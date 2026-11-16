L’AEK Athènes accueille Galatasaray le mardi 8 décembre 2026 à l’Allwyn Arena, à Athènes.

L’AEK Athènes et Galatasaray se sont très peu affrontés. Leur seule rencontre notable remonte à un match amical entre clubs en juillet 2018, remporté de justesse par l’AEK Athènes (3-2). Le rendez-vous de décembre à l’Allwyn Arena sera leur toute première confrontation officielle dans une compétition de l’UEFA.

Laissez GOAL vous expliquer tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour AEK Athènes - Galatasaray, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand se joue AEK Athènes - Galatasaray en Ligue des champions ?

AEK Athènes - Galatasaray se joue le mardi 8 décembre 2026 à l’Allwyn Arena, à Athènes.

Ligue des Champions - Journée 6 8 déc. 2026 - 15:00 Allwyn Arena

Comment acheter des billets pour AEK Athènes - Galatasaray en Ligue des champions ?

Voici les possibilités pour acheter des billets pour le prochain match de Ligue des champions entre l’AEK Athènes et Galatasaray :

1. Canaux officiels des clubs

Billetteries officielles des clubs : Il est possible d’acheter directement ses billets sur les plateformes officielles de l’AEK Athènes ou de Galatasaray, généralement accessibles depuis les sites respectifs des deux clubs.

2. Plateformes de revente de billets

Plateformes de revente : Si les billets proposés par les clubs sont tous vendus, il est souvent possible de trouver des places standard sur des plateformes de revente comme StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matches de Ligue des champions lorsque les contingents initiaux sont épuisés.

Combien coûtent les billets pour AEK Athènes - Galatasaray en Ligue des champions ?

Voici les prix des billets pour le match de Ligue des champions entre l’AEK Athènes et Galatasaray :

1. Canaux officiels des clubs

Places standard : Les prix vont généralement d’environ 30 € à 120 € .

Les prix vont généralement d’environ . Offres VIP et hospitalité : Les prix vont généralement de 250 € à plus de 600 €.

2. Plateformes de revente de billets

Si les billets mis en vente par les clubs sont épuisés, les plateformes de revente comme StubHub proposent des billets à des prix qui dépendent de la demande :

Places en tribune supérieure : Les prix de revente commencent généralement autour de 400 € à 460 € .

Les prix de revente commencent généralement autour de . Places en tribune inférieure et dans les zones premium : Les prix vont souvent de 480 € à plus de 1 500 €.

AEK Athènes - Galatasaray en Ligue des champions : tout ce qu’il faut savoir

La forme de l’AEK Athènes et de Galatasaray

L’AEK Athènes a remporté deux de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues et en a perdu trois, inscrivant 12 buts et en encaissant neuf sur cette période. Sa dernière rencontre s’est soldée par une victoire 2-1 contre Levadiakos en Super League, après deux défaites consécutives face au Real Madrid en Ligue des champions et au Panathinaikos en championnat. La défaite 3-2 contre le Real Madrid a mis en lumière des faiblesses défensives à un moment crucial. Son meilleur résultat sur cette série est une large victoire 5-0 contre Panetolikos, mais son bilan global témoigne d’une certaine irrégularité.

Galatasaray a remporté chacun de ses cinq derniers matches, inscrivant 13 buts et n’en encaissant que quatre sur cette période. Sa dernière rencontre s’est soldée par une victoire 4-3 contre Amed Sportif en Süper Lig. Le club a également battu le VfB Stuttgart et Lille en Ligue des champions durant cette série. La victoire 2-1 contre Fenerbahce en Süper Lig se distingue particulièrement. Galatasaray n’a perdu aucun de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues.

AEK Athènes - Galatasaray : leurs précédentes confrontations

La seule rencontre répertoriée entre l’AEK Athènes et Galatasaray dans ces données remonte au 31 juillet 2018. Il s’agissait d’un match amical entre clubs, remporté 3-2 par l’AEK Athènes. C’est donc l’unique résultat disponible pour comparer leurs confrontations directes, ce qui limite la portée des tendances historiques entre les deux équipes.