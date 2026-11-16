Billets Millwall - Sheffield United : prix, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

Millwall reçoit Sheffield United le mardi 8 décembre 2026 au stade The Den, à Londres.

Le dernier résultat positif de Millwall face à Sheffield United à The Den remonte à janvier 2026, lorsque les deux équipes s’étaient quittées sur un nul âprement disputé (1-1) en Championship. Plus tôt, Millwall avait montré sa capacité à mettre en difficulté le club du Yorkshire du Sud à domicile en arrachant une victoire 3-2 à The Den en février 2023.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Millwall - Sheffield United, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand débute Millwall - Sheffield United en Championship ?

Millwall - Sheffield United se joue à The Den, à Londres, le mardi 8 décembre 2026.

Championship - Journée 20 8 déc. 2026 - 14:45 The Den

Comment acheter des billets pour Millwall - Sheffield United en Championship ?

Pour acheter des billets pour le match de Championship entre Millwall et Sheffield United, plusieurs possibilités s’offrent à vous :

1. Canaux officiels du club

Billetterie officielle du club : Acheter directement auprès de la billetterie officielle du Millwall FC ou sur le portail de billetterie officiel du club est le moyen le plus sûr et le plus direct d’obtenir des billets authentiques pour les supporters à domicile.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par le club sont tous vendus, il est souvent possible de trouver des places ordinaires sur des plateformes de revente telles que StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matches de Championship lorsque les places mises en vente initialement sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour Millwall - Sheffield United en Championship ?

Voici une estimation détaillée du prix des billets pour le match de Championship entre Millwall et Sheffield United :

1. Canaux officiels du club

Tarif adulte standard : Généralement entre 27 £ et 45 £ .

Généralement entre . Tarifs réduits et jeunes : Généralement entre 15 £ et 25 £.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets vendus directement par le club sont épuisés, les plateformes de revente telles que StubHub proposent des billets à des prix qui varient selon la demande :

Billets de revente les moins chers : À partir d’environ 40 £ .

À partir d’environ . Places de revente standard et haut de gamme : Généralement autour de 65 £ à 95 £ en moyenne.

Généralement autour de en moyenne. Offres d’hospitalité haut de gamme ou VIP : À partir de 249 £.

Millwall - Sheffield United en Championship : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Millwall et de Sheffield United

Millwall aborde cette rencontre avec une victoire, un nul et trois défaites lors de ses cinq derniers matches de Championship. Son match le plus récent s’est soldé par une défaite 3-0 contre West Bromwich Albion, après un précédent revers 3-0 face à Birmingham City. La seule victoire de Millwall sur cette période est un succès 4-1 contre Derby County. Sur ces cinq rencontres, Millwall a marqué huit buts et en a encaissé dix, signe d’une irrégularité aussi bien en attaque qu’en défense.

Lors de ses cinq derniers matches de Championship, Sheffield United a enregistré deux victoires, un nul et deux défaites. Sa dernière sortie s’est soldée par une défaite 2-1 sur le terrain de Charlton Athletic, même si le club avait auparavant battu Preston North End 2-3 à l’extérieur et Wrexham 1-0. Sheffield United a marqué cinq buts et en a encaissé cinq sur ces cinq matches. Son match sans encaisser de but contre Wrexham témoigne notamment de la structure défensive que Wilder s’est efforcé de mettre en place.

Millwall - Sheffield United : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux équipes s’est terminée sur un nul 1-1 à The Den en Championship en janvier 2026. Sheffield United a remporté trois des cinq dernières confrontations entre les clubs, tandis que Millwall a obtenu une victoire et un nul sur cette période. Sheffield United a battu Millwall deux fois de suite en avril et en août 2025, même si Millwall s’était imposé 3-2 à The Den lors de leur rencontre de février 2023.