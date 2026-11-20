L’Atalanta reçoit le Genoa le lundi 14 décembre 2026 à la New Balance Arena de Bergame.

Lors de la saison 2025-2026, l’Atalanta s’est largement imposée 4-0 à Bergame en huitièmes de finale de la Coupe d’Italie, avant d’arracher une victoire 1-0 à Gênes en Serie A grâce à une tête d’Isak Hien en fin de match. Le Genoa s’est toutefois montré plus résistant lors de leur dernière confrontation, le 2 mai 2026, en tenant l’Atalanta en échec au terme d’un match âprement disputé à la New Balance Arena (0-0).

Laissez GOAL vous expliquer tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Atalanta-Genoa, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu Atalanta-Genoa en Serie A ?

Le coup d’envoi d’Atalanta-Genoa sera donné à la New Balance Arena de Bergame le lundi 14 décembre 2026.

Comment acheter des billets pour Atalanta-Genoa en Serie A ?

Voici les différentes possibilités pour acheter des billets pour le match de Serie A entre l’Atalanta et le Genoa :

1. Canaux officiels des clubs

Site officiel et billetterie de l’Atalanta : La plateforme officielle de billetterie de l’Atalanta est la source principale et la plus sûre. Les billets sont généralement mis en vente quelques semaines avant le match, d’abord en priorité pour les détenteurs de la Dea Card (carte de fidélité ou de membre de l’Atalanta), puis pour le grand public.

La plateforme officielle de billetterie de l’Atalanta est la source principale et la plus sûre. Les billets sont généralement mis en vente quelques semaines avant le match, d’abord en priorité pour les détenteurs de la Dea Card (carte de fidélité ou de membre de l’Atalanta), puis pour le grand public. Billetterie officielle du Genoa CFC (secteur visiteurs) : Si vous soutenez le Genoa et souhaitez prendre place dans le secteur visiteurs (Settore Ospiti), les billets sont vendus par la billetterie officielle du Genoa. Ils nécessitent généralement une Tessera del Tifoso (carte de fidélité du Genoa) et sont réservés aux supporters visiteurs.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : Si les billets proposés par les clubs sont tous vendus, il est souvent possible de trouver des places pour le grand public sur des plateformes de revente telles que StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matches de Serie A lorsque les contingents initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour Atalanta-Genoa en Serie A ?

Voici le détail des prix estimés des billets pour le match de Serie A entre l’Atalanta et le Genoa :

1. Canaux officiels des clubs

Virages derrière les buts (Curva Nord Pisani / Curva Sud Morosini) : de 25 € à 35 €.

de 25 € à 35 €. Secteur visiteurs (Settore Ospiti) : de 30 € à 35 €.

de 30 € à 35 €. Places latérales basses le long du terrain (Parterre Rinascimento) : de 80 € à 85 €.

de 80 € à 85 €. Places latérales en tribune principale (Tribuna Rinascimento / Rinascimento G) : de 110 € à 130 €.

de 110 € à 130 €. Places premium en tribune principale (Tribuna Ovest / Tribuna Onore) : de 110 € à 175 € et plus.

de 110 € à 175 € et plus. Prestations VIP (vue sur le terrain) : de 150 € à 195 € et plus

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets officiels vendus directement par les clubs sont épuisés, des plateformes de revente telles que StubHub proposent des billets à des prix qui varient selon la demande :

Virages et places derrière les buts : À partir d’environ 65 € à 75 €.

À partir d’environ Places le long du terrain : Généralement entre 85 € et 135 €.

Généralement entre Tribune couverte et places premium : Entre 160 € et 300 € ou plus.

Atalanta-Genoa en Serie A : Tout ce qu’il faut savoir

La forme de l’Atalanta et du Genoa

L’Atalanta compte une victoire, trois matches nuls et une défaite sur ses cinq dernières rencontres, toutes compétitions confondues. Sa dernière sortie s’est soldée par une victoire 0-1 à Monza en Serie A, mettant fin à une série sans succès. Auparavant, elle avait fait match nul 1-1 face au Kairat Almaty en Ligue Conférence et subi une lourde défaite 0-3 à domicile contre Parme. Sur ces cinq matches, l’Atalanta a marqué huit buts et en a encaissé dix, signe de ses fragilités défensives durant cette période.

Le Genoa a remporté trois de ses cinq derniers matches de Serie A et en a perdu deux. Sa rencontre la plus récente s’est terminée par une défaite 1-2 sur le terrain de l’AC Milan, après trois victoires consécutives contre Lecce, la Juventus et Venise. L’équipe de De Rossi a inscrit six buts et en a encaissé quatre lors de ces cinq rencontres, ses succès consécutifs contre la Juventus et Lecce constituant les temps forts de cette série.

Atalanta-Genoa : Les dernières confrontations

La dernière confrontation entre les deux équipes a eu lieu le 2 mai 2026 en Serie A et s’est achevée sur un score de 0-0 à la New Balance Arena. Avant cela, le Genoa avait battu l’Atalanta 0-1 à domicile en championnat en décembre 2025, tandis que l’Atalanta avait remporté leur rencontre en Coupe d’Italie 4-0 le même mois. Sur leurs cinq dernières confrontations, l’Atalanta compte deux victoires, le Genoa une, et les deux équipes ont fait deux matches nuls. L’Atalanta a marqué dix buts contre quatre pour le Genoa sur cette période.