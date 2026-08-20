Comment acheter des billets pour la MLS 2026 : week-end d'ouverture de la Major League Soccer, calendrier, prix et plus encore

Les billets pour la MLS 2026 sont disponibles à partir de 15 $ sur StubHub, avec les 30 clubs du championnat couverts alors que la saison régulière se poursuit jusqu’au Decision Day du 7 novembre, avant les playoffs à partir du 18 novembre. La saison a repris à la mi-juillet après une rare pause en cours de saison pour la Coupe du monde de la FIFA, organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique, et la dernière ligne droite est désormais bien lancée.

L’Inter Miami aborde la seconde moitié de la campagne en tant que champion en titre, avec Lionel Messi qui reste l’attraction majeure du championnat, tandis qu’Atlanta United continue d’attirer les plus grandes affluences en MLS. GOAL fait le point sur le calendrier, les prix et l’endroit exact où acheter des billets pour la MLS 2026 dès maintenant.

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Quand a lieu la MLS 2026 ?

Phase Dates Saison régulière 21 février - 7 novembre 2026 Pause Coupe du monde 25 mai - 16 juillet 2026 Playoffs 18 novembre - 18 décembre 2026 Équipes 30 (15 dans la Conférence Est, 15 dans la Conférence Ouest) Format 34 matches de saison régulière par équipe ; les playoffs se disputent en élimination directe Lieu États-Unis et Canada

Les rencontres de MLS de ce week-end :

Date et heure Affiche Lieu Billets sam. 22 août, 19h30 Charlotte FC vs D.C. United Bank of America Stadium (Charlotte) Billets sam. 22 août, 19h30 Inter Miami CF vs Toronto FC Miami Freedom Park (Fort Lauderdale) Billets sam. 22 août, 19h30 LAFC vs Portland Timbers BMO Stadium (Los Angeles) Billets sam. 22 août, 19h30 Orlando City SC vs Real Salt Lake Inter&Co Stadium (Orlando) Billets sam. 22 août, 19h30 New York Red Bulls vs Chicago Fire FC Red Bull Arena (Harrison) Billets sam. 22 août, 19h30 CF Montreal vs LA Galaxy Stade Saputo (Montreal) Billets sam. 22 août, 20h30 Austin FC vs Philadelphia Union Q2 Stadium (Austin) Billets sam. 22 août, 20h30 Nashville SC vs Columbus Crew GEODIS Park (Nashville) Billets sam. 22 août, 20h30 St. Louis CITY SC vs Houston Dynamo Energizer Park (St. Louis) Billets sam. 22 août, 21h30 Vancouver Whitecaps FC vs FC Dallas BC Place (Vancouver) Billets sam. 22 août, 22h30 San Diego FC vs Colorado Rapids Snapdragon Stadium (San Diego) Billets sam. 22 août, 22h30 San Jose Earthquakes vs Minnesota United FC PayPal Park (San Jose) Billets dim. 23 août, 16h30 New England Revolution vs New York City FC Gillette Stadium (Foxborough) Billets dim. 23 août, 19h Atlanta United FC vs Sporting Kansas City Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) Billets

Les heures de coup d’envoi sont celles publiées et peuvent évoluer à l’approche de la date, alors vérifiez l’horaire exact sur votre billet. Le calendrier complet de la saison jusqu’au Decision Day est disponible via le lien ci-dessus.

Où acheter des billets pour la MLS 2026

StubHub regroupe les 30 clubs de MLS au même endroit, il n’est donc pas nécessaire de consulter 30 sites d’équipes différents.

Une seule recherche, tous les clubs. Filtrez par équipe, adversaire, fourchette de prix ou catégorie de place sans quitter la page.

Filtrez par équipe, adversaire, fourchette de prix ou catégorie de place sans quitter la page. Affiches qui se vendent vite. Les grands matches, surtout ceux impliquant l’Inter Miami, affichent complet le plus rapidement, donc mieux vaut acheter tôt.

Les grands matches, surtout ceux impliquant l’Inter Miami, affichent complet le plus rapidement, donc mieux vaut acheter tôt. Garantie FanProtect. Recevez un billet valide ou soyez remboursé.

