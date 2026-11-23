La Juventus reçoit Monza le lundi 14 décembre 2026 à l’Allianz Stadium de Turin.

Monza avait créé la surprise en décrochant sa toute première victoire en Serie A contre la Juventus, 1-0, en septembre 2022. Le club avait ensuite signé un succès encore plus remarquable, 2-0 à Turin, lors du match retour de la saison 2022-2023. La Juventus a rapidement repris le dessus lors des confrontations suivantes, remportant ses deux matches de Serie A contre Monza au cours de la saison 2023-2024.

Laissez GOAL vous expliquer tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Juventus-Monza, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand aura lieu Juventus-Monza en Serie A ?

Juventus-Monza aura lieu à l’Allianz Stadium de Turin le lundi 14 décembre 2026.

Comment acheter des billets pour Juventus-Monza en Serie A ?

Voici les options pour acheter des billets pour le match de Serie A entre la Juventus et Monza :

1. Canaux officiels du club

Site officiel du club (source principale et la plus sûre) : Acheter directement sur la billetterie officielle du club reste la méthode la plus sûre et la plus recommandée. Pour les matches à domicile de la Juventus, les billets sont vendus sur le site officiel de la Juventus.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente de billets : Si les billets proposés par le club sont épuisés, il est souvent possible de trouver des places sur des plateformes de revente comme StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matches de Serie A lorsque les places mises en vente initialement sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour Juventus-Monza en Serie A ?

Voici une estimation des prix des billets pour le match de Serie A entre la Juventus et Monza :

1. Canaux officiels du club

Virages (Nord / Sud 1 et 2) : À partir d’environ 25 € .

À partir d’environ . Tribunes latérales, niveau supérieur (Est 2 et Ovest 2) : Entre 35 et 70 € .

Entre . Tribunes latérales, niveau inférieur (Est 1 et Ovest 1) : Entre 55 et 89 € .

Entre . Offres VIP et hospitalité : De 160 € à plus de 250 €.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets vendus directement par le club sont épuisés, les prix affichés sur des plateformes de revente comme StubHub varient selon la demande :

Places standard et derrière les buts : Généralement à partir d’environ 22 à 65 € .

Généralement à partir d’environ . Places en tribune latérale et places premium en revente : Généralement autour de 75 à plus de 120 € .

Généralement autour de . Revente d’offres VIP et hospitalité : Généralement de 150 à plus de 200 €.

Juventus-Monza en Serie A : Tout ce qu’il faut savoir

La forme de la Juventus et de Monza

La Juventus compte deux victoires, un nul et deux défaites lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Elle reste sur un nul 2-2 contre la Fiorentina en Serie A, après avoir battu Naples 2-0 la semaine précédente. Elle a également dominé l’AZ Alkmaar 2-1 en Ligue Europa au cours de cette série, mais sa défaite 2-0 en championnat sur le terrain du Genoa constitue un point bas. Sur ces cinq rencontres, la Juventus a marqué sept buts et en a encaissé six.

Monza traverse une période difficile, avec quatre défaites lors de ses cinq derniers matches. Le club reste sur un revers 1-0 contre l’Atalanta et s’est également incliné face à Bologne, Naples et le Torino durant cette période. Sa victoire 4-0 contre Cagliari le 19 octobre est la seule éclaircie. L’équipe de Juric a marqué huit buts en cinq rencontres, mais en a encaissé neuf.

Juventus-Monza : Les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux clubs remonte au 27 avril 2025, lorsque la Juventus s’était imposée 2-0 à domicile en Serie A. Sur leurs cinq dernières confrontations, la Juventus a gagné quatre fois et Monza une fois. Le seul succès de Monza durant cette période était une victoire 2-0 à l’Allianz Stadium en janvier 2023. Sur ces cinq matches, la Juventus a marqué huit buts et en a encaissé cinq.