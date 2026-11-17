Derby County reçoit Bristol City le mercredi 9 Desember 2026 à Pride Park, à Derby.

Lors de leur dernière confrontation, en janvier 2026, Derby County s’est largement imposé 5-0 sur le terrain de Bristol City, à Ashton Gate. Avant cette lourde défaite, les deux équipes avaient fait match nul 1-1 à Pride Park au début de la saison 2025–26.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Derby County - Bristol City, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand aura lieu le coup d’envoi de Derby County - Bristol City en Championship ?

Derby County - Bristol City aura lieu à Pride Park, à Derby, le mercredi 9 Desember 2026.

Championship - Journée 20 9 déc. 2026 - 14:45 Pride Park

Comment acheter des billets pour Derby County - Bristol City en Championship ?

Pour acheter des billets pour le match de Championship entre Derby County et Bristol City, plusieurs possibilités s’offrent à vous :

1. Canaux officiels des clubs

Billetteries officielles : Vous pouvez acheter vos billets directement sur les plateformes de billetterie officielles de Derby County et de Bristol City.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : Si les billets proposés par les clubs sont tous vendus, il est souvent possible de trouver des places classiques sur des plateformes de revente comme StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de vendre des billets pour les prochains matches de Championship lorsque les places mises en vente initialement sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour Derby County - Bristol City en Championship ?

Voici une estimation du prix des billets pour le match de Championship entre Derby County et Bristol City :

1. Canaux officiels des clubs

Billets adultes au tarif standard : Généralement entre 35 € et 45 € environ.

Généralement entre environ. Billets à tarif réduit et pour les jeunes : Généralement entre 12 € et 30 €.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets mis en vente directement par les clubs sont épuisés, les plateformes de revente comme StubHub affichent des prix qui varient selon la demande :

Places dans les angles et derrière les buts : À partir d’environ 91 € à 104 € .

À partir d’environ . Places le long du terrain et en tribune latérale : Entre environ 105 € et 132 € .

Entre environ . Offres hospitalité et VIP : À partir d’environ 130 €.

Derby County - Bristol City en Championship : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Derby County et de Bristol City

Sur ses cinq derniers matches de Championship, Derby County compte une victoire, un nul et trois défaites. Son dernier résultat est une victoire 3-1 à domicile contre Bolton Wanderers, obtenue après avoir été mené en première période. Auparavant, Derby s’était incliné 4-0 face à Norwich City, puis 4-1 contre Millwall. Sur ces cinq matches, le club a marqué cinq buts et en a encaissé onze.

Bristol City compte une victoire, un nul et trois défaites sur ses cinq derniers matches. Le club reste sur une défaite 0-5 face à Norwich City, après s’être incliné 1-2 contre Wolverhampton Wanderers. Sa seule victoire sur cette période a été obtenue sur le terrain de Bolton, où il s’est imposé 3-2. Sur ces cinq rencontres, Bristol City a marqué trois buts et en a encaissé neuf.

Derby County - Bristol City : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux clubs remonte à janvier 2026 : Bristol City avait reçu Derby à Ashton Gate et s’était incliné 0-5. Auparavant, Derby et Bristol City avaient fait match nul 1-1 à Pride Park en août 2025. Sur leurs cinq dernières confrontations, Derby en a remporté trois, Bristol City une, et la dernière s’est achevée sur un nul.