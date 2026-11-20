Le Real Madrid reçoit Osasuna le dimanche 13 décembre 2026 au stade Bernabéu, à Madrid.

Avant le début de l’année 2026, Osasuna n’avait plus battu le géant espagnol depuis près de 15 ans, sa dernière victoire remontant à janvier 2011. Le club a toutefois mis fin à cette série lors de leur dernière confrontation, en février 2026, en s’imposant 2-1 à El Sadar grâce à un but décisif de Raúl García à la 90e minute, après l’égalisation de Vinícius Júnior sur un penalty transformé par Ante Budimir en première période.

Retrouvez avec GOAL tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Real Madrid-Osasuna, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand aura lieu Real Madrid-Osasuna en Liga ?

Real Madrid-Osasuna aura lieu le dimanche 13 décembre 2026 au stade Bernabéu, à Madrid.

LaLiga - Journée 16 13 déc. 2026 - 09:00 Estadio Bernabeu

Comment acheter des billets pour Real Madrid-Osasuna en Liga ?

Voici les possibilités pour acheter des billets pour le prochain match de Liga entre le Real Madrid et Osasuna :

1. Canaux officiels des clubs

Site officiel du Real Madrid : C’est la principale source, et la plus sûre, pour les matches à domicile au Santiago Bernabéu. Les billets sont généralement mis en vente d’abord pour les membres du club (socios), puis pour les titulaires de la carte Madridista Premium et enfin pour le grand public, quelques jours avant le match.

C’est la principale source, et la plus sûre, pour les matches à domicile au Santiago Bernabéu. Les billets sont généralement mis en vente d’abord pour les membres du club (socios), puis pour les titulaires de la carte Madridista Premium et enfin pour le grand public, quelques jours avant le match. Site officiel du CA Osasuna : Pour les matches disputés à El Sadar, à Pampelune, les billets peuvent être achetés directement sur la billetterie officielle d’Osasuna. Les places proposées au grand public sont toutefois souvent très limitées en raison de la forte demande locale.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : Si les billets proposés par les clubs sont totalement épuisés, il est souvent possible de trouver des places classiques sur des plateformes de revente telles que StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matches de Liga lorsque les places mises en vente par les clubs sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour Real Madrid-Osasuna en Liga ?

Voici les différentes fourchettes de prix des billets pour le prochain match de Liga entre le Real Madrid et Osasuna :

1. Canaux officiels des clubs

Catégorie 3 (tribunes supérieures / derrière les buts) : Les prix officiels vont d’environ 90 à 120 € .

Les prix officiels vont d’environ . Catégorie 2 (tribunes latérales / virages) : Les prix officiels vont d’environ 120 à 150 € .

Les prix officiels vont d’environ . Catégorie 1 et catégorie 1 Premium (tribunes latérales / meilleures vues) : Les prix officiels vont d’environ 125 à 290 € .

Les prix officiels vont d’environ . Offres VIP et hospitalité : Les offres d’hospitalité officielles classiques et les loges VIP sont proposées à partir de 275 €

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets proposés directement par les clubs sont épuisés, il reste des plateformes de revente telles que StubHub. Les prix des billets y varient selon la demande :

Places classiques / revente en tribune supérieure : Les prix commencent généralement autour de 95 à 110 € .

Les prix commencent généralement autour de . Tribunes latérales et places premium à la revente : Les prix se situent généralement entre 150 et 380 € .

Les prix se situent généralement entre . Revente des offres VIP et hospitalité : Les prix commencent généralement autour de 300 à 350 € et peuvent dépasser 450 € pour les meilleurs emplacements.

Real Madrid-Osasuna en Liga : tout ce qu’il faut savoir

La forme du Real Madrid et d’Osasuna

Le Real Madrid aborde ce match après avoir remporté ses cinq dernières rencontres, toutes compétitions confondues, inscrivant 14 buts et en encaissant sept sur cette période. Son dernier résultat est une victoire 3-0 contre Valence en Liga. Plus tôt dans cette série, il s’est également imposé 2-1 sur le terrain de Barcelone. Un succès 3-2 contre l’AEK Athènes en Ligue des champions et une victoire 4-1 face au RB Leipzig témoignent aussi de la diversité des adversaires dont il est venu à bout avec facilité. L’équipe de Mourinho maintient la pression en haut du classement grâce à cette série de cinq victoires consécutives.

Osasuna a remporté un match, fait un nul et subi trois défaites lors de ses cinq dernières rencontres, toutes compétitions confondues. Sa dernière sortie s’est soldée par un nul 1-1 contre l’Athletic Bilbao en Liga, après des défaites face au Deportivo La Corogne (2-1) et à Séville (2-0). Une victoire 6-0 contre l’Atletico Calatayud en Coupe du Roi et un succès 2-0 en championnat face au Racing Santander ont été les seules éclaircies d’une période récente autrement difficile.

Real Madrid-Osasuna : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux équipes a eu lieu en Liga le 21 février 2026 : Osasuna s’était imposé 2-1 à domicile face au Real Madrid. Auparavant, le Real Madrid avait gagné 1-0 au Bernabéu en août 2025. Sur leurs cinq dernières confrontations, le Real Madrid compte trois victoires, Osasuna une, et un match s’est terminé sur un nul. Madrid a inscrit 10 buts lors de ces cinq rencontres, contre sept pour Osasuna.