Recevez un billet valide ou soyez remboursé. Envoi instantané sur mobile. Les billets sont transférés directement sur votre téléphone, idéal pour les achats de dernière minute le jour du match.

Les billets sont transférés directement sur votre téléphone, idéal pour les achats de dernière minute le jour du match. Prévente vs revente. Certains clubs offrent aux abonnés un accès anticipé aux matches à domicile avant l’ouverture de la vente générale ; StubHub est la solution la plus rapide une fois cette fenêtre passée, ou pour des places visiteurs difficiles à obtenir.

Certains clubs offrent aux abonnés un accès anticipé aux matches à domicile avant l’ouverture de la vente générale ; StubHub est la solution la plus rapide une fois cette fenêtre passée, ou pour des places visiteurs difficiles à obtenir. Hospitalité. Des offres premium, y compris des options en bord de terrain et en loge, sont disponibles pour les grandes affiches.

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Combien coûtent les billets pour la MLS 2026 ?

Type de billet Prix Le moins cher disponible À partir de 15 $ ( Moyenne du championnat, saison régulière 25 $-50 $ Grandes affiches ou rivalités Au-dessus de la moyenne, varie selon l’affiche Playoffs Les plus chers de la saison

Ce qui fait varier le prix :

Emplacement du siège. Les places en bord de terrain et dans les sections VIP coûtent nettement plus cher que celles situées dans les étages supérieurs.

Les places en bord de terrain et dans les sections VIP coûtent nettement plus cher que celles situées dans les étages supérieurs. Adversaire et forme du moment. Les matches à domicile de l’Inter Miami, construits autour de Messi, figurent régulièrement parmi les plus chers et les plus rapidement complets.

Les matches à domicile de l’Inter Miami, construits autour de Messi, figurent régulièrement parmi les plus chers et les plus rapidement complets. Taille du stade. Les plus grandes enceintes comme le Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta offrent une gamme de prix plus large que les stades plus petits spécifiquement dédiés au football.

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Tout ce qu’il faut savoir sur la MLS 2026

L’Inter Miami est le champion en titre de la MLS Cup, après avoir battu Vancouver 3-1 en décembre pour remporter son premier titre dans le championnat. Lionel Messi a remporté le Soulier d’or avec 29 buts ainsi qu’un deuxième trophée de MVP consécutif, devenant le premier joueur de l’histoire de la MLS à gagner deux titres de MVP d’affilée. Miami a perdu Jordi Alba et Sergio Busquets durant l’intersaison, mais a recruté le gardien de l’année 2025 Dayne St. Clair et l’attaquant mexicain Germán Berterame.

Atlanta United a de nouveau attiré les plus grandes affluences de MLS la saison dernière, avec une moyenne de plus de 43 000 spectateurs au Mercedes-Benz Stadium, dont 65 520 pour une seule affiche de la 1re journée contre le CF Montreal, ce qui reste l’une des plus grosses affluences sur un seul match dans le championnat cette saison.

La MLS a interrompu la saison régulière pendant sept semaines, du 25 mai au 16 juillet, pendant que la Coupe du monde de la FIFA se disputait aux États-Unis, au Canada et au Mexique, avant une reprise à la mi-juillet. La saison régulière se poursuit désormais jusqu’au Decision Day du 7 novembre, avec des playoffs ensuite du 18 novembre au 18 décembre.

Tout ce qu’il faut savoir sur les stades

L’Inter Miami évolue désormais au Miami Freedom Park, son nouveau stade spécifique au football de 25 000 places situé à Fort Lauderdale, qui a ouvert en avril 2026 et a remplacé son précédent domicile, le Chase Stadium.

Les stades de MLS varient énormément en taille, des enceintes spécifiques au football pouvant accueillir environ 18 000 à 25 000 spectateurs, comme le Q2 Stadium d’Austin et le GEODIS Park de Nashville, jusqu’aux stades aux dimensions NFL pour les plus grosses affiches du championnat, dont le Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta. Vérifiez toujours le stade concerné, le plan de salle et la capacité sur votre annonce StubHub avant d’acheter, car la taille et la configuration des enceintes varient fortement d’un marché à l’autre.