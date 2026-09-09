Réserver des billets pour la Saudi Pro League :

🎟️ Billets Saudi Pro League : RÉSERVER DES BILLETS

🎟️ Billets Al-Hilal : RÉSERVER DES BILLETS

🎟️ Billets Al-Nassr : RÉSERVER DES BILLETS

🎟️ Billets Al-Ittihad : RÉSERVER DES BILLETS

🎟️ Billets à moins de 100 € : RÉSERVER DES BILLETS

🎟️ Packages hospitalité et billets : RÉSERVER DES BILLETS

🎟️ Espaces famille et billets : RÉSERVER DES BILLETS

🎟️ Billets pour le stade King Abdullah Sports City : RÉSERVER DES BILLETS

🎟️ Billets Kingdom Arena : RÉSERVER DES BILLETS

Liste complète des rencontres de la 6e journée à venir

Voici toutes les rencontres actuellement programmées lors des 2 prochaines journées de la saison, couvrant les 18 clubs.

Notez également qu'Al-Ittihad et Al-Ahli accueillent parfois des matches dans l'ancien stade Prince Abdullah Al-Faisal de Djeddah, en plus de leur enceinte principale, l'Alinma Stadium. Ne soyez donc pas surpris de voir les deux stades indiqués pour un même club.

6e journée

Date Match Heure AST (GMT +3 h) Stade Billets lun. 7 sept. 2026 Al Khaleej vs Al Riyadh 20h30 Prince Mohammed Bin Fahd Stadium Billets lun. 7 sept. 2026 Al Hilal vs Neom SC 23h00 Kingdom Arena Billets mar. 8 sept. 2026 Al Ettifaq vs Al Faisaly 20h30 Al Ettifaq Club Stadium Billets mar. 8 sept. 2026 Al Hazem vs Al Taawoun 20h55 Al Hazem Club Stadium Billets mar. 8 sept. 2026 Al Ittihad vs Al Fayha 23h00 Alinma Stadium Billets mar. 8 sept. 2026 Al Qadsiah vs Al Ahli 23h00 Mohammed Billets mer. 9 sept. 2026 Al Kholood vs Al Shabab 20h55 Al Hazem Club Stadium Billets mer. 9 sept. 2026 Al Fateh vs Diriyah Club 23h00 Maydan Tamweel Al Oula Billets mer. 9 sept. 2026 Al Nassr vs Abha 23h00 Al-Awwal Park Billets

Comment acheter des billets pour la Saudi Pro League ?

Pour acheter des billets pour des matches de Saudi Pro League, la méthode la plus fiable consiste à se rendre sur le site officiel de la ligue, où vous pouvez accéder à la section « Fixture/Tickets » sous l'onglet « Matches ».

Les journées se disputent généralement sur trois jours, la majorité d'entre elles ayant lieu du jeudi au samedi afin de coïncider avec le week-end saoudien, à savoir vendredi et samedi, et les billets sont habituellement mis en vente quelques semaines avant chaque match.

En outre, si vous cherchez à réserver des places avant la mise en vente officielle ou espérez décrocher des billets de dernière minute, vous pouvez envisager le revendeur secondaire StubHub, avec des billets à partir de 17 SAR.

Combien coûtent les billets pour la Saudi Pro League ?

Vous pouvez généralement obtenir un billet standard pour un match de Saudi Pro League entre 50 et 100 SAR, ce qui rend l'expérience abordable pour les voyageurs en solo, les groupes de supporters ou les familles passionnées de football.

Les grandes affiches, particulièrement avec des équipes renommées comme Al Hilal FC ou Al Nassr FC, coûtent toutefois plus cher, surtout dans les zones offrant la meilleure visibilité.

Il existe également une option secondaire pour acheter des billets de Saudi Pro League sur StubHub. Les prix peuvent y fluctuer, au-dessus comme au-dessous du tarif affiché d'un billet, en fonction de la rencontre et de la proximité de la date, avec des billets à partir de 17 SAR.

Que faut-il savoir sur la Saudi Pro League 2026/27 ?

La Saudi Pro League a peut-être été créée en 2007, mais ses racines remontent aux années 1950 et à la compétition His Majesty's League. Neuf clubs différents ont régné comme champions d'Arabie saoudite si l'on remonte jusqu'à ces premières années. Cependant, depuis le changement de nom de l'élite en Saudi Pro League, trois équipes ont dominé. Quinze des 18 titres depuis 2007 sont revenus à Al-Hilal (8), Al-Nassr (4) et Al-Ittihad (3), Al-Nassr mettant fin à une attente de sept ans pour reconquérir la couronne au terme de la saison 2025/26 sous Jorge Jesus. Ange Postecoglou a depuis pris les commandes pour défendre le titre en 2026/27.

Le succès entraîne inévitablement la popularité et il n'est donc pas surprenant que ces trois clubs, Al-Ittihad, Al-Hilal et Al-Nassr, ainsi qu'Al-Ahli, affichent les plus fortes affluences du championnat. En fait, ils représentent plus de 60 % de l'affluence annuelle totale de la Saudi Pro League. Ces clubs ont également eu tendance à attirer la majorité des stars étrangères qui évoluent au Moyen-Orient.

Le transfert de Cristiano Ronaldo en 2022 reste la signature la plus marquante de l'histoire de la SPL. Al-Nassr était aux anges, d'autant plus que CR7 avait auparavant refusé un transfert chez le voisin local et rival acharné, Al Hilal. L'arrivée de Ronaldo a révolutionné le football saoudien dans son ensemble et a préparé le terrain pour que de nombreux joueurs des plus grands championnats européens rejoignent la Saudi Pro League.

Avec quatre des équipes actuelles de Saudi Pro League basées à Riyad, à savoir Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Shabab et Al-Riyadh, un séjour de passionné de sport dans la capitale saoudienne signifie souvent assister à un match de Pro League pendant ses vacances. Avec des joueurs comme Cristiano Ronaldo, Sadio Mane, Aleksandar Mitrovic, Neymar, Jhon Duran et Darwin Nunez ayant joué, ou jouant encore, pour Al-Hilal et Al-Nassr, il n'est pas surprenant que la demande de billets soit forte chaque fois que ces clubs jouent.

Les clubs de Riyad ont peut-être dominé le football saoudien par le passé, mais Al Ittihad, de la ville côtière de Djeddah sur la mer Rouge, a farouchement tenu son rang au fil des années et figure parmi les plus grands clubs du pays et d'Asie dans son ensemble. De nombreux supporters rêveraient de les voir en direct, surtout lorsqu'ils disposent d'un effectif prestigieux comprenant Karim Benzema, Moussa Diaby et Fabinho.

La saison 2026/27 revêt également une importance supplémentaire pour l'ensemble du football saoudien, puisque le championnat observera une longue trêve en cours de saison du 24 décembre 2026 au 7 février 2027 afin de permettre à l'Arabie saoudite d'accueillir la Coupe d'Asie de l'AFC 2027.