Fribourg en Bundesliga. Un nul 1-1 contre Cologne en championnat constitue son meilleur résultat sur cette période.

VfB Stuttgart - Union Berlin : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux clubs s’est terminée sur un nul 1-1 à la MHPArena, en Bundesliga, le 18 janvier 2026. Sur leurs cinq dernières confrontations, Stuttgart présente le meilleur bilan, avec deux victoires, deux nuls et une défaite. Ces cinq matches ont produit 17 buts au total, dont huit lors d’un nul 4-4 à l’Alte Försterei en avril 2025.