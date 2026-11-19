Paderborn reçoit Elversberg le samedi 12 décembre 2026 à la Home Deluxe Arena, à Paderborn.

Elversberg a dominé ses confrontations avec Paderborn lors de la saison 2025-2026, s’imposant 2-1 à l’extérieur à la Home Deluxe Arena en décembre 2025 avant d’écraser son adversaire 5-1 en mai 2026. Tous deux promus, les clubs s’apprêtent désormais à poursuivre pour la première fois en Bundesliga leur rivalité riche en buts.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Paderborn - Elversberg, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu Paderborn - Elversberg en Bundesliga ?

Paderborn - Elversberg aura lieu le samedi 12 décembre 2026 à la Home Deluxe Arena, à Paderborn.

Bundesliga - Journée 13 12 déc. 2026 - 09:30 Home Deluxe Arena

Comment acheter des billets pour Paderborn - Elversberg en Bundesliga ?

Voici les possibilités pour acheter des billets pour ce match de Bundesliga entre Paderborn et Elversberg :

1. Billetteries officielles des clubs

Billetterie en ligne de SCP07 : C’est le principal point de vente pour les places ordinaires, les tribunes familiales et les places debout. La vente s’ouvre généralement par étapes, avec une prévente réservée aux membres du club et aux abonnés avant l’ouverture au grand public.

C’est le principal point de vente pour les places ordinaires, les tribunes familiales et les places debout. La vente s’ouvre généralement par étapes, avec une prévente réservée aux membres du club et aux abonnés avant l’ouverture au grand public. Billetterie en ligne de SVE : C’est la plateforme officielle pour les matches à domicile à l’URSAPHARM-Arena an der Kaiserlinde. Comme Paderborn, Elversberg donne la priorité aux membres du club et aux abonnés avant de proposer les places restantes au grand public. Si vous soutenez Elversberg et vous rendez à Paderborn, les billets pour le secteur visiteurs y sont également distribués.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par les clubs sont tous épuisés, il est souvent possible de trouver des places ordinaires sur des plateformes de revente telles que StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matches de Bundesliga lorsque les places initialement mises en vente sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour Paderborn - Elversberg en Bundesliga ?

Voici une estimation des tarifs des billets pour ce match de Bundesliga entre Paderborn et Elversberg :

1. Billetteries officielles des clubs

Places debout (Stehplatz) : Les billets adultes au tarif normal coûtent 18 € , avec des tarifs réduits et des billets pour enfants disponibles à partir de 6 € .

Les billets adultes au tarif normal coûtent , avec des tarifs réduits et des billets pour enfants disponibles à partir de . Places assises de catégorie 3 : Les billets adultes au tarif normal coûtent 35,00 € .

Les billets adultes au tarif normal coûtent . Places assises de catégorie 2 : Les billets adultes au tarif normal coûtent 41 €, avec des tarifs réduits pour les jeunes et les enfants autour de 10 € .

Les billets adultes au tarif normal coûtent avec des tarifs réduits pour les jeunes et les enfants autour de . Places assises de catégorie 1 (tribunes principales) : Les billets au tarif normal pour ces places haut de gamme coûtent 47 € .

Les billets au tarif normal pour ces places haut de gamme coûtent . Personnes en fauteuil roulant : Les billets accessibles coûtent 14 € (entrée de l’accompagnant comprise).

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets proposés directement par les clubs sont épuisés, les plateformes de revente telles que StubHub proposent des billets dont les prix varient selon la demande :

Revente de places ordinaires ou en tribune supérieure : Les prix commencent généralement entre 70 et 120 € .

Les prix commencent généralement entre . Revente de places latérales ou en tribune inférieure : Les prix vont de 150 à plus de 350 € .

Les prix vont de . Revente de places VIP et de prestations d’accueil haut de gamme : Les prix commencent entre 400 et plus de 800 €.

Paderborn - Elversberg en Bundesliga : Tout ce qu’il faut savoir

La forme de Paderborn et d’Elversberg

Paderborn compte une victoire, deux nuls et deux défaites lors de ses cinq derniers matches officiels. Sa dernière rencontre s’est soldée par un nul 2-2 contre l’Eintracht Francfort en Bundesliga. Plus tôt dans cette série, le club a battu Hambourg 1-0 en championnat, mais a été éliminé de la Coupe d’Allemagne après une défaite 0-1 contre le VfB Stuttgart. Paderborn a marqué trois buts et en a encaissé trois sur ces cinq rencontres.

Elversberg a remporté deux de ses cinq derniers matches officiels et en a perdu trois. Sa dernière rencontre s’est terminée par une défaite 1-2 contre le Borussia Dortmund en Bundesliga. Le résultat marquant de cette série est une nette victoire 4-1 en championnat contre Mayence 05, mais le club a également subi une lourde défaite 0-4 face au RB Leipzig et a été éliminé de la Coupe d’Allemagne après un revers 0-2 contre Darmstadt. Elversberg a marqué neuf buts et en a encaissé dix sur ces cinq matches.

Paderborn - Elversberg : Les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux clubs remonte à mai 2026, quand Elversberg a battu Paderborn 5-1 à domicile en 2. Bundesliga. Avant cela, Paderborn s’était imposé 2-1 sur le terrain d’Elversberg en décembre 2025. Sur leurs cinq dernières confrontations répertoriées, toutes disputées en 2. Bundesliga, chaque équipe compte deux victoires, pour un match nul.