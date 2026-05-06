Le guide de GOAL pour la finale de la Ligue des champions 2026 : annulation gratuite, réservations, billets et conseils

Avec plus de 65 000 passionnés de football attendus à la Puskás Aréna le 30 mai, mieux vaut réserver intelligemment avec des réservations remboursables et des options « Annulation gratuite ». Et il y en a énormément si vous envisagez de vous rendre à Budapest.

GOAL vous dit tout ce qu’il faut savoir ci-dessous.

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Quand aura lieu la finale de la Ligue des champions 2026 ?

Date Affiche (CET) Lieu Voyage Billets samedi 30 mai 2026 Finale : TBC vs TBC (18h) Puskás Aréna (Budapest, Hongrie) Vols & hôtels Billets



Conseil : N’attendez pas les résultats du tirage au sort des billets pour sécuriser votre hébergement. À ce moment-là, les prix auront atteint leur pic. Réservez dès maintenant une chambre remboursable, et si vous n’obtenez pas de place au stade, vous pourrez annuler sans frais.

Pourquoi choisir des réservations remboursables pour la finale de la Ligue des champions ?

Même si nous ne connaîtrons les finalistes confirmés de la Ligue des champions qu’après les demi-finales, durant la première semaine de mai, il est facile de sécuriser votre réservation avant la flambée des prix.

Les prix des hôtels et des vols triplent souvent une fois le dernier carré terminé, donc réserver tôt vous offre aussi plus de choix et d’options.

Effectuer votre recherche avec les filtres « Annulation gratuite » est une solution fiable pour les supporters internationaux, et gardez aussi un œil sur les réductions pour nouveaux utilisateurs pour celles et ceux qui utilisent des services de réservation pour la première fois.

Quel que soit votre budget, l’erreur n°1 des supporters est de réserver des offres non remboursables pour économiser 20 €. Même si c’est une bonne méthode pour économiser un peu d’argent, si votre équipe n’atteint pas la finale, vous perdez beaucoup.

Hôtels économiques ou de luxe : quel hébergement réserver ?

Critère Économique (l’ambiance fan zone) Luxe (l’expérience VIP) Fourchette de prix 150 € - 350 € par nuit 800 € - 2 000 €+ par nuit Meilleur quartier District VII (quartier juif) District V (Belváros) Accès au stade 10-15 min via le métro M2 Navette privée / taxi de luxe Hébergement Voir les offres économiques remboursables Voir les disponibilités de luxe

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Hôtels économiques (25 €-150 €+)

Les hôtels économiques commencent à partir de 25 € à Budapest, offrant aux supporters un moyen de limiter les coûts. Ces alternatives moins chères permettent aux fans de football de réduire leurs dépenses s’ils ne restent à Budapest qu’un jour environ.

Ils peuvent aussi séduire les groupes qui restent plus longtemps et préfèrent dépenser leur argent dans d’autres activités ou attractions de la capitale hongroise.

Pour celles et ceux qui voyagent en groupes plus importants, utilisez un filtre « appartement » pour trouver des espaces à plusieurs pièces avec lits de camp afin de réduire encore davantage le coût par personne.

Hôtels de luxe (300 €+)

Si vous préférez un cadre plus spacieux et la gastronomie, le district V, près du Danube, est l’endroit idéal, et ce sera aussi la base des fan zones officielles de l’UEFA.

Ces chambres se remplissent vite avec les sponsors et les invités d’entreprise, donc bloquer dès maintenant une suite de luxe remboursable est la seule manière de garantir votre place au cœur de la ville.

Bien que les hôtels de luxe coûtent plus cher par nuit, avec des tarifs à partir d’environ 300 € à Budapest sur Trip.com, ce qui peut augmenter considérablement les frais de voyage, ils constituent une option attractive pour de nombreux visiteurs qui veulent profiter au maximum de cette immense finale.

Comment se rendre à Budapest : vols, trains et astuces

L’aéroport international Ferenc Liszt de Budapest (BUD) se trouve à seulement 30 minutes du stade, mais les prix des vols seront agressifs pour le week-end de la finale. Mieux vaut s’y prendre en avance pour obtenir ses billets d’avion au meilleur prix.

Sinon, des liaisons en train à grande vitesse existent entre toutes ces capitales. Vous pouvez envisager d’atterrir à Vienne (VIE) ou à Bratislava (BTS). Grâce aux liaisons à grande vitesse, il est possible de rejoindre Budapest en 2 à 2,5 heures, ce qui permet souvent d’économiser des centaines d’euros sur le billet d’avion.

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Finale de la Ligue des champions 2026 : la checklist complète avant le départ

Avant de prendre la direction de l’aéroport, assurez-vous d’avoir coché toutes ces cases. Budapest est une ville accueillante pour les supporters, mais 2026 apporte de nouvelles réglementations qu’il faut connaître.

Vérifiez la validité de votre passeport : votre passeport doit rester valable au moins 3 mois après votre date de départ prévue de Hongrie. Entrée biométrique (EES) : notez que le nouveau système d’entrée/sortie (EES) de l’UE est désormais actif. Si vous n’êtes pas citoyen de l’UE, y compris pour les supporters britanniques, américains et australiens, attendez-vous à devoir laisser vos empreintes digitales et à être photographié à la frontière. Prévoyez 45 à 60 minutes supplémentaires pour les files d’attente à l’immigration. Téléchargez l’application BudapestGO : c’est le seul moyen d’acheter des titres de transport numériques et de suivre le métro M2 en temps réel. Faites-le avant d’atterrir pour gagner du temps à l’aéroport. La règle du sac A4 : la Puskas Arena applique une politique de sécurité stricte. Aucun sac plus grand qu’un format A4 ne sera autorisé à l’intérieur. Si vous avez un sac à dos plus grand, vérifiez si votre hôtel propose un « dépôt de bagages » ou utilisez les consignes de la gare de Keleti. Monnaie (forint contre euro) : si de nombreux endroits du centre touristique acceptent l’euro, les taux de change y sont souvent mauvais. Payez en HUF, le forint hongrois, avec une carte adaptée au voyage comme Revolut/Monzo pour obtenir le meilleur taux. Le stade est sans espèces : vous ne pouvez pas utiliser d’argent liquide physique à l’intérieur de la Puskas Arena. Assurez-vous que votre téléphone ou votre carte est prêt pour les paiements sans contact.

Où loger à Budapest : des quartiers pour chaque supporter de football

La zone festive (District VII - Erzsébetváros) : idéale pour celles et ceux qui aiment une vie nocturne animée et un accès rapide au stade. Le quartier est bien desservi par le métro et le tramway.

idéale pour celles et ceux qui aiment une vie nocturne animée et un accès rapide au stade. Le quartier est bien desservi par le métro et le tramway. Le point de ralliement des jours de match (District VIII - Józsefváros) : un secteur en plein essor et diversifié, situé à distance de marche de la Puskás Aréna. C’est parfait pour celles et ceux qui veulent éviter le chaos des transports avant ou après le match.

un secteur en plein essor et diversifié, situé à distance de marche de la Puskás Aréna. C’est parfait pour celles et ceux qui veulent éviter le chaos des transports avant ou après le match. Le choix luxe (District V) : un quartier près du Danube, qui compte un grand nombre d’hôtels haut de gamme. Cette zone accueillera aussi le festival officiel des supporters de l’UEFA, pour profiter de la meilleure ambiance au plus près du tournoi. Il est considéré comme le cœur de Budapest, ainsi que comme le centre politique, financier, commercial et touristique de la Hongrie.

un quartier près du Danube, qui compte un grand nombre d’hôtels haut de gamme. Cette zone accueillera aussi le festival officiel des supporters de l’UEFA, pour profiter de la meilleure ambiance au plus près du tournoi. Il est considéré comme le cœur de Budapest, ainsi que comme le centre politique, financier, commercial et touristique de la Hongrie. Le choix malin (côté Buda - District I) : un autre secteur pour les supporters à la recherche d’un séjour plus luxueux, même si cette zone est dans l’ensemble plus calme et plus pittoresque que le district V. Elle est assez facilement accessible via la ligne de métro M2.

À quoi s’attendre le jour du match : comment se rendre à la Puskás Aréna

La Puskás Aréna, située juste à l’est du centre-ville de Budapest, se trouve à environ 1 km, soit 10 minutes à pied, de la gare centrale de Keleti.

Il est généralement conseillé à celles et ceux qui se rendent au stade, en particulier les jours de match, d’utiliser les transports en commun, notamment :

Ligne M2 du métro de Budapest : l’un des itinéraires les plus populaires. Cette ligne part du centre historique et se dirige vers l’est. Prenez le métro, par exemple, à Kossuth Lajos, Deak Ferenc, Astoria ou Keleti en direction d’Ors Vezer et descendez à l’arrêt Puskas Ferenc Stadion. Lignes de tramway : notamment les lignes 1 et 1A. Lignes de bus : de nombreuses lignes, notamment les 73, 75, 77, 80 et 130. Application BudapestGO : téléchargez et utilisez l’application BudapestGO. Vous pouvez y cartographier et planifier tous les meilleurs trajets en transports en commun, bus, tramway ou métro, vers et depuis les lieux de votre choix dans la capitale hongroise grâce aux données en temps réel. En plus de planifier votre trajet, vous pouvez aussi acheter des billets et des pass numériques sur l’application.

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