Blackburn Rovers reçoit Derby County le samedi 12 décembre 2026 à Ewood Park, à Blackburn.

Lors de leur dernière confrontation en championnat, le 28 février 2026, Derby County s’est imposé 3-1 face à Blackburn au Pride Park Stadium. Avant cela, Derby avait également remporté une courte victoire 2-1 sur le terrain de Blackburn, à Ewood Park, en novembre 2025.

Voici tout ce que GOAL vous propose de savoir pour obtenir des billets pour Blackburn Rovers - Derby County, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand se joue Blackburn Rovers - Derby County en Championship ?

Blackburn Rovers - Derby County se joue le samedi 12 décembre 2026 à Ewood Park, à Blackburn.

Championship - Journée 21 12 déc. 2026 - 10:00 Ewood Park

Comment acheter des billets pour Blackburn Rovers - Derby County en Championship ?

Pour acheter des billets pour ce match de Championship entre Blackburn Rovers et Derby County, plusieurs possibilités s’offrent à vous :

1. Canaux officiels des clubs

Billetterie officielle de Blackburn Rovers : Les supporters de l’équipe à domicile peuvent acheter leurs billets directement sur la plateforme officielle eTicketing de Blackburn Rovers ou sur le site principal du club (rovers.co.uk). L’entrée à Ewood Park se fait avec un billet numérique NFC (Apple/Google Wallet), sans frais de réservation en ligne.

Les supporters de l’équipe à domicile peuvent acheter leurs billets directement sur la plateforme officielle eTicketing de Blackburn Rovers ou sur le site principal du club (rovers.co.uk). L’entrée à Ewood Park se fait avec un billet numérique NFC (Apple/Google Wallet), sans frais de réservation en ligne. Quota de places de Derby County à l’extérieur : Les supporters de Derby qui font le déplacement peuvent acheter leurs billets sur le portail officiel de Derby County (dcfc.co.uk), dans la rubrique des matches à l’extérieur, sous réserve de disponibilité et selon le nombre de places attribuées aux visiteurs par Blackburn.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : Si les billets proposés officiellement par les clubs sont tous épuisés, des places ordinaires sont souvent disponibles sur des plateformes de revente telles que Ticombo. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matches de Championship lorsque les quotas initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour Blackburn Rovers - Derby County en Championship ?

Voici une estimation des prix des billets pour ce match de Championship entre Blackburn Rovers et Derby County :

1. Canaux officiels des clubs

Billets adultes au tarif standard à domicile (Ewood Park) : Généralement entre 22 et 36 £

Généralement entre Tarifs réduits et jeunes (billetterie officielle) : Les billets coûtent généralement 15 à 26 £ pour les seniors (65 ans et plus) et les jeunes adultes (18 à 23 ans), contre 7 à 15 £ pour les jeunes de moins de 18 ans ou de moins de 12 ans.

Les billets coûtent généralement pour les seniors (65 ans et plus) et les jeunes adultes (18 à 23 ans), contre pour les jeunes de moins de 18 ans ou de moins de 12 ans. Places réservées aux supporters visiteurs (Derby County) : Généralement entre 25 et 30 £ pour les adultes.

2. Plateformes de revente de billets

Si tous les billets ont été vendus par les canaux officiels des clubs, les plateformes de revente telles que Ticombo proposent des billets à des prix qui varient selon la demande :

Billets de revente les moins chers : À partir de 60 à 65 £ .

À partir de . Prix moyen à la revente : Environ 72 à 89 £ .

Environ . Billets premium et places en loge à la revente : De 95 £ à plus de 135 £.

Blackburn Rovers - Derby County en Championship : Tout ce qu’il faut savoir

La forme de Blackburn Rovers et de Derby County

Blackburn Rovers a remporté deux de ses cinq derniers matches de Championship et en a perdu trois. Son résultat le plus récent est une victoire 2-1 contre West Ham United, après une défaite 2-1 face à Stoke City et un lourd revers 4-0 contre Swansea City. Blackburn s’est également imposé 2-0 face à Wrexham au cours de cette série. Sur ces cinq rencontres, le club a inscrit six buts et en a encaissé huit.

Derby County a enregistré une victoire, un nul et trois défaites lors de ses cinq dernières sorties en Championship. Son match le plus récent s’est soldé par une défaite 3-1 face à Bolton Wanderers. Derby a également perdu 4-1 contre Millwall pendant cette période. Son seul résultat positif a été un nul 1-1 contre Sheffield United. Derby a marqué cinq buts lors de ces cinq rencontres et en a encaissé 11.

Blackburn Rovers - Derby County : Les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux équipes remonte à février 2026, lorsque Derby County a battu Blackburn Rovers 3-1 à domicile en Championship. Le bilan de leurs cinq dernières confrontations est serré : trois victoires pour Derby et deux pour Blackburn. La dernière victoire de Blackburn à domicile face à Derby remonte à août 2024, avec un succès 4-2 à Ewood Park